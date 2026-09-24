Chủ động nguồn cung hàng hóa, giảm áp lực về giá cuối năm

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm cuối năm với nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng mạnh so với các tháng trước. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh nguy cơ “sốt” hàng, tăng giá bất hợp lý. Do đó, các ngành chức năng, địa phương và doanh nghiệp đang nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm nguồn cung, giảm áp lực về giá, giữ ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Lực lượng QLTT Thanh Hóa tăng cường kiểm soát giá cả hàng hóa dịp cuối năm.

Doanh nghiệp chủ động nguồn cung, kích cầu sức mua

Ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cho thấy, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa trong những tháng cuối năm đã có xu hướng tăng cao. Ngay từ giữa tháng 9, các siêu thị, trung tâm thương mại đã chủ động kết nối với các nhà sản xuất, đơn vị phân phối uy tín để chuẩn bị nguồn hàng dồi dào cùng mức giá ưu đãi nhất.

Tại Siêu thị A&S Mart Tĩnh Gia, hàng nghìn mặt hàng thiết yếu đã được nhập về. Bà Lê Mai Hương, quản lý siêu thị, cho biết: “Siêu thị đã nâng lượng hàng hóa dự trữ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Chúng tôi cũng liên tục đàm phán với các nhà cung ứng để giữ mức giá đầu vào tốt nhất; đồng thời lên kịch bản triển khai chuỗi chương trình bình ổn giá và khuyến mại giảm giá sâu. Mục tiêu là giúp người dân yên tâm mua sắm hàng hóa đạt chất lượng chuẩn với mức giá hợp lý nhất”.

Tại chuỗi hệ thống Siêu thị The City, sức tiêu thụ của người dân cũng ghi nhận mức tăng trưởng rõ rệt. Đứng trước áp lực biến động giá cả thị trường dịp cao điểm, đơn vị đã sớm xây dựng phương án dự trữ nguồn hàng dồi dào, phong phú về chủng loại. Ông Nguyễn Quang Trung, Giám đốc Siêu thị The City Thiệu Hóa, cho biết: “Bài học kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, muốn ổn định giá cả thì giải pháp quan trọng vẫn là phải chủ động được nguồn hàng dồi dào, không để đứt gãy chuỗi cung ứng. Do đó, siêu thị đã ký kết cam kết bình ổn giá đối với toàn bộ các mặt hàng thiết yếu, đồng thời bảo đảm 100% sản phẩm bày bán đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng”.

Đến thời điểm này, hầu hết các đơn vị, doanh nghiệp bán lẻ lớn trên địa bàn tỉnh đều đã chủ động tăng sản lượng, cam kết dự trữ thêm từ 10 - 20% lượng hàng hóa so với ngày thường. Sự chuẩn bị từ sớm, từ xa này không chỉ bảo đảm tính đa dạng, minh bạch về xuất xứ và chất lượng sản phẩm, mà còn là mắt xích quan trọng giúp giảm áp lực tăng giá, tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng trước khi bước vào giai đoạn cao điểm mua sắm.

Quyết liệt kiểm soát giá cả hàng hóa

Để thực hiện đồng thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội, Chính phủ đã có văn bản yêu cầu các bộ, ngành, địa phương chủ động theo dõi sát diễn biến kinh tế trong nước và quốc tế; triển khai kịp thời, quyết liệt các giải pháp điều hành giá, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đứt gãy nguồn cung hoặc găm hàng chờ tăng giá. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá đối với các mặt hàng thuộc phạm vi quản lý.

Tại Thanh Hóa, theo đánh giá từ Sở Công Thương, trong 9 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước đạt 199.026 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ, đạt 81,2% so với kế hoạch năm. Dự báo sức mua sẽ còn tiếp tục bứt phá trong quý IV/2026, ước cả năm có thể đạt 247.450 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra. Để bảo đảm đà tăng trưởng đi đôi với ổn định thị trường, Sở Công Thương đã có văn bản đề nghị các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn trong tỉnh đẩy mạnh sản xuất, chủ động kế hoạch dự trữ nguồn hàng. Bên cạnh đó, Sở cũng tích cực tham mưu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường đưa hàng Việt, hàng OCOP Thanh Hóa về khu vực nông thôn, miền núi. Đồng thời theo dõi sát diễn biến cung - cầu hàng hóa, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu cao trong dịp cuối năm để kịp thời xây dựng phương án bảo đảm nguồn cung, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý.

Song song với việc tạo nguồn cung, công tác kiểm tra, kiểm soát giá bán trên thị trường cũng được lực lượng quản lý thị trường (QLTT) triển khai đồng bộ và quyết liệt. Các đội QLTT trên địa bàn tỉnh đã chủ động tuyên truyền, tổ chức cho 100% các đơn vị kinh doanh, tiểu thương tại các chợ truyền thống và trung tâm thương mại ký cam kết niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết.

Ông Phạm Ngọc Tú, Phó đội trưởng Đội QLTT số 5, Chi cục QLTT Thanh Hóa, cho biết: “Chúng tôi đã trực tiếp xuống từng hộ kinh doanh, tiểu thương để tuyên truyền, vận động ký cam kết và nhắc nhở việc niêm yết giá công khai trên từng sản phẩm. Trong thời gian cao điểm tới đây, đội sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất việc chấp hành quy định về đăng ký, kê khai và bán theo giá niêm yết; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý hay kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng và các đơn vị kinh doanh chân chính”.

Với sự chuẩn bị chủ động từ phía các doanh nghiệp cùng sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của các cơ quan chức năng, giá cả thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm được dự báo sẽ tiếp tục duy trì ổn định, thông suốt, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của Nhân dân.

Bài và ảnh: Thanh Thảo