Kiểm soát an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Dịp Tết Trung thu năm nay các cơ sở sản xuất bánh trung thu trên địa bàn tỉnh chú trọng phát triển các sản phẩm mới, nâng cao chất lượng, đặc biệt là công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) được các cơ sở quan tâm chú trọng.

Đoàn kiểm tra số 3 kiểm tra công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại Công ty CP bánh kẹo Toàn Thành, phường Quảng Phú.

Cơ sở bánh trung thu gia truyền Thuận Nhàn (195B Tống Duy Tân, phường Hạc Thành) những ngày này đẩy mạnh sản xuất để cung cấp cho thị trường nhiều dòng sản phẩm bánh trung thu. Chủ cơ sở Trần Văn Thuận cho biết: "Cùng với đầu tư các trang thiết bị hiện đại như máy đóng gói, máy nướng bằng điện, cơ sở luôn chủ động tuân thủ nghiêm các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguyên liệu thực phẩm đầu vào; có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về ATTP, tập huấn và khám sức khỏe cho nhân viên, tuân thủ các quy định về bảo hộ cho người lao động... Đồng thời, cơ sở cũng đã ký cam kết chấp hành các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm".

Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2025, thời gian qua 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Các đoàn đã tổ chức kiểm tra tại 52/112 cơ sở ở 34 xã, phường theo kế hoạch đã được phê duyệt, tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh kẹo, thực phẩm phục vụ tết trung thu, đặc biệt là tại các chợ đầu mối, siêu thị, cửa hàng tiện lợi và các điểm bán hàng lưu động. Nội dung kiểm tra bao gồm nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh cơ sở, nhãn mác, hạn sử dụng và giấy tờ liên quan đến ATTP.

Ngoài 3 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, dịp này nhiều xã cũng tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra tại các cơ sở thực phẩm.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Trưởng đoàn kiểm tra số 3 của tỉnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, cho biết: Đoàn đã kiểm tra 21/38 cơ sở được phân cấp, tập trung kiểm tra các giấy tờ, hóa đơn chứng từ, hợp đồng liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu sản xuất ra sản phẩm bánh; hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm, các chỉ tiêu kiểm nghiệm; điều kiện sản xuất, trang thiết bị máy móc, điều kiện vệ sinh của nhân viên chế biến; kiểm tra nhãn mác, chất lượng sản phẩm, lấy mẫu để kiểm nghiệm đánh giá chỉ tiêu an toàn khi cần thiết, qua đó xử lý nếu cơ sở vi phạm.

Qua kiểm tra và đánh giá bước đầu tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, đoàn kiểm tra nhận thấy, hầu hết các cơ sở đều nghiêm túc thực hiện tốt các quy định của pháp luật về ATTP như hồ sơ pháp lý, các hóa đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc nguyên liệu đầy đủ; điều kiện vệ sinh cơ bản đạt yêu cầu... Đoàn cũng nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm trang phục bảo hộ lao động, đeo găng tay khi chế biến, vệ sinh máy móc cơ sở. Đồng thời kết hợp tuyên truyền, giáo dục các kiến thức, quy định pháp luật về bảo đảm ATTP, nâng cao nhận thức và ý thức cho cơ sở trong công tác bảo đảm ATTP.

Tết Trung thu năm 2025 đang đến gần, các ngành, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Thông qua đó nhằm bảo đảm ATTP, bảo vệ quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng, không để xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm đông người do tiêu dùng thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, kém chất lượng.

Bài và ảnh: Tô Hà