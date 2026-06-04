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Kịp thời xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn

Lê Ngọc
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(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28/5/2026, trên địa bàn xã Các Sơn đã xảy ra hiện tượng vịt ốm, chết, đến ngày 30/5, tổng số gia cầm ốm chết buộc phải tiêu huỷ là 1.858 con.

Kịp thời xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn

Ngày 28/5/2026, trên địa bàn xã Các Sơn đã xảy ra hiện tượng vịt ốm, chết, đến ngày 30/5, tổng số gia cầm ốm chết buộc phải tiêu huỷ là 1.858 con.

Kịp thời xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn

Lực lượng chức năng thực hiện tiêu huỷ vịt chết theo đúng quy định.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ hộ chăn nuôi, chính quyền địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, đồng thời hướng dẫn người chăn nuôi triển khai các biện pháp khoanh vùng, khống chế, không để dịch bệnh lây lan; hướng dẫn người chăn nuôi tiến hành tiêu độc khử trùng chuồng trại và các khu vực lân cận, nghiêm cấm giết mổ, mua bán, vứt xác động vật mắc bệnh ra ngoài môi trường... và báo cáo Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả của Trạm chẩn đoán và xét nghiệm II - Trung tâm chẩn đoán và xét nghiệm thú y Trung ương I cho thấy, mẫu vịt dương tính với vi rút cúm gia cầm A/H5N1.

Kịp thời xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn

UBND xã Các Sơn thực hiện phun tiêu độc khử trung khu vực có vịt chết và lân cận.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND xã Các Sơn, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia cầm. Theo đó, yêu cầu xã phân công lực lượng, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh; khoanh vùng, không để bùng phát, lây lan trên diện rộng và phát sinh ổ dịch mới; hướng dẫn người dân chủ động giám sát gia cầm có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời phát hiện, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y; không bán chạy, không vận chuyển dụng cụ chăn nuôi ra khỏi vùng dịch.

Bên cạnh đó, tổ chức tiêu hủy ngay đàn gia cầm mắc bệnh, chết hoặc có dấu hiệu mắc bệnh cúm gia cầm; các đàn gia cầm nuôi thả rông xung quanh mà chưa được tiêm phòng vắc xin và đã tiếp xúc với đàn gia cầm mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh. Tiến hành các biện pháp tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi, chuồng trại, đường làng, ngõ xóm tại các thôn có dịch 1 ngày 1 lần (trong tuần đầu tiên) và 2 ngày 1 lần trong các tuần tiếp theo, các thôn chưa có dịch tiêu độc 2 ngày 1 lần.

UBND xã cần thực hiện tiêm phòng cho đàn gia cầm khỏe mạnh tại thôn có gia cầm mắc bệnh; đồng thời tổ chức tiêm phòng bao vây ổ dịch theo hướng từ ngoài vào trong đối với gia cầm mẫn cảm tại các thôn chưa có dịch. Cùng với đó, lập các chốt kiểm dịch động vật trên các tuyến giao thông ra vào vùng dịch với sự tham gia của lực lượng thú y, công an, dân quân tự vệ... trực 24/24 giờ nhằm ngăn chặn không đưa gia cầm, sản phẩm gia cầm ra ngoài vùng dịch.

Kịp thời xử lý ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn

UBND xã thực hiện đào hố tiêu huỷ xác gia cầm chết theo đúng quy định.

Lực lượng Y tế cần tổ chức rà soát, theo dõi những người có tiếp xúc với đàn gia cầm bị bệnh, làm nhiệm vụ tiêu hủy đàn gia cầm và những người có nguy cơ cao nhiễm bệnh cúm gia cầm để phát hiện kịp thời, có biện pháp ngăn chặn lây lan dịch bệnh sang người.

Tại các vùng chưa có dịch cần phải tăng cường công tác giám sát dịch bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch động vật và mạng lưới kiểm soát không để gia cầm bị bệnh đưa vào địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh cúm gia cầm đến toàn thể người dân để tích cực tham gia phòng chống dịch.

Với sự chủ động vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức trách nhiệm của người dân, đến ngày 4/6/2026, ổ dịch cúm gia cầm A/H5N1 tại xã Các Sơn đã được khống chế và chưa phát sinh ổ dịch mới.

Lê Ngọc

Từ khóa:

#Dịch cúm gia cầm #Phòng chống dịch bệnh

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