Du khách đổ về Công viên nước Sầm Sơn những ngày hè

Những ngày đầu hè 2026, Sầm Sơn trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi dòng người từ khắp nơi đổ về nghỉ dưỡng, vui chơi. Bên cạnh bãi biển nhộn nhịp, một trong những điểm đến “giữ chân” du khách chính là Sun World Sam Son Water Park – công viên nước ngoài trời lớn nhất miền Bắc, nơi đang chứng kiến lượng khách tăng mạnh từng ngày.

Công viên nước Sầm Sơn tiếp tục là điểm đến hấp dẫn du khách trong mùa cao điểm du lịch hè 2026. Ảnh: Hoàng Đông

Tọa lạc bên Đại lộ Nam Sông Mã, Công viên nước Sầm Sơn rộng hơn 33,5ha được đầu tư bài bản với hệ thống trò chơi hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm góp phần nâng tầm du lịch địa phương. Điểm nổi bật của mùa hè năm nay là việc bổ sung thêm 3 tổ hợp trò chơi mạo hiểm mới, nâng tổng số lên 15 tổ hợp trò chơi đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi. Từ những trò nhẹ nhàng dành cho trẻ em đến các đường trượt tốc độ cao dành cho người ưa cảm giác mạnh, tất cả đều mang lại trải nghiệm phong phú cho du khách. Các tổ hợp trò chơi được thiết kế với màu sắc bắt mắt, quy mô lớn, tạo nên không gian giải trí sống động. Những đường trượt uốn lượn, bể tạo sóng hay dòng sông lười trở thành điểm nhấn thu hút đông đảo du khách tham gia.

Đại diện Ban Quản lý Công viên nước Sầm Sơn cho biết: “Ngay từ khi mở cửa trở lại vào ngày 12/4 cho đến nay, công viên nước liên tục được người dân và du khách quan tâm, lượng khách đổ về ngày một tăng. Đặc biệt là vào các ngày cuối tuần và dịp nghỉ lễ, lượng khách đổ về đây cao hơn gấp nhiều lần so với ngày thường”. Tại đây, du khách không chỉ được hòa mình vào làn nước mát mà còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi hấp dẫn suốt cả ngày. Không gian rộng lớn, nhiều cây xanh và hệ thống dịch vụ tiện ích giúp du khách có những giờ phút thư giãn thoải mái. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ lựa chọn công viên nước như một điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch hè, tạo nên cảnh tượng đông vui, nhộn nhịp kéo dài suốt ngày. Chị Mai Hoa, phường Hạc Thành, chia sẻ: “Hè đến là gia đình tôi lại nghĩ ngay đến Công viên nước Sầm Sơn. Không chỉ có trò chơi hấp dẫn, tôi thấy dịch vụ ở đây cũng khá tốt, khu vực nghỉ ngơi, ăn uống tiện lợi. Gia đình tôi có cả người lớn và trẻ nhỏ nhưng ai cũng tìm được hoạt động phù hợp”.

Để phục vụ nhu cầu vui chơi trong dịp cao điểm và kích cầu du lịch, Ban Quản lý Công viên nước Sầm Sơn đã công bố mức giá vé ưu đãi, áp dụng trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Chương trình ưu đãi sẽ diễn ra từ ngày 25/4/2026 đến ngày 3/5/2026 với giá vé 300.000 đồng đối với người lớn, 200.000 đồng đối với trẻ em cao từ 1m đến 1m4 và miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Mức giá này được đánh giá là phù hợp với quy mô và chất lượng dịch vụ mà công viên mang lại. Anh Nguyễn Thành Công, phường Nguyệt Viên, cho biết: "So với những năm trước, công viên năm nay có thêm nhiều trò chơi mới nên tôi và bạn bè thấy rất mới mẻ. Giá vé dịp lễ như vậy là hợp lý, nếu đi đông người thì càng vui. Từ ngày có công viên nước thì đây luôn là điểm tụ tập quen thuộc của tôi và nhóm bạn trong mùa hè".

Không chỉ chú trọng vào hệ thống trò chơi, doanh nghiệp chủ quản còn đầu tư vào các dịch vụ đi kèm nhằm nâng cao trải nghiệm cho du khách. Khu vực ẩm thực phong phú với nhiều món ăn nhanh, đồ uống giải khát giúp du khách nạp năng lượng sau khi vui chơi. Đội ngũ nhân viên, cứu hộ túc trực thường xuyên tại các khu vực trò chơi, đảm bảo an toàn cho du khách. Việc kết hợp giữa vui chơi giải trí và dịch vụ tiện ích đã giúp công viên nước trở thành điểm đến trọn gói, đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách trong một ngày trải nghiệm.

Mùa hè này, giữa cái nắng oi ả, lựa chọn một không gian vừa sôi động, hiện đại, vừa mát lành như Công viên nước Sầm Sơn chắc chắn sẽ mang lại những trải nghiệm đáng nhớ cho du khách gần xa. Đây không chỉ là nơi vui chơi, mà còn là điểm hẹn của niềm vui, nơi mỗi du khách đều có thể tìm thấy những khoảnh khắc thư giãn trọn vẹn bên gia đình và bạn bè. Việc thu hút lượng lớn du khách đến công viên nước cũng kéo theo sự phát triển của các dịch vụ lưu trú, ăn uống, vận chuyển... tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương.

Phương Đỗ