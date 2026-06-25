Khống chế thành công vụ cháy rừng tại phường Hải Bình

Sau nhiều nỗ lực, đến khoảng 15h ngày 25/6 vụ cháy rừng trên đồi 74, phường Hải Bình đã được khống chế thành công.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát PCCC&CNCH nỗ lực dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Thượng tá Lê Trọng Tài, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần khẩn trương, thần tốc, các lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nỗ lực khoanh vùng, khống chế thành công vụ cháy rừng xảy ra tại phường Hải Bình.

Hiện các vị trí cháy không còn lửa bốc lên.

Tuy nhiên, do khu vực rừng bị cháy có thảm thực bì lớn, nguy cơ lửa cháy âm ỉ phía dưới còn cao. Do vậy, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH vẫn tổ chức phân công lực lượng túc trực tại các vị trí cháy để theo dõi tình hình, tổ chức phun nước để dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Các lực lượng chức năng di chuyển đường ống tổ chức phun nước loại bỏ nguy cơ ngọn lửa bùng phát trở lại.

Vụ cháy rừng trên đồi 74, phường Hải Bình diễn ra vào khoảng 13h30 ngày 24/6 và nhanh chóng bùng phát, lan rộng do điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt, nền nhiệt cao cộng với gió Tây Nam thổi mạnh. Trong khi đó, các đám cháy bùng phát rải rác trên diện tích rộng, địa hình khu vực phức tạp, xe chữa cháy chuyên dụng không thể tiếp cận.

Để tham gia ứng cứu, đã có hơn 500 người được nhanh chóng huy động, gồm các lực lượng công an, quân sự, kiểm lâm, dân quân tự vệ và người dân địa phương. Trong đó, có hơn 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an Thanh Hóa và hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Để ứng cứu thành công vụ hỏa hoạn, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã phải nỗ lực, cố gắng trong môi trường khắc nghiệt.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức trinh sát, xây dựng và triển khai ngay phương án ứng cứu. Các lực lượng chức năng và người dân địa phương dùng cưa máy, máy thổi bụi, dao phát, xẻng, cành cây... dập lửa, tạo đường băng, ngăn đám cháy lan rộng.

Tuy nhiên, khu vực rừng bị cháy có nhiều loại cây dễ bắt lửa, bùng cháy dữ dội trong thời điểm có gió lớn nên công tác khoanh vùng, khống chế đám cháy gặp nhiều khó khăn. Có thời điểm đám cháy đã được dập tắt nhưng khi gặp gió đã bùng phát trở lại.

Một vùng rừng bị ngọn lửa thiêu rụi.

Với tinh thần quyết tâm cao, các lực lượng chức năng vẫn túc trực, triển khai phương án đã định, khoanh vùng, khống chế đám cháy, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Đến 15h ngày 25/6 toàn bộ các vị trí cháy đã được khoanh vùng, khống chế.

Video: Cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH phun nước dập tắt đám cháy.

Để ứng cứu thành công vụ cháy rừng này, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngày đêm chạy đua với thời gian trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Công tác thống kê thiệt hại và nguyên nhân của vụ cháy sẽ được tiến hành ngay sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Đức Hường