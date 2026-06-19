Hàn Quốc kiên định lập trường phi hạt nhân hóa bất chấp tuyên bố bác bỏ của Triều Tiên

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/6 khẳng định lập trường theo đuổi mục tiêu phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên không thay đổi, trong bối cảnh Triều Tiên tiếp tục bác bỏ khả năng từ bỏ chương trình hạt nhân.

Phó phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chang Yoon-jeong phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở Seoul ngày 12/6/2026. Ảnh: Yonhap.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Phó phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chang Yoon-jeong cho biết chính phủ nước này vẫn theo đuổi mục tiêu tìm kiếm các giải pháp phi hạt nhân hóa theo lộ trình từng bước, khả thi và có thể được các bên chấp nhận trên cơ sở thực tế hiện nay.

Tuyên bố được đưa ra ngay sau Triều Tiên đã bác bỏ tuyên bố của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) về mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời bà Kim Yo-jong, Trưởng ban thuộc Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định Bình Nhưỡng “kiên quyết phản đối” lập trường của G7, đồng thời nhấn mạnh chương trình hạt nhân là “lợi ích cốt lõi” và là yếu tố không thể đem ra đàm phán.

Bà Kim Yo Jong, quan chức cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên. Ảnh: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên

Theo bà Kim Yo-jong, năng lực hạt nhân của Triều Tiên là công cụ bảo đảm an ninh quốc gia trước các mối đe dọa quân sự từ bên ngoài. Bà cũng cho rằng mục tiêu phi hạt nhân hóa là điều không thể thực hiện, đồng thời chỉ trích các nước phương Tây không có quyền yêu cầu Bình Nhưỡng thay đổi chính sách an ninh.

Phản ứng của Triều Tiên được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo G7, tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp, bày tỏ quan ngại về các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, đồng thời tái khẳng định cam kết hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn Bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) KN-08 xuất hiện trong cuộc duyệt binh được tổ chức tại Quảng trường Kim Il Sung ở Bình Nhưỡng ngày 27/7/2013, nhân kỷ niệm “Ngày Chiến thắng” của Triều Tiên (ngày ký Hiệp định đình chiến). Ảnh: Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên.

Những tuyên bố mới nhất cho thấy khoảng cách quan điểm giữa các bên về vấn đề hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên vẫn rất lớn. Trong khi Seoul và cộng đồng quốc tế tiếp tục nhấn mạnh mục tiêu phi hạt nhân hóa, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ duy trì năng lực hạt nhân như một trụ cột trong chiến lược an ninh quốc gia. Điều này được cho là sẽ tiếp tục là trở ngại lớn đối với các nỗ lực đối thoại và đàm phán trong thời gian tới.

Thanh Hằng