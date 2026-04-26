Khu Du lịch biển Ánh Phương - Hải Tiến hấp dẫn bốn mùa hương sắc

Mùa vui của lễ hội biển Hải Tiến đang đến rất gần. Những con sóng tung bọt trắng xóa và bãi cát trắng mịn trải dài bên làn nước mát, rặng dừa xanh đang chờ đón du khách khám phá mùa hè tươi đẹp trong bức tranh “Hương sắc bốn mùa” của du lịch xứ Thanh.

Một góc Khu Du lịch biển Hải Tiến. Ảnh: Hoàng Đông

Khu Du lịch (KDL) biển Ánh Phương nổi bật trong bức tranh sơn thủy hữu tình dọc bờ biển dài 12km của xã Hoằng Tiến và Hoằng Thanh, mang đến sự khác biệt và mới lạ so với các điểm du lịch khác của xứ Thanh. Công ty (CT) TNHH Đầu tư và du lịch Hải Tiến và các nhà đầu tư thứ cấp đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng xây dựng KDL biển Ánh Phương trở thành một KDL đa chức năng, đạt tiêu chuẩn 3 sao, hệ thống các nhà hàng sang trọng, khác biệt cùng sự đa dạng các dịch vụ như du lịch tắm biển, du lịch sự kiện, du lịch nghỉ dưỡng..., góp phần đưa KDL sinh thái biển Hải Tiến trở thành một trong những điểm du lịch đẹp lãng mạn, hút khách bậc nhất miền Bắc.

KDL biển Ánh Phương được thiết kế với tổ hợp khách sạn hiện đại gồm 4 khu khách sạn từ 5 đến 7 tầng hướng biển và khu biệt thự sang trọng với tổng số hơn 500 phòng nghỉ tiêu chuẩn 3 sao. CT đã sửa chữa, nâng cấp, trang bị nội thất mới đẳng cấp, nhập khẩu từ nước ngoài.

Đó là câu chuyện phát triển du lịch trên 27ha ở vùng đất cát hoang sơ nơi “đầu sóng, ngọn gió”, với bãi tắm thoải dài, ẩn chứa nét nguyên sơ, cảnh quan tự nhiên hấp dẫn. Nơi đây không chỉ có biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng những rặng dừa, hàng phi lao xanh, mà nhiều cơ sở hạ tầng du lịch đẹp, sang trọng và hiện đại được xây dựng luôn in đậm bóng dáng của người con tâm huyết, trách nhiệm, có tình yêu tha thiết đối với quê hương của hai nhà khoa học: Tiến sỹ Lê Xuân Thảo và Tiến sỹ Lê Bích Thắng.

Điểm nổi bật mùa du lịch năm 2026, CT TNHH Đầu tư và du lịch Hải Tiến đã đưa trung tâm tổ chức sự kiện 5 sao Ánh Phương Palace vào sử dụng, đáp ứng nhu cầu du lịch MICE kết hợp tổ chức hội nghị và nghỉ dưỡng. Trung tâm tổ chức sự kiện được đầu tư phòng họp, phòng ăn có sức chứa trên 1.000 người, được trang bị đầy đủ nội thất hiện đại, đáp ứng yêu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo, tiệc cưới lớn. CT đã kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào KDL biển Hải Tiến như đầu tư xây dựng, đưa 10 khách sạn và biệt thự du lịch đạt tiêu chuẩn 3 sao vào hoạt động, nâng tổng số lên 2.500 phòng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của du khách về với biển Hải Tiến, xây dựng khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh, xây dựng thêm gần 1km tuyến đường ven biển, kè bờ biển,... nhằm khai thác ư­u thế của thiên nhiên và lịch sử, văn hóa để Hải Tiến trở thành một KDL sinh thái quyến rũ lòng người. Tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 1A đi KDL sinh thái biển Hải Tiến và tuyến đường đi bộ trước Khách sạn Ánh Phương đã nâng cấp, rộng mở đón khách du lịch.

Các công trình kiến trúc hiện đại, đa tiện ích đã và đang có sự kết hợp hài hòa, tinh tế với vẻ đẹp nguyên sơ của vùng biển Hải Tiến. Đến với Ánh Phương, du khách được hòa mình vào không gian xanh bất tận của biển, thả hồn vào thông xanh ngút, lắng lòng nghe sóng biển, du dương cùng gió, cảm nhận sự đẳng cấp chuyên nghiệp trong từng sản phẩm, dịch vụ vui chơi, giải trí. KDL đã đầu tư một khu vui chơi cảm giác mạnh như: Xe lửa nữ hoàng, Đu quay nữ hoàng, Vũ trụ bay, Tàu ba xoắn... hấp dẫn du khách khi đến nghỉ dưỡng nơi đây. Kết nối với khách sạn Ánh Phương 1, Ánh Phương 2, Ánh Phương 3, Ánh Phương 4 sang trọng là khu biệt thự Ánh Phương với hơn 100 phòng. Từng căn biệt thự đều sở hữu những nét độc đáo về thiết kế theo kiến trúc hiện đại kết hợp với môi trường thân thiện thuần khiết mang đến một phong cách nhẹ nhàng và thanh lịch. Ban công rộng giúp bạn tận hưởng khoảng không bao la tràn đầy gió biển trong lành. Khu vườn thảo linh với không gian thiên nhiên thuần khiết, tinh tế gồm 4 dãy nhà sàn độc đáo với 28 phòng nghỉ được xây dựng theo phong cách văn hóa dân tộc, thích hợp cho hoạt động du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng biển. Đến với KDL biển Ánh Phương du khách sẽ được tận hưởng hương vị tuyệt vời của các món ăn hấp dẫn mang đậm hương vị biển, nguồn nguyên liệu tươi ngon - sản phẩm của những ngư dân vùng biển. Cùng với đó là phong cách phục vụ tận tình, chu đáo và chân thành của đội ngũ nhân viên.

Chính những trải nghiệm đẳng cấp và thú vị này mà KDL Ánh Phương đã đủ sức để “chia khách” với những khu du lịch biển nổi tiếng khác như Sầm Sơn, Đồ Sơn hay Bãi Cháy, nhất là du lịch sinh thái. Năm 2025, KDL Ánh Phương đã đón hơn 300.000 lượt khách trong và ngoài nước, tổ chức nhiều cuộc hội thảo, gặp mặt,... Công suất sử dụng phòng bình quân đạt trên 80%, vào các ngày lễ, ngày cuối tuần đạt 100%. Doanh thu từ các hoạt động du lịch, khách sạn năm sau cao hơn năm trước, tạo việc làm cho gần 400 lao động, trong đó chủ yếu là con em địa phương.

Lý giải cho sự “ăn khách” của một điểm du lịch mới trên bản đồ du lịch quốc gia, nhiều du khách trong và ngoài nước chia sẻ: KDL sinh thái biển nơi đây không chỉ có vẻ đẹp hoang sơ, cảnh quan tự nhiên tươi đẹp mà còn có cơ sở vật chất, hạ tầng du lịch đẹp, hiện đại, tiện nghi, sang trọng, đặc biệt là các dịch vụ chuyên nghiệp, giá cả hợp lý. Với sự “vào cuộc” quyết liệt của chính quyền 2 xã (Hoằng Tiến và Hoằng Thanh), tại KDL không xảy ra tình trạng “chặt chém” bán hàng rong, an ninh trật tự đảm bảo... Chính sự yên bình, thoải mái và lãng mạn của không gian du lịch nơi đây đang là điểm hút khách du lịch đến với Hải Tiến.

Gần đây nhất, trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam - VITM Hanoi 2026, với thông điệp “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa”, CT đã chủ động tham gia các hoạt động kết nối, gặp gỡ đối tác, trao đổi thông tin thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh. Nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đặc biệt quan tâm gian hàng giới thiệu các sản phẩm du lịch của KDL biển Ánh Phương - Hải Tiến.

“KDL Ánh Phương - Hải Tiến đang thực sự hướng tới mục tiêu lấy du khách làm trung tâm, lấy trải nghiệm và sự hài lòng của du khách làm thước đo hiệu quả. Mùa hè 2026, các sự kiện sẽ thiết kế theo hướng tăng tính trải nghiệm, khuyến khích sự tham gia của cộng đồng và du khách, đặc biệt là giới trẻ. Với nhiều sản phẩm, dịch vụ mới hấp dẫn trong mùa du lịch biển năm 2026 như: Cảng tàu cao tốc đưa khách đi tham quan các đảo và dọc sông Mã, kết nối với các danh lam thắng cảnh nổi tiếng của xứ Thanh như đền Độc Cước, Lam Kinh, Thành Nhà Hồ...; khai trương và đưa chợ du lịch Hải Tiến vào hoạt động đáp ứng nhu cầu mua sắm, đặc biệt hải sản tươi ngon cho du khách; phối hợp với chính quyền địa phương giải tỏa các ki-ốt bán hàng dọc vỉa hè bãi biển để trồng hàng dừa xanh mát và đặt các bức tượng đá nghệ thuật, tạo không gian cho du khách vui chơi, thư giãn, check-in...; hệ thống đèn chiếu sáng; vỉa hè, bồn hoa, cây cảnh... được chỉnh trang xanh, sạch, đẹp . Hiện CT đang nỗ lực góp sức cùng các xã chuẩn bị mọi điều kiện để khai mạc Lễ hội du lịch biển Hải Tiến năm 2026 với nhiều hoạt động sôi động, hấp dẫn (dự kiến vào ngày 30/4), góp phần đưa KDL sinh thái biển Hải Tiến bay cao, vươn xa, thực sự trở thành điểm hấp dẫn du khách, góp phần phát triển “ngành công nghiệp không khói” xứ Thanh” - ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Thanh Hóa, Giám đốc CT TNHH Đầu tư & Du lịch Hải Tiến chia sẻ.

Hè đến, Hải Tiến lại khoác lên mình vẻ đẹp lộng lẫy của một khu sinh thái biển đẹp, hiện đại. Hơn tất cả là sự thân thiện, trong sạch về môi trường và yên bình khi về nghỉ dưỡng nơi đây. Hành trình xây dựng và phát triển của mỗi điểm đến là những lát cắt chân thực, minh chứng sinh động cho sự phát triển đột phá của du lịch biển Hải Tiến. Về với KDL biển Ánh Phương - Hải Tiến du khách sẽ được hòa theo tiếng sóng vỗ bờ cát, bốn mùa không gian trong lành, khám phá vẻ đẹp hoang sơ mới lạ, mang đến trải nghiệm yên bình nơi vùng biển quê Thanh...

Hương Quân