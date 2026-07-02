Kiến nghị phòng ngừa tội phạm: Nâng cao ý thức cảnh giác, bảo đảm an ninh trật tự

Thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết các vụ án, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) hai cấp trong tỉnh đã chủ động chỉ ra sơ hở, thiếu sót trong quản lý Nhà nước để yêu cầu các cơ quan hữu quan khắc phục, triệt tiêu nguyên nhân phát sinh tội phạm.

Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 8 giao ban bàn giải pháp nâng cao chất lượng việc ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm.

Thông qua công tác công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, VKSND khu vực 8 nhận thấy trong thời gian qua, Công an xã Yên Trường đã tăng cường triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm tốt an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn xã. Tuy nhiên, gần đây trên địa bàn xã xuất hiện tình trạng sử dụng người lao động dưới 18 tuổi lao động trong các lĩnh vực kinh doanh có điều kiện (KDCĐK). Để đảm bảo phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực KDCĐK, ngày 8/1/2026, Viện trưởng VKSND khu vực 8 đã ban hành kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến Chủ tịch UBND xã Yên Trường tiếp tục quan tâm để chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội, Công an xã thực hiện các biện pháp, giải pháp tăng cường công tác kiểm tra tại các cơ sở KDCĐK.

Trong đó, Viện trưởng VKSND khu vực 8 yêu cầu xã tăng cường kiểm tra phòng hát karaoke, khách sạn, nhà nghỉ... trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi sử dụng lao động là trẻ em, người chưa thành niên theo quy định tại Điều 29 Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ. Đồng thời, nghiêm cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi và các hành vi lôi kéo người dưới 18 tuổi tham gia làm việc tại các nơi KDCĐK, nhất là tại phòng hát karaoke dưới mọi hình thức. Ngoài ra, xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức của mọi người dân, của các chủ cơ sở KDCĐK về những nguy cơ và tác hại khi sử dụng người lao động chưa thành niên dưới 18 tuổi.

Xác định công tác ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật là công cụ quan trọng thể hiện chức năng kiểm sát toàn diện hoạt động tư pháp, VKSND hai cấp trong tỉnh đã chú trọng triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiến nghị. Kiểm sát viên VKSND hai cấp đã tích cực phát hiện, tổng hợp những vi phạm trong hoạt động tư pháp, những thiếu sót, sơ hở trong công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan quản lý Nhà nước, làm cơ sở để tham mưu cho viện trưởng VKSND cùng cấp ban hành kiến nghị khắc phục vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Đồng thời, tổ chức phúc tra việc thực hiện kiến nghị đối với các cơ quan, tổ chức bị kiến nghị. Đây là một trong những cơ sở phòng ngừa việc tái diễn tình trạng vi phạm tương tự trong thời gian tới.

Từ đầu năm 2026 đến nay, trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, VKSND hai cấp trong tỉnh đã ban hành 52 kiến nghị yêu cầu cơ quan điều tra khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; ban hành 12 kiến nghị đối với tòa án hai cấp yêu cầu khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, 4 kiến nghị phòng ngừa; ban hành 13 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm trong tạm giữ, tạm giam... Các kiến nghị của viện kiểm sát được các cơ quan hữu quan có văn bản chấp nhận tiếp thu, khắc phục vi phạm, góp phần đảm bảo việc điều tra, xét xử được đầy đủ, toàn diện, không có trường hợp nào phải đình chỉ điều tra về hành vi không phạm tội hoặc hội đồng xét xử tuyên bị cáo không phạm tội; quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị luật hạn chế được tôn trọng và bảo vệ.

Theo Phó viện trưởng VKSND tỉnh Nguyễn Đức Thanh, việc ban hành kiến nghị phòng ngừa vi phạm của VKSND hai cấp đối với các cơ quan, tổ chức có vai trò rất quan trọng, giúp các tổ chức, cơ quan, đơn vị có những biện pháp thiết thực trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và chấp hành pháp luật; bảo vệ quyền con người, các quyền và lợi ích chính đáng của Nhà nước, của các tổ chức và công dân, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống vi phạm pháp luật.

Bài và ảnh: Quốc Hương