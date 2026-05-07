Khủng hoảng năng lượng phủ bóng Hội nghị cấp cao ASEAN

Các nhà lãnh đạo Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ngày 7/5 nhóm họp tại thành phố Cebu của Philippines trong bối cảnh khu vực đối mặt nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Vấn đề an ninh năng lượng và lương thực được dự báo trở thành nội dung trọng tâm tại hội nghị kéo dài hai ngày này.

Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Ma. Theresa Lazaro, hội nghị quy tụ lãnh đạo cùng các bộ trưởng ngoại giao và kinh tế của 11 quốc gia thành viên ASEAN, trong đó các nền kinh tế phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu đang chịu sức ép ngày càng gia tăng từ biến động địa chính trị toàn cầu.

Giới phân tích nhận định khủng hoảng năng lượng sẽ là phép thử đối với vai trò Chủ tịch ASEAN năm nay của Philippines, buộc Manila phải thúc đẩy phối hợp khu vực nhằm ứng phó các tác động kinh tế, đồng thời duy trì ưu tiên đối với những vấn đề nội khối như tình hình Myanmar hay tranh chấp biên giới Thái Lan – Campuchia chưa được giải quyết hoàn toàn.

Ông Don McLain Gill, chuyên gia địa chính trị thuộc Đại học De La Salle ở Manila, cho rằng các kế hoạch giảm thiểu tác động kinh tế có thể dần lấn át các vấn đề khu vực khác trong chương trình nghị sự. Tuy nhiên, Philippines khẳng định các cuộc thảo luận về Trung Đông sẽ không làm lu mờ những cam kết hiện có của ASEAN.

Khủng hoảng năng lượng do căng thẳng tại Trung Đông. Ảnh: Marketwatch

Trong bối cảnh nhiều quốc gia châu Á tìm kiếm nguồn cung dầu thay thế, các bộ trưởng ASEAN đã tiến hành các cuộc họp đặc biệt trước thềm hội nghị. Philippines kỳ vọng các nước sẽ thúc đẩy phê chuẩn cơ chế chia sẻ nguồn cung dầu trong khu vực nhằm tăng cường khả năng ứng phó với biến động thị trường năng lượng.

Bên cạnh vấn đề năng lượng, tình hình Myanmar tiếp tục là chủ đề đáng chú ý. Chính phủ mới được quân đội hậu thuẫn tại Myanmar đang tìm cách tái thúc đẩy quan hệ với ASEAN sau cuộc bầu cử gần đây. Tuy nhiên, ASEAN hiện chưa công nhận kết quả bầu cử cũng như chưa xác định thời điểm Myanmar có thể trở lại đầy đủ các hội nghị cấp cao của khối. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng dự kiến tái khẳng định mục tiêu hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) với Trung Quốc vào năm 2026, dù tiến trình đàm phán vẫn đối mặt nhiều khác biệt lợi ích giữa các bên.

Lê Hà.

Nguồn: Reuters