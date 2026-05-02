Linh hoạt giải pháp bình ổn giá tour mùa cao điểm du lịch hè

Mùa hè - thời điểm du lịch sôi động nhất trong năm, cũng là lúc câu chuyện giá tour trở thành mối quan tâm hàng đầu của du khách. Trước áp lực tăng chi phí và nhu cầu của du khách tăng cao, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đã linh hoạt triển khai nhiều giải pháp để vừa kích cầu, vừa giữ mặt bằng giá ổn định.

Làng Du lịch Yên Trung thu hút du khách bởi đa dạng các hoạt động trải nghiệm kết hợp lưu trú, ăn uống trong cùng một điểm đến.

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, từ các khu du lịch biển đến sinh thái, cộng đồng, lượng khách đặt phòng, đặt tour tăng mạnh. Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành, số lượng khách đặt tour hè năm nay tăng 10 - 15% so với cùng kỳ, đặc biệt là các đoàn gia đình và nhóm nhỏ. Tuy nhiên, phía sau sự sôi động ấy là áp lực không nhỏ về chi phí đầu vào như vận chuyển, nhân lực, thực phẩm... khiến bài toán giá tour trở nên “nhạy cảm” hơn bao giờ hết.

Trong bối cảnh đó, một trong những hướng đi đang được nhiều đơn vị lữ hành áp dụng đó là đa dạng hóa sản phẩm du lịch. Các tour không còn bó hẹp trong những hành trình truyền thống mà được thiết kế linh hoạt hơn, phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm khách. Tour ngắn ngày, tour trong ngày và các gói trải nghiệm chuyên đề đang được đẩy mạnh, giúp du khách có thêm lựa chọn với mức chi phí hợp lý.

Đặc biệt, xu hướng thúc đẩy các tour nội tỉnh, nội vùng đang trở thành giải pháp quan trọng trong việc bình ổn giá. Thay vì phụ thuộc vào các tour đường dài với chi phí cao, nhiều doanh nghiệp tập trung khai thác chiều sâu các điểm đến ngay trong tỉnh, xây dựng những hành trình kết nối các khu du lịch biển với sinh thái cộng đồng, từ đô thị đến các điểm di sản văn hóa. Cùng với đó, các tour du lịch đường bộ liên kết với các tỉnh khu vực phía Bắc và Bắc Trung bộ cũng được chú trọng khai thác nhằm đa dạng hóa sản phẩm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà không làm gia tăng chi phí quá lớn. Những hành trình “Một cung đường - Nhiều trải nghiệm” hay “Một điểm đến - Nhiều trải nghiệm” vì thế đang dần trở thành xu hướng.

Ông Lê Xuân Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh, cho biết: “Trước khi bước vào mùa cao điểm du lịch hè, hiệp hội đã khuyến nghị các doanh nghiệp hội viên thực hiện niêm yết giá công khai, không tăng giá đột biến và chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ. Cùng với đó, phát huy hiệu quả của các chuỗi cung ứng dịch vụ trong và ngoài tỉnh đã ký kết hợp tác. Các doanh nghiệp lữ hành phối hợp với cơ sở lưu trú, nhà hàng, điểm tham quan để xây dựng các gói dịch vụ trọn gói với mức giá ưu đãi hơn so với mua lẻ, mang đến cho du khách những sản phẩm tour chất lượng”.

Theo ông Thảo, bình ổn giá không đồng nghĩa với việc “kìm” giá bằng mọi cách, mà là tạo ra giá trị tương xứng với chi phí mà du khách bỏ ra. Các tour mùa cao điểm hè giá chắc chắn sẽ tăng hơn so với thời điểm khác trong năm, nhưng nếu mang lại trải nghiệm tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, vẫn sẽ được du khách lựa chọn và quay trở lại. Chính vì vậy, cùng với nỗ lực của doanh nghiệp, công tác quản lý nhà nước cần được tăng cường, nhất là trong việc kiểm tra, giám sát giá và chất lượng dịch vụ, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm. Đây là yếu tố quan trọng để tạo dựng môi trường du lịch minh bạch, lành mạnh, góp phần nâng cao uy tín của điểm đến Thanh Hóa.

Tại Làng Du lịch Yên Trung (xã Yên Trường), công tác chuẩn bị cho mùa du lịch hè đã được triển khai từ sớm. Cùng với đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, điểm đến còn triển khai thêm nhiều sản phẩm trải nghiệm mới gắn với nông nghiệp, thiên nhiên tại núi Lời. Đáng chú ý, mức giá dịch vụ tại đây hiện vẫn được giữ ổn định so với cùng kỳ năm trước.

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc điều hành Làng Du lịch Yên Trung, chia sẻ: “Chúng tôi xác định giữ giá ổn định là cách để tạo niềm tin lâu dài với du khách. Thay vì tăng giá đồng loạt, đơn vị tập trung tối ưu chi phí vận hành, đồng thời thiết kế các kỳ nghỉ trọn gói với nhiều hoạt động trải nghiệm trong cùng một điểm đến, du khách không phải di chuyển quá nhiều. Khi hành trình được rút ngắn và hợp lý hơn, giá tour cũng được kiểm soát tốt, song đảm bảo trải nghiệm của du khách vẫn phong phú”.

Bước vào mùa cao điểm du lịch hè, hành vi tiêu dùng của du khách đang có nhiều thay đổi. Thay vì lựa chọn các tour trọn gói truyền thống, nhiều người có xu hướng tự thiết kế hành trình, đặt dịch vụ sớm để hưởng ưu đãi hoặc lựa chọn các tour ngắn ngày, chi phí hợp lý. Nắm bắt xu hướng này, các doanh nghiệp lữ hành đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, cung cấp combo du lịch tự túc, triển khai các chương trình giảm giá cho khách đặt sớm hoặc đi theo nhóm. Thông qua các nền tảng số, du khách có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn dịch vụ phù hợp. Đây cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp thị trường du lịch vận hành theo hướng lành mạnh hơn.

Từ những bãi biển sôi động đến những bản làng yên bình, từ các tour nội tỉnh đến những hành trình kết nối nội vùng đa trải nghiệm, du lịch Thanh Hóa đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, bền vững hơn. Và trong hành trình ấy, những giải pháp bình ổn giá không chỉ giúp “giữ chân” du khách trong mùa cao điểm, mà còn góp phần xây dựng niềm tin lâu dài, để xứ Thanh luôn là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Hoài Anh