Khúc hát của biển từ phía nam xứ Thanh

Khu Du lịch biển Hải Hòa (phường Tĩnh Gia) trải dài từ núi Thổi đến núi Nồi với diện tích bờ biển dài gần 2,1km. Ai đã từng một lần đến với Hải Hòa, hẳn sẽ ấn tượng về một khu du lịch biển vẫn còn lưu giữ được nhiều nét nguyên sơ, thơ mộng, với bờ cát trắng mịn, thoai thoải, sóng biển hiền hòa.

Biển Hải Hòa ngày càng hấp dẫn du khách.

Buổi sớm ở Hải Hòa bắt đầu bằng những vệt nắng lấp ló phía chân trời. Nắng nhuộm mặt biển, dát vàng lên từng con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ. Núi vẫn lặng lẽ ngàn năm soi bóng; sóng như đang thì thầm câu chuyện thú vị của đại dương. Dọc bãi cát dài, thoai thoải, người với người không phải bon chen. Chỉ có tiếng gió và mùi mặn mòi của biển, cảm giác thanh mát ôm trọn lấy cảm xúc của kẻ lữ hành.

Sau một cái “chớp mắt” của thời gian, khi hoàng hôn dần buông xuống, biển Hải Hòa lại khoác lên mình gam màu trầm ấm khiến lòng người như muốn hòa vào cảnh sắc mà trút bỏ mọi muộn phiền, suy tư.

Nối liền với khu du lịch biển là hệ thống di tích lịch sử - văn hóa tiêu biểu như: đền làng Lê (tổ dân phố Vinh Tiến); cụm di tích kiến trúc nghệ thuật và danh thắng cấp quốc gia Lạch Bạng (tổ dân phố Thanh Nam), đền Khánh Trạch - chùa Thiên Vương (tổ dân phố Thanh Khánh)... Cùng với hệ thống di tích, nhiều lễ hội, nét đặc trưng trong đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng biển cũng được bảo tồn và phát huy.

Với những ai ưa thích khám phá, check-in, địa điểm bãi đá rồng nằm ngay dưới chân núi đá Thổi hay mỏm đá Mặt Trời gợi lên nhiều ấn tượng. Với người hướng tâm linh, thích tìm hiểu văn hóa bản địa, mỗi ngôi đền cổ kính, linh thiêng, lễ hội đặc sắc ở vùng biển Hải Hòa sẽ là “điểm neo” cảm xúc, níu giữ tâm hồn, quyến luyến bước chân.

Không chỉ có cảnh sắc thiên nhiên quyến rũ, văn hóa độc đáo, con người nơi đây cũng chân chất, hiền hòa như chính biển cả quê hương họ. Trên vùng biển này, có những người đã gắn bó cả cuộc đời mình với những chuyến biển; nhiều gia đình có 2 - 3 thế hệ làm nghề biển. Và rồi, cũng chính trên vùng biển ấy, có những người con làng biển đã nuôi giấc mộng lớn hơn, mạnh dạn gác mái chèo, thôi nghề biển để đầu tư phát triển du lịch. Những nụ cười mộc mạc, những câu chuyện giản dị của ngư dân, những người làm du lịch ở đây càng làm cho vùng biển Hải Hòa thêm gần gũi, thân thương.

Nhiều người ví vùng biển Hải Hòa như một viên ngọc thô cần được kỳ công mài giũa, đẽo gọt mới có thể tìm thấy hào quang lấp lánh, nâng tầm khát vọng. Có lẽ, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi lẽ, giữa những xô bồ, hối hả, điều gợi thương gợi nhớ trong lòng du khách nhất lại chính là những giá trị nguyên bản đã và đang được gìn giữ trong từng tiếng sóng vỗ ru êm, trong từng chuyển động của thời gian, nhịp sống đời thường, đặc sắc văn hóa bản địa...

Chị Nguyễn Thị Mai (25 tuổi) và nhóm bạn từ Hà Nội đến với vùng biển Hải Hòa trong hai ngày. Chị Mai cho biết đây không phải lần đầu tiên trải nghiệm du lịch biển xứ Thanh. Trước đó, chị đã có nhiều kỷ niệm đẹp với bãi biển Sầm Sơn nổi danh. “Lần này về với biển Hải Hòa, tôi và các bạn thật sự ấn tượng với cảnh sắc thiên nhiên, dịch vụ và giá cả ở nơi này. Điều quan trọng, Hải Hòa cho chúng tôi cảm giác thanh bình, dễ chịu, đúng chất đi chill và chữa lành”, chị Mai nói.

Mùa du lịch biển 2026 ghi nhận những nét chuyển mình mạnh mẽ của du lịch biển Hải Hòa. Hạ tầng giao thông; cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch được quan tâm đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại. Những hàng dừa xanh mướt được trồng dọc lối đi tạo thành trục cảnh quan xuyên suốt; vấn đề vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; xây dựng hình ảnh khu du lịch văn minh, thân thiện được chú trọng. Các chương trình quảng bá du lịch cũng được đẩy mạnh trên nền tảng số, góp phần lan tỏa vẻ đẹp biển Hải Hòa tới đông đảo du khách.

Đặc biệt, sự thành công của Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026 với chủ đề “Hải Hòa biển hát - Khát vọng vươn xa” đã cho thấy những nỗ lực trách nhiệm của chính quyền địa phương và sự chung tay, góp sức của cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân với việc phát triển vùng biển quê hương.

“Để du lịch Hải Hòa phát triển bền vững, chính quyền phường cam kết sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đến tìm hiểu và triển khai các dự án du lịch; đồng thời tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng hình ảnh du lịch Hải Hòa là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn”. Người đứng đầu UBND phường Tĩnh Gia Đặng Văn Quang đã phát biểu như thế tại Lễ hội Du lịch biển Hải Hòa năm 2026, từ đó tiếp tục mở ra cho vùng biển Hải Hòa thêm niềm tin, động lực và khát vọng vươn tới...

Bài và ảnh: Thảo Linh