Kim Tân chủ động phòng ngừa tiêu cực, lãng phí

Xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Đảng ủy xã Kim Tân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp, trong đó lấy phòng ngừa làm trọng tâm, trọng điểm ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Một buổi tiếp công dân tại trụ sở của lãnh đạo xã Kim Tân.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Đảng bộ xã Kim Tân được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đảng bộ xã: Thành Hưng, Thạch Định, Thành Tiến, Thành Thọ, Thành Trực và thị trấn Kim Tân, thuộc Đảng bộ huyện Thạch Thành cũ. Sau sắp xếp, Đảng bộ xã có 94 tổ chức chi bộ và đảng bộ trực thuộc, với trên 2,6 nghìn đảng viên. Từ khi đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đến nay, khối lượng công việc rất lớn, lại là địa bàn đông dân cư với trên 40,7 nghìn người, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính cao. Trong khi trình độ dân trí còn chưa đồng đều, nhiều thôn được thụ hưởng chính sách ưu đãi từ các chương trình mục tiêu quốc gia, hoặc chế độ hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi thiên tai... Đây là những yếu tố có nguy cơ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Xác định rõ vai trò then chốt của công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng, tăng cường niềm tin của Nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện toàn diện các giải pháp. Trong đó trọng tâm, trọng điểm vào công tác phòng ngừa ở các lĩnh vực nhạy cảm, gắn với tăng cường kỷ luật, kỷ cương công vụ, đề cao tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Theo đó, Đảng ủy xã đã tăng cường lãnh đạo công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, giải quyết khiếu nại, tố cáo... Thông qua đó nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận cao, xây dựng văn hóa liêm chính trong cán bộ, đảng viên và toàn xã hội. Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng như công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động; các quy chế về chi tiêu nội bộ, quản lý tài chính, tài sản công... Đồng thời phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra của UBND xã ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo...

Trong những tháng đầu năm 2026, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kim Tân đã tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn. Thông qua đó đã kịp thời chỉ ra ưu, khuyết điểm, yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu khẩn trương khắc phục, không để hình thành sai phạm, góp phần đảm bảo cuộc bầu cử trên địa bàn diễn ra dân chủ, an toàn và đúng pháp luật. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã đã giám sát thường xuyên việc thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp với tinh thần vừa hoàn thiện hoạt động của bộ máy, vừa tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Nội dung giám sát tập trung vào việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, kiên quyết không để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp thực sự liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gần dân, sát dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cùng với phát huy vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, ngay sau đi vào hoạt động, UBND xã đã chủ động sắp xếp cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn, giàu kinh nghiệm, phẩm chất đạo đức và bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị, vận hành thông suốt, hiệu quả trung tâm phục vụ hành chính công. Đồng thời yêu cầu cán bộ, công chức đề cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ, giải quyết nhanh nhóng, kịp thời đúng hẹn và trước hẹn thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. Công khai minh bạch danh mục thủ tục hành chính, phí, và lệ phí để người dân được biết, giám sát.

Chủ tịch UBND xã Kim Tân Nguyễn Thanh Hào cho biết: "Do là địa bàn đông dân cư, cùng với việc tập trung giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, lãnh đạo UBND xã đã thực hiện đa dạng các hình thức tiếp công dân, tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vấn đề người dân quan tâm kiến nghị, phản ánh, không để hình thành điểm nóng phát sinh từ cơ sở. Ngoài thực hiện nghiêm quy định tiếp công dân theo luật định, xã đã phân công cán bộ, công chức phụ trách địa bàn, thường xuyên bám sát cơ sở, trực tiếp nắm bắt, kịp thời giải quyết vấn đề vướng mắc phát sinh. Đồng thời kịp thời tiếp nhận, phân loại, giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, đơn vị kịp thời giải quyết các vấn đề người dân quan tâm khiếu nại, kiến nghị, phản ánh".

Theo báo cáo của UBND xã Kim Tân, trong quý I/2026, xã đã tiếp nhận 22 đơn khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, tài nguyên môi trường, vấn đề hỗ trợ, đến bù giải phóng mặt bằng, chế độ hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai... Với tinh thần khẩn trương, đúng luật, xã đã giải quyết, trả lời thỏa đáng 15 đơn. Số đơn còn lại đang được tập trung giải quyết trong hạn định.

Thông qua việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức phòng ngừa từ sớm, từ xa tham nhũng, tiêu cực của Đảng bộ xã đã góp phần ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Bài và ảnh: Đồng Thành