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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Hồng Thư
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(Baothanhhoa.vn) - Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, ngày 18/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn WHA - Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm và làm việc tại Thái Lan, ngày 18/6, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã làm việc với Tập đoàn WHA - Thái Lan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo Tập đoàn WHA.

Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tập đoàn WHA là nhà phát triển cơ sở hạ tầng, logistics và khu công nghiệp hàng đầu Thái Lan, hiện đang triển khai và vận hành 17 khu công nghiệp tại Thái Lan và Việt Nam. Các khu công nghiệp của WHA được đánh giá cao về chất lượng hạ tầng, tiện ích và tiêu chuẩn môi trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác khảo sát Khu công nghiệp WHA.

Tại Thanh Hóa, WHA đang triển khai hai dự án khu công nghiệp quy mô lớn. Trong đó, Khu công nghiệp WHA 1 thuộc Khu công nghiệp Phú Quý, có diện tích 178,5ha, tổng vốn đầu tư 55 triệu USD. Dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và được cấp giấy phép xây dựng đối với phần diện tích đất đã thuê.

Khu công nghiệp WHA 2 thuộc khu công nghiệp Giang Quang Thịnh, có diện tích 175ha, tổng vốn đầu tư 58 triệu USD. Dự án hiện đang triển khai các bước để tiến hành khởi công theo kế hoạch.

Ngoài ra, Tập đoàn đang nghiên cứu đầu tư 4 dự án hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư trên 500 triệu USD.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và đoàn công tác khảo sát Khu công nghiệp WHA.

Trong chương trình làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn đã khảo sát thực địa các khu công nghiệp do Tập đoàn WHA đầu tư tại Thái Lan.

Qua khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đánh giá cao uy tín, năng lực của WHA và vui mừng khi Tập đoàn đã lựa chọn Thanh Hóa là điểm đến đầu tư chiến lược tại Việt Nam.

Các khu công nghiệp do WHA triển khai đều được đầu tư đồng bộ, đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, tập đoàn cũng phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường. Đây là hình mẫu mà tỉnh Thanh Hóa có thể học hỏi để xây dựng các khu công nghiệp trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa làm việc với Ban lãnh đạo Tập đoàn WHA.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Thanh Hóa và Tập đoàn WHA đã có những bước phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Để nhanh chóng hiện thực hóa các thỏa thuận đã ký kết và tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai bên, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa đề nghị Tập đoàn WHA tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai, nhanh chóng hoàn thiện các dự án đã được chấp thuận đầu tư. Cùng với đó, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp để sớm đưa khu công nghiệp đi vào hoạt động, góp phần thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và các thành viên trong đoàn công tác tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm làm việc với Tập đoàn WHA tại Thái Lan

Bà Jareeporn Jarukornsakul, Chủ tịch Hội đồng kiêm Tổng Giám đốc tập đoàn WHA.

Đồng chí cũng đề nghị Tập đoàn nghiên cứu mở rộng đầu tư các khu công nghiệp mới, các trung tâm logistics hiện đại, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, năng lượng xanh, hạ tầng phục vụ chuyển đổi số và các lĩnh vực có ưu thế. Phát huy thế mạnh của WHA trong việc kết nối, giới thiệu các nhà đầu tư và doanh nghiệp Thái Lan cũng như các quốc gia khác đến nghiên cứu, đầu tư tại Thanh Hóa, đặc biệt là các dự án quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Xuân Liêm khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tập đoàn WHA trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhằm bảo đảm các dự án được triển khai hiệu quả, đúng tiến độ và phát triển bền vững.

Hồng Thư

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