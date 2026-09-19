Rộn ràng không khí chuẩn bị Tết Trung thu

Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung thu, trên khắp các tuyến đường, ngõ phố như khoác lên mình “tấm áo mới” lung linh sắc màu bởi những chiếc đèn lồng, đầu lân, hay các loại đồ chơi truyền thống được bày bán. Chính quyền các địa phương cũng đã xây dựng kế hoạch và tổ chức nhiều hoạt động vui tươi, ý nghĩa dành cho thiếu nhi... góp phần mang đến một mùa trung thu đầm ấm và trọn vẹn.

Đa dạng các loại đèn trung thu được bày bán tại các cửa hàng.

Thời điểm này, các cửa hàng đồ chơi, các siêu thị trên địa bàn phường Hạc Thành đã bày bán đa dạng các mẫu lồng đèn, phụ kiện trang trí với kiểu dáng phong phú, giá cả phù hợp từ bình dân đến cao cấp, sẵn sàng phục vụ nhu cầu mua sắm sớm của người tiêu dùng. Đáng chú ý là năm nay các loại đồ chơi truyền thống gần như chiếm vị trí chủ đạo, được đông đảo người tiêu dùng lựa chọn.

Chị Trần Thị Yên, chủ cửa hàng đồ chơi trẻ em Khánh Ben, phường Hạc Thành, cho biết: “Để đảm bảo phục vụ thị trường Tết Trung thu, chúng tôi đã nhập các mặt hàng đồ chơi mới về từ cách đây hơn 1 tháng, trong đó, hầu hết là các loại đồ chơi truyền thống được sản xuất trong nước, với mẫu mã được thiết kế đa dạng, phong phú, so với mọi năm giá cả cũng không biến động. Qua đó, vừa đáp ứng thị hiếu mới, vừa đảm bảo an toàn cho trẻ em”.

Năm nào cũng vậy, gần đến Tết Trung thu, chị Hồng Anh, xã Hoằng Hóa đều đưa các con của mình lên các cửa hàng, siêu thị ở phường Hạc Thành để lựa chọn đồ chơi. “Tôi thấy thị trường đồ chơi trẻ em khá phong phú cả về mẫu mã, về chủng loại. Tuy nhiên, khi lựa chọn đồ chơi cho con nhỏ, tôi vẫn ưu tiên chọn những sản phẩm đồ chơi truyền thống có nguồn gốc trong nước, để đảm bảo an toàn cho các con. Năm nay, tôi đã chọn cho các con được chiếc đèn ông sao có hình con thỏ phát sáng, trông khá đẹp, giá thành cũng phù hợp” - chị Hồng Anh chia sẻ.

Cùng với đồ chơi, bánh trung thu cũng là một trong những vật phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình dịp Tết Trung thu. Để đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng và làm quà biếu của người dân, nhiều nhãn hiệu bánh trung thu nổi tiếng, như: Kinh Đô, Bibica, Nam Hương, Thuận Nhàn... đã bày bán sản phẩm trên thị trường, từ cửa hàng bán lẻ đến các trung tâm mua sắm lớn. Các công ty, cơ sở sản xuất đã cung cấp ra thị trường nhiều loại bánh trung thu đa dạng về mẫu mã, hương vị và các loại bánh trung thu dành cho người ăn kiêng, ăn chay.

Theo ghi nhận, hiện tại sức mua các loại bánh trung thu của người dân đã bắt đầu sôi động. Chị Thu Hà, phường Hạc Thành, cho biết: “Năm nay, tôi đã chọn mua bánh trung thu từ sớm để làm quà biếu gửi cho người thân ở xa. Tôi thấy so với mọi năm, giá cả của các mặt hàng bánh trung thu năm nay cũng không tăng nhiều. Đặc biệt, mẫu mã, hình thức đóng gói sản phẩm được các cơ sở sản xuất chú trọng với bao bì đẹp, bắt mắt và phong phú, đa dạng, trông rất hấp dẫn”.

Những ngày này, không khí chuẩn bị đón Tết Trung thu trên khắp địa bàn phường Nam Sầm Sơn cũng đã rộn ràng. Tại tổ dân phố Thanh Minh, thời điểm này, cán bộ, đoàn thể chính trị - xã hội và người dân đang cùng nhau chung tay, góp công, góp sức làm nên chiếc đèn trung thu có kích thước lớn, với nhiều ý tưởng sáng tạo. Bà Vũ Thị Thảo, trưởng ban công tác mặt trận tổ dân phố, cho biết: "Để làm đèn trung thu, chúng tôi đã huy động sự vào cuộc của người dân trên địa bàn cùng nhau bàn bạc, người góp ý tưởng, người tìm vật liệu, người trực tiếp làm, người tranh thủ thời gian sau giờ làm để đến hỗ trợ. Mỗi phần việc dù lớn hay nhỏ đều được bà con góp lại bằng sự nhiệt tình và trách nhiệm. Với người dân, làm đèn trung thu không chỉ nhằm mang đến cho các em thiếu nhi một cái Tết Trung thu vui vẻ, đầm ấm mà còn là dịp để tạo sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.

Anh Dư Thanh Hoàng Tuấn, Bí thư Đoàn phường Nam Sầm Sơn, cho biết: “Để chuẩn bị cho các em thiếu nhi đón Tết Trung thu một cách vui tươi, ý nghĩa, đoàn phường đã lên kế hoạch tổ chức chương trình Tết Trung thu với chủ đề “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Nội dung chương trình sẽ tập trung vào các hoạt động thiết thực, ý nghĩa như: tổ chức thăm, tặng quà, học bổng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi; giao lưu văn nghệ, múa lân, rước đèn ông sao, bày mâm cỗ, trò chơi dân gian, phá cỗ trung thu; tuyên dương thiếu nhi tiêu biểu, thiếu nhi có thành tích trong học tập, rèn luyện và phong trào Đội. Qua đó góp phần phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ cùng chung tay chăm lo cho thiếu nhi, mang đến cho các em một mùa trung thu an toàn, thiết thực và bổ ích”.

Dịp Tết Trung thu năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng đã lên kế hoạch triển khai mô hình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”, dự kiến sẽ hiện thực hóa hơn 2.000 ước mơ, mong muốn của các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, bằng việc trao tận tay các em những món quà nhỏ, những chiếc xe đạp, đôi giày mới, dụng cụ học tập... Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức đêm hội trăng rằm với nhiều hoạt động như: phá cỗ, giao lưu văn hóa, văn nghệ và tặng quà cho các em thiếu nhi... nhằm mang đến cho trẻ em một mùa Tết Trung thu vui tươi, an toàn, lành mạnh, ý nghĩa và đầm ấm.

Bài và ảnh: Bảo Ngọc