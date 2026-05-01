Xu hướng du lịch nông thôn “lên ngôi” dịp hè

Du lịch nông thôn đang trở thành xu hướng được đông đảo du khách lựa chọn trong dịp hè nhờ các trải nghiệm xanh, không gian yên bình và gần gũi với thiên nhiên. Các địa phương, khu điểm du lịch trong tỉnh đã quan tâm đầu tư, phát triển đa dạng loại hình du lịch kết hợp với các hoạt động nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa, nhằm tạo sức hấp dẫn du khách.

Homestay Riverside (bản Mạ) thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Một trong những điểm đến mang đặc trưng của du lịch nông thôn đang được đông đảo du khách lựa chọn trong dịp hè là Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông (xã Pù Luông). Nơi đây nổi tiếng với vẻ đẹp nguyên sơ, yên bình, cùng những thửa ruộng bậc thang uốn lượn trên các sườn đồi. Cùng với đó là bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mường còn được lưu giữ như: nhà sàn truyền thống, phong tục tập quán, các lễ hội gắn với đặc trưng của vùng nông nghiệp... Từ tiềm năng, lợi thế đó, xã Pù Luông cũng như các đơn vị kinh doanh du lịch tại đây đã, đang khai thác phát triển đa dạng sản phẩm du lịch nông thôn gắn với bảo tồn các giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa bản địa kết hợp với đa dạng các hoạt động du lịch như: leo núi chinh phục đỉnh cao Pù Luông, trekking, marathon băng rừng, tham quan hang động, lòng hồ, sông suối, ruộng bậc thang, trồng rau, hái quýt, thưởng thức ẩm thực truyền thống địa phương tại nhà người dân (du lịch homestay)...

Là một trong những hộ tiên phong làm homestay kết hợp với khai thác giá trị tài nguyên thiên nhiên, văn hóa để phát triển đa dạng hoạt động du lịch, ông Hà Văn Thược, thôn Đôn (xã Pù Luông), chia sẻ: "Với lợi thế từ cảnh quan thiên nhiên và tài nguyên văn hóa của người dân bản địa, chúng tôi đã xây dựng homestay để phát triển du lịch nông thôn. Theo đó, homestay được chúng tôi xây dựng theo lối kiến trúc nhà sàn truyền thống, gần gũi với thiên nhiên để phục vụ cho du khách lưu trú. Cùng với đó là tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm vùng quê tạo điểm nhấn thu hút du khách như: leo núi đào măng, hái rau rừng; đặc biệt, du khách còn có thể tự tay chế biến, nấu và thưởng thức các món ăn đặc sản của người dân bản địa ở đây như: thịt lợn nướng, măng đắng, tôm sông, cá nướng...; hoặc thăm những ngôi nhà sàn truyền thống tìm hiểu phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số, tham gia các trò chơi dân gian, đốt lửa trại, giao lưu văn nghệ cùng bà con. Nhờ chuỗi hoạt động đó, đã góp phần thu hút được du khách đến tham quan, lưu trú tại homestay và giúp tiêu thụ hiệu quả nhiều sản phẩm nông nghiệp của địa phương.

Nói về định hướng phát triển du lịch nông thôn của địa phương, ông Hà Quý Tôn, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, xã Pù Luông, cho biết: "Du lịch nông thôn với những trải nghiệm văn hóa, đời sống cư dân bản địa, các hoạt động sản xuất nông nghiệp là một trong những loại hình du lịch hấp dẫn, tạo được sức hút du khách. Chính vì vậy, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích các hộ làm du lịch tại đây tích cực phát triển du lịch gắn với các tiêu chí xanh, trên cơ sở bảo tồn cảnh quan, bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn; chú trọng phát triển du lịch gắn với quảng bá, phát triển sản phẩm nông nghiệp của địa phương; tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan mở các lớp tập huấn cho người dân về các kỹ năng như thuyết minh, lưu trú và quảng bá sản phẩm nông nghiệp của địa phương. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm".

Ở bản Mạ (xã Thường Xuân), du lịch nông thôn đã từng bước khẳng định được vị trí quan trọng, góp phần chuyển dịch dòng khách và giảm được tính mùa vụ trong hoạt động du lịch. Bà Nguyễn Thị Mai, chủ homestay Riverside (bản Mạ), cho hay: "Nắm bắt được nhu cầu của du khách là ngày càng có xu hướng dịch chuyển sang loại hình du lịch nông thôn, vì vậy, homestay của chúng tôi đã khai thác tối đa các yếu tố từ cảnh quan thiên nhiên xanh mát, văn hóa bản địa và quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển du lịch một cách bền vững. Đặc biệt, để du lịch nông thôn vươn xa hơn hướng tới tiếp cận được đa dạng thị trường khách du lịch, chúng tôi đang định hướng sẽ kiến tạo chuỗi trải nghiệm “từ trang trại đến bàn ăn”, gắn với các câu chuyện về văn hóa làm nông nghiệp bản địa... của người dân địa phương để tạo sức hấp dẫn du khách".

Thanh Hóa là địa phương sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng phong phú, đa dạng và nhiều nghề, làng nghề truyền thống cùng hệ thống di tích lịch sử - văn hóa, các lễ hội mang đậm dấu ấn nông nghiệp. Bên cạnh đó, là lợi thế về vị trí địa lý, khả năng kết nối với các tour, tuyến du lịch khác ở cả trong và ngoài tỉnh... đây là điều kiện thuận lợi để du lịch nông thôn phát triển và ngày càng tạo được sức hút du khách. Trên cơ sở tiềm năng đó, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang xây dựng các mô hình sản phẩm du lịch nông thôn, có thể kể đến như: Làng Du lịch Yên Trung (xã Yên Trường), Nông trại sinh thái Linh Kỳ Mộc (phường Quảng Phú), bản Bút (xã Nam Xuân), bản Mạ (xã Thường Xuân)... Việc phát triển du lịch nông thôn đã góp phần không nhỏ trong việc làm thay đổi “bộ mặt” của nhiều vùng quê và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo tồn các giá trị cảnh quan, sinh thái, môi trường và bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, thực trạng phát triển du lịch nông thôn trên địa bàn tỉnh cũng còn manh mún, chưa hình thành được dòng sản phẩm riêng biệt; một số sản phẩm nông nghiệp mới xây dựng chỉ đáp ứng nhu cầu của khách du lịch ở mức cơ bản; hoạt động sản xuất làng nghề mới ở quy mô hộ gia đình, khả năng tiếp cận thị trường còn yếu. Ngoài ra cơ chế, chính sách chưa đủ sức hấp dẫn thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch nông thôn. Chính vì vậy, để du lịch nông thôn phát triển bền vững, cần hơn nữa sự đầu tư bài bản, giải pháp chiến lược để tháo gỡ những “điểm nghẽn”, từng bước đưa du lịch nông thôn trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Bài và ảnh: Yến Vy