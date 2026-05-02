Ưu tiên du lịch nội tỉnh

Dịp hè năm nay, thay vì lên kế hoạch cho những chuyến đi xa tới các địa phương khác, nhiều gia đình, hội nhóm đã lựa chọn các tour, tuyến du lịch nội tỉnh để khám phá điểm đến mới ngay trên mảnh đất quê hương mình.

Khu du lịch Anh Phát thu hút đông du khách tham quan, trải nghiệm.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5, Khu du lịch Anh Phát (xã Hải Bình) thu hút được đông đảo khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm, trong đó có khá nhiều du khách nội tỉnh.

Bà Nguyễn Anh Đào ở phường Hàm Rồng cho biết: "Mọi năm tôi cùng gia đình lựa chọn đi du lịch xa, nhưng năm nay chúng tôi quyết định đến các khu, điểm du lịch trong tỉnh để tham quan, trải nghiệm, vừa giúp tiết kiệm chi phí lại vừa chủ động được thời gian mà vẫn khám phá được nhiều điều mới mẻ. Đến với Khu du lịch Anh Phát tôi thật sự bị cuốn hút bởi thiên nhiên xanh mát, thoáng đãng và cũng được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm thú vị như chèo thuyền kayak, đi xe mô tô nước, thưởng thức nhiều món ăn hải sản tươi ngon".

Theo đại diện quản lý Khu du lịch Anh Phát, trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5 công suất các phòng nghỉ dưỡng tại đây đạt 100%, trong đó khách nội tỉnh chiếm khá đông khoảng trên 50%, chủ yếu là khách đi theo hội nhóm, gia đình. Để phục vụ tốt nhất nhu cầu của du khách, khu du lịch không ngừng chú trọng làm mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng “Một điểm đến - đa trải nghiệm”. Bởi vậy, đến đây ngoài tham quan, nghỉ dưỡng, du khách còn được khám phá nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, mới mẻ, hiện đại như tham quan chụp ảnh tại quảng trường nghệ thuật - một trong chuỗi 17 quảng trường của dự án thành phố nghệ thuật Monaco Nghi Sơn với các tác phẩm nghệ thuật - kiến trúc hoàn toàn khác biệt, được lấy ý tưởng từ 4 yếu tố vật chất tạo nên vũ trụ là đất, nước, lửa và không khí. Ngoài ra, du khách còn được tận hưởng dịch vụ lưu trú đẳng cấp cùng nhiều tiện ích như phòng tập gym, Sauna - Steam & Jacuzzi (khu xông hơi, bể sục); spa; bar - coffee; bể bơi ngoài trời; bar - karaoke; hầm rượu; siêu thị mi ni... Cùng với đó là khu thể thao Anh Phát gồm sân tập golf, sân tennis, bóng đá, bóng bàn phục vụ nhu cầu rèn luyện sức khỏe, giải trí của du khách.

Từ đầu mùa hè đến nay, du khách đến tham quan ở Khu du lịch Suối cá thần Cẩm Lương (xã Cẩm Tú) khá đông, trong đó khách nội tỉnh là chủ yếu. Ông Phùng Thế Tài, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Cẩm Tú, cho biết: "Xác định dịp hè chính là “thời điểm vàng” để thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm, địa phương đã chủ động xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, đa dạng. Trong đó, điểm nhấn là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian đặc sắc như đẩy gậy, ném còn, đánh mảng... Ngoài ra, du khách còn được mua sắm sản vật và thưởng thức các món ăn của đồng bào dân tộc Mường sinh sống tại đây.

Dịp hè năm nay, bà Trịnh Thị Hoa ở xã Hoằng Hóa cũng lựa chọn các điểm đến gần trên địa bàn tỉnh, trong đó có Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương. Bà Hoa chia sẻ: "Điều khiến tôi ấn tượng nhất khi đến Khu du lịch suối cá thần Cẩm Lương là sự trong lành và yên bình. Đến đây, tôi được ngắm nhìn đàn cá bơi lội bên dòng suối Ngọc và được tìm hiểu về đời sống, văn hóa, thưởng thức đặc sản mang phong vị truyền thống của người Mường nơi đây. Bởi vậy, chẳng cần đi đâu xa, chỉ trải nghiệm các điểm đến trong tỉnh tôi đã khám phá được nhiều điều mới mẻ, hấp dẫn".

Theo đại diện một số doanh nghiệp lữ hành nhận định, nếu trước đây du khách có xu hướng đặt tour ngoại tỉnh thì nay đã có sự thay đổi rõ rệt, xu hướng du lịch ngắn ngày, điểm đến gần, di chuyển thuận tiện đang ngày càng trở nên phổ biến. Trong đó, các điểm đến như du lịch biển (Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa), du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng (Pù Luông, thác Mây) và văn hóa tâm linh (Thành Nhà Hồ, Lam Kinh, Suối cá thần Cẩm Lương) đang thu hút lượng lớn du khách nhờ chi phí hợp lý và thời gian linh hoạt. Từ sự thay đổi trong thói quen của du khách, các đơn vị lữ hành đã tập trung đẩy mạnh khai thác các sản phẩm du lịch biển - du lịch văn hóa - sinh thái cộng đồng trong cùng một chương trình trải nghiệm nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng khả năng chi tiêu của du khách. Đồng thời, xây dựng thêm một số chương trình tour khám phá xứ Thanh dài ngày, kết nối nguồn khách từ các khu du lịch biển với các khu du lịch sinh thái cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của du khách...

Để thu hút và phục vụ tốt nhất nhu cầu của khách du lịch trong dịp cao điểm du lịch hè, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo các khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú trên toàn tỉnh thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nâng giá tùy tiện trong dịp cao điểm. Sở cũng khuyến khích các đơn vị lữ hành chủ động thích ứng bằng các chương trình khuyến mãi, xây dựng gói tour linh hoạt và giá phù hợp với nhu cầu mới của khách du lịch. Đồng thời, tăng cường đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn, văn minh trong đón tiếp và phục vụ khách, nghiêm cấm hành vi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh du lịch Thanh Hóa.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt