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Giá gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Hương Hạnh
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(Baothanhhoa.vn) - Hơn 3 tháng nay, giá gà thịt trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Các hộ chăn nuôi đang phải “gồng mình” gánh lỗ.

Giá gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Hơn 3 tháng nay, giá gà thịt trong nước cũng như trên địa bàn tỉnh giảm mạnh, trong khi chi phí đầu vào tăng cao. Các hộ chăn nuôi đang phải “gồng mình” gánh lỗ.

Giá gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Nhiều hộ chăn nuôi trong tỉnh đang phải “gồng mình” gánh lỗ trong thời điểm giá gà xuống thấp.

Vừa xuất chuồng lứa gà 4.000 con nhưng gia đình anh Hà Huy Hạnh, thôn Lễ Nghĩa, xã Thọ Xuân phải gánh khoản lỗ hơn 60 triệu đồng. Trang trại gà thịt của anh có tổng đàn hơn 1 vạn con, với nhiều giống khác nhau như gà lai, gà ri, gà mía... Trung bình mỗi tháng, chi phí thức ăn, thuốc thú y, thuê nhân công chăm sóc gần 50 triệu đồng, tuy nhiên với giá bán như hiện nay, gia đình anh đang chịu lỗ.

Anh Hà Huy Hạnh chia sẻ: “Gia đình tôi nuôi gà được hơn 10 năm, chưa bao giờ tôi chứng kiến tình trạng giá gà xuống thấp và kéo dài như năm nay, thực sự rất khó khăn. Những người chăn nuôi như chúng tôi đang phải cố gắng duy trì sản xuất, mong giá sẽ tăng trong thời gian tới”.

Tương tự, trang trại nuôi gà thịt của gia đình ông Nguyễn Văn Quyền, xã Hoa Lộc cũng đang phải gánh lỗ khoảng 10 nghìn đồng/kg gà thịt xuất chuồng vì giá “chạm đáy” suốt thời gian qua.

Theo ông Quyền, trang trại của gia đình ông chủ yếu nuôi gà lai, mấy tháng nay giá bán ra chỉ từ 42-48 nghìn đồng/kg, thấp nhất trong các loại gà nên đang bị thua lỗ.

Giá gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Gà ri đang có giá cao nhất hơn 70 nghìn đồng/kg, giảm 10 nghìn đồng/kg so với cùng kỳ năm trước.

Hiện nay, giá gà lai xuất chuồng đang ở mức từ 40-48 nghìn đồng/kg; gà ri trên 70 nghìn đồng/kg; gà lông trắng chỉ hơn 30 nghìn đồng/kg, đây là mức giá thấp nhất trong những năm gần đây.

So với cùng kỳ năm ngoái, giá gà thịt giảm từ 8-10 nghìn đồng/kg. Trong khi đó, từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi điều chỉnh tăng 5-6 lần. Bên cạnh đó, con giống, thuốc thú y cũng tăng cao hơn. Mặc dù giá gà giảm sâu nhưng tiêu thụ lại khó khăn và chậm hơn thời điểm trước.

Giá gà thịt giảm sâu, người chăn nuôi lỗ nặng

Gà thịt lông trắng hiện chỉ còn hơn 30 nghìn đồng/kg, thấp nhất trong nhiều năm qua.

Theo tính toán của các hộ chăn nuôi, bình quân mỗi kilogam gà thịt (thời gian nuôi 3-4 tháng), chi phí sản xuất khoảng 50-57 nghìn đồng, gà ri 80 nghìn đồng, tùy từng thời điểm và loại thức ăn chăn nuôi. Với giá bán như hiện nay, các hộ nuôi gà đang thua lỗ nặng, rất khó để tái đầu tư, sản xuất.

Nguyên nhân chính khiến giá gà giảm là do người dân phát triển chăn nuôi mang tính tự phát, không có kế hoạch, dẫn đến nguồn cung vượt cầu. Mặt khác, mặc dù có tổng đàn gà lớn, nhưng chủ yếu nuôi theo mô hình trang trại, gia trại quy mô vừa và nhỏ, chưa xây dựng được liên kết sản xuất, nên thị trường tiêu thụ bấp bênh. Song song với đó, sức ép lên giá gà nội địa còn đến từ khối lượng lớn thịt gia cầm và phụ phẩm nhập khẩu từ các nước vào Việt Nam.

Toàn tỉnh hiện có tổng số đàn gia cầm khoảng 31 triệu con, trong đó chủ yếu là gà thịt. Trong bối cảnh khó khăn như hiện nay, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi nên thận trọng khi tái đàn, tránh tình trạng cung vượt cầu kéo theo giá gà thịt tiếp tục giảm sâu.

Các hộ nuôi cần nghiên cứu, chuyển đổi sang các giống gà có giá trị kinh tế cao hơn; đồng thời áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học đạt tiêu chuẩn theo hướng VietGAP, hữu cơ...; tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp, kết hợp với phối trộn thức ăn để giảm chi phí sản xuất.

Hương Hạnh

Từ khóa:

#Người chăn nuôi #Gia đình #Chi phí #Thức ăn chăn nuôi #xã Thọ Xuân #Anh #Mô hình trang trại #Khó khăn #Gia cầm #Nguyên nhân

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