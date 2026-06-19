SunZia chính thức đi vào hoạt động - cột mốc lịch sử đối với ngành điện lực Mỹ

Tập đoàn năng lượng Pattern Energy vừa tuyên bố, siêu dự án hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ, trị giá 11 tỷ USD, đã chính thức đi vào hoạt động sau gần hai thập kỷ triển khai.

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SunZia chính thức đi vào hoạt động là cột mốc lịch sử đối với ngành điện lực Mỹ. Ảnh: Transformer Magazine.

Dự án cơ sở hạ tầng năng lượng sạch lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ mang tên SunZia, bao gồm một trang trại điện gió và hệ thống truyền tải điện trị giá 11 tỷ USD tại bang New Mexico, đã chính thức đi vào hoạt động sau gần 20 năm chờ cấp phép và thi công.

Theo thông báo ngày 18/6 của chủ đầu tư Pattern Energy, siêu dự án SunZia có công suất phát điện lên tới 3.650 MW cùng tuyến đường dây truyền tải dài 550 dặm (885 km).

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết quy mô của SunZia lớn gấp 3 lần so với hai trang trại điện gió lớn tiếp theo của nước này. Nguồn năng lượng từ dự án đủ khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng điện hàng năm cho khoảng 1 triệu hộ gia đình.

Được khởi động nghiên cứu và phát triển từ năm 2008, siêu dự án này đã phải đối mặt với hàng loạt rào cản pháp lý kéo dài nhiều năm về thủ tục cấp phép trước khi tập đoàn Pattern Energy có thể chính thức khởi công xây dựng vào năm 2023.

Giám đốc điều hành Pattern Energy, ông Hunter Armistead, khẳng định việc đưa SunZia vào vận hành là một cột mốc mang tính bước ngoặt đối với ngành điện lực nước nhà. Ông Armistead nhấn mạnh thành công của SunZia chứng minh rằng nước Mỹ vẫn hoàn toàn có thể xây dựng những hệ thống cơ sở hạ tầng trọng điểm mà quốc gia đang khẩn thiết cần đến.

Quy mô của SunZia lớn gấp 3 lần so với hai trang trại điện gió lớn của Mỹ. Ảnh: Transformer Magazine.

Sự kiện SunZia hoàn thành và đi vào vận hành được đánh giá là một cột mốc lịch sử đối với ngành điện lực Mỹ trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang tăng vọt, đòi hỏi sự phát triển đồng bộ của cả nguồn phát mới lẫn hệ thống lưới truyền tải để đưa dòng điện đến những nơi cần thiết.

Đáng chú ý, dự án về đích vào thời điểm chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang làm chậm tiến trình cấp phép cho các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, để ưu tiên tập trung phát triển các nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Thanh Giang