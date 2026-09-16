Khuyến mại cuối năm: Kích cầu thật hay chỉ là cuộc đua giảm giá?

Mùa mua sắm cuối năm đang mở ra cơ hội tăng trưởng cho thị trường bán lẻ khi sức mua phục hồi rõ nét. Song, giữa “ma trận” khuyến mại ngày càng dày đặc, cuộc cạnh tranh của các nhà bán lẻ không chỉ là giảm giá để giữ khách, mà đặt ra bài toán lớn hơn: làm thế nào để mỗi chương trình ưu đãi thực sự tạo thêm sức mua, gia tăng giá trị giỏ hàng và mang lại hiệu quả bền vững cho doanh nghiệp.

Người tiêu dùng mua sắm giữa “cuộc đua” khuyến mại cuối năm của các nhà bán lẻ. Ảnh: Chi Phạm

Những tháng cuối năm, thị trường bán lẻ bước vào mùa mua sắm sôi động khi nhu cầu tiêu dùng tăng dần cùng các dịp lễ, tết. Cũng từ đây, cuộc cạnh tranh giữa các nhà bán lẻ trở nên rõ nét hơn qua hàng loạt chương trình giảm giá, mua nhiều ưu đãi nhiều, tặng quà, tích điểm, bán theo combo... Khuyến mại được kỳ vọng tạo thêm động lực để người dân chi tiêu, song khi các chương trình ưu đãi xuất hiện ngày càng dày đặc, câu chuyện không còn đơn giản là “giảm giá để bán hàng”. Điều đáng quan tâm là doanh nghiệp (DN) đang thực sự tạo thêm sức mua hay chỉ chuyển sang một cuộc đua giảm giá để giữ khách.

8 tháng năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh ước đạt 177.318 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong bối cảnh sức mua đang phục hồi, những tháng cuối năm trở thành thời điểm quan trọng để DN vừa khai thác nhu cầu mua sắm, vừa chuẩn bị nguồn hàng và xây dựng các chương trình kích cầu phù hợp.

Tại The City Yên Định, khuyến mại được xác định không chỉ là cách thu hút khách đến điểm bán mà còn nhằm tác động trực tiếp đến quyết định mua sắm. 8 tháng năm 2026, doanh thu bán hàng của đơn vị ước đạt khoảng 43,2 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá trị giỏ hàng bình quân đạt khoảng 325.000 đồng, tăng 5%; doanh thu ở những nhóm hàng được đưa vào chương trình khuyến mại tăng khoảng 19%.

Những con số này cho thấy hiệu quả của khuyến mại không nhất thiết nằm ở mức giảm giá thật sâu. Khi chương trình được đặt đúng vào những nhóm hàng có nhu cầu cao, kết hợp giữa giảm giá trực tiếp, bán theo combo, tặng sản phẩm hoặc ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, người mua có thêm lý do để lựa chọn sản phẩm hoặc mua với số lượng lớn hơn.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Siêu thị The City khu vực miền Trung, trong mùa mua sắm cuối năm, Siêu thị The City các chi nhánh luôn ưu tiên xây dựng chương trình dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng thay vì giảm giá đồng loạt. Những mặt hàng thiết yếu, sản phẩm phục vụ nhu cầu gia đình và nhóm hàng có sức tiêu thụ tốt được lựa chọn. Mục tiêu là để khách hàng cảm nhận được lợi ích rõ ràng từ chương trình, đồng thời DN tăng được giá trị mỗi đơn hàng thay vì chỉ chạy theo lượng khách.

Cách làm này cũng cho thấy một khía cạnh quan trọng của kích cầu: nếu trước đây người tiêu dùng còn cân nhắc một sản phẩm, nhưng nhờ ưu đãi hợp lý mà quyết định mua; hoặc vốn chỉ dự định mua một sản phẩm nhưng chương trình combo khiến họ mua thêm, khi đó khuyến mại thực sự tạo ra tác động đối với sức mua.

Tại Siêu thị Long Tơ Plaza (Nông Cống), câu chuyện lại được nhìn từ góc độ khác. 8 tháng năm 2026, doanh thu của đơn vị ước đạt khoảng 31,5 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. DN không lựa chọn cách giảm giá sâu trên diện rộng mà tập trung vào những nhóm hàng có sức mua tốt, với mức ưu đãi phổ biến khoảng 10 - 20%, kết hợp bán theo combo hoặc tặng sản phẩm. Doanh thu của các nhóm hàng được lựa chọn đưa vào chương trình khuyến mại tăng khoảng 20%.

Chị Nguyễn Thị Hường, đại diện Siêu thị Long Tơ Plaza cho biết: Điều DN hướng tới không phải là tạo ra mức giảm giá cao nhất mà là tạo ra lợi ích phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Khi một sản phẩm được giảm giá nhưng không đúng nhu cầu, người mua vẫn không phát sinh thêm quyết định mua sắm. Ngược lại, với những mặt hàng thiết yếu hoặc sản phẩm khách hàng thường xuyên quan tâm, một mức ưu đãi vừa phải nhưng thiết thực có thể tạo hiệu quả tốt hơn. Đây cũng là cách DN vừa kích cầu, vừa hạn chế áp lực phải liên tục giảm giá để cạnh tranh.

Trong môi trường bán lẻ ngày càng cạnh tranh, người tiêu dùng có nhiều công cụ để so sánh giá, nên mức giảm 30%, 40% hay 50% không còn là yếu tố quyết định. Điều họ quan tâm là giá sau ưu đãi có thực sự có lợi, sản phẩm có đúng nhu cầu và chất lượng có bảo đảm hay không. Vì vậy, khuyến mại cuối năm cần đi cùng sự minh bạch về giá, thời gian, điều kiện ưu đãi và nguồn gốc hàng hóa; đồng thời DN phải chủ động nguồn cung, tránh tình trạng quảng bá giảm giá nhưng hàng khuyến mại khan hiếm hoặc không đáp ứng nhu cầu thực tế.

Với Thanh Hóa, mùa mua sắm cuối năm càng có ý nghĩa khi Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 2 năm 2026 được triển khai từ ngày 1/12/2026 đến ngày 5/1/2027. Đây là cơ hội để các DN đẩy mạnh bán hàng, kích thích tiêu dùng và tăng kết nối giữa các phương thức bán hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của chương trình vẫn phụ thuộc vào việc DN lựa chọn sản phẩm, hình thức ưu đãi và mức giảm giá như thế nào.

Khuyến mại cuối năm chỉ thực sự phát huy giá trị khi tạo được lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng và sức mua bền vững cho thị trường. Giảm giá vì thế không nên trở thành cuộc đua về phần trăm, mà cần được đặt đúng vào nhu cầu của người mua và chiến lược kinh doanh của DN. Khi đó, khuyến mại mới thực sự là đòn bẩy kích cầu, thay vì một cuộc đua giá ngắn hạn.

Chi Phạm