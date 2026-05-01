“Hương sắc bốn mùa” - Từ khẩu hiệu đến hành động

“Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” không chỉ dừng lại ở một khẩu hiệu quảng bá du lịch giàu tính gợi mở, mà đang từng bước cụ thể hóa thành những sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm thực tế. “Hương sắc bốn mùa” vì thế đang dần trở thành một hệ sinh thái du lịch sống động, lan tỏa sức hút đối với du khách.

Du khách tận hưởng kỳ nghỉ tại khu nghỉ dưỡng Pù Luông Jungle Lodge (xã Pù Luông).

Trong chiến lược phát triển du lịch, các khu du lịch trọng điểm của tỉnh xác định rõ mục tiêu chuyển từ phát triển theo mùa vụ sang khai thác giá trị bốn mùa, đa dạng trải nghiệm. Điều này không chỉ giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn góp phần định vị hình ảnh điểm đến theo hướng bền vững, chuyên nghiệp. Tuy nhiên, để khẩu hiệu “Hương sắc bốn mùa” thực sự đi vào đời sống, đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ từ cơ quan quản lý, doanh nghiệp đến cộng đồng địa phương.

Thực tế, nếu như trước đây du lịch xứ Thanh chủ yếu sôi động vào mùa hè với các khu du lịch biển như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa... thì nay bức tranh đã có nhiều gam màu mới. Mùa xuân gắn với lễ hội truyền thống; mùa hè rực rỡ với du lịch biển; mùa thu trải nghiệm sinh thái, văn hóa; còn mùa đông hướng đến nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và các giải thể thao. Sự chuyển dịch này không chỉ là định hướng mà đã, đang được cụ thể hóa bằng những sản phẩm du lịch có chiều sâu.

Tại Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư nâng tầm dịch vụ, tạo ra các tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, hướng tới phục vụ du khách quanh năm. Điển hình là tổ hợp nghỉ dưỡng cao cấp Flamingo Ibiza Hải Tiến - nơi không chỉ đón khách mùa hè mà còn từng bước trở thành điểm đến với chuỗi trải nghiệm bốn mùa. Ông Đặng Thanh Tùng, tổng quản lý Flamingo Ibiza Hải Tiến chia sẻ: “Flamingo mang đến cho du khách một hệ sinh thái trải nghiệm đa dạng tại tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp ven biển. Chúng tôi phát triển chuỗi hoạt động phong phú như ẩm thực, nhà hàng, quầy bar, chăm sóc sức khỏe tại spa và onsen, bể bơi vô cực tầng 21. Các hoạt động giải trí dành cho mọi lứa tuổi như khu game, VR game, khu vui chơi liên hoàn, thế giới kem. Đặc biệt, trong suốt mùa hè, chúng tôi sẽ liên tục tổ chức các lễ hội, sự kiện theo chủ đề nhằm tạo không khí sôi động, giúp du khách có những trải nghiệm trọn vẹn và đáng nhớ khi đến với Flamingo”.

Thực tế, việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ đa dạng chính là lời giải cho bài toán “bốn mùa” trong phát triển du lịch. Khi du khách có nhiều lựa chọn hơn ngoài nghỉ dưỡng biển, họ sẽ sẵn sàng quay trở lại vào những thời điểm khác nhau trong năm. Đây cũng là xu hướng chung của du lịch hiện đại - nơi trải nghiệm được đặt lên hàng đầu.

Cùng với các khu du lịch biển, các điểm đến du lịch sinh thái cộng đồng như Pù Luông (xã Pù Luông), bản Mạ (xã Thường Xuân), bản Năng Cát - thác Ma Hao (xã Linh Sơn), bản Bút (xã Nam Xuân)... cũng đang từng bước khẳng định vị thế trong hành trình “bốn mùa” của tỉnh. Với lợi thế khí hậu mát mẻ, cảnh quan nguyên sơ và bản sắc văn hóa đặc trưng, những điểm đến này đặc biệt phù hợp với phát triển du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm cộng đồng - những sản phẩm có thể khai thác quanh năm. Đơn cử, mùa lúa chín ở Pù Luông hay mùa nước đổ, lễ hội bản địa... đều trở thành những “thời điểm vàng” thu hút du khách. Điều đáng nói, thay vì phát triển tự phát, nhiều địa phương đã chú trọng xây dựng sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn văn hóa, nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo kỹ năng làm du lịch cho người dân. Đây chính là nền tảng để du lịch không chỉ phát triển về lượng mà còn bền vững về chất.

Ở góc độ quản lý, ngành văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh cũng đã tích cực triển khai nhiều giải pháp nhằm hiện thực hóa mục tiêu “Hương sắc bốn mùa”. Từ việc xây dựng các chương trình kích cầu du lịch theo mùa, tổ chức sự kiện, lễ hội, đến việc tổ chức các chương trình famtrip nhằm thúc đẩy liên kết vùng, kết nối tour, tuyến... tất cả đều hướng đến mục tiêu tạo ra “dòng chảy” du lịch liên tục. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá, xúc tiến cũng đang được đổi mới theo hướng hiện đại, linh hoạt, tận dụng nền tảng số để tiếp cận du khách. Những hình ảnh về du lịch Thanh Hóa không còn gói gọn trong biển xanh, cát trắng mà ngày càng phong phú, đa chiều hơn, từ núi rừng, di sản văn hóa đến ẩm thực, con người. Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Thị Hải Yến nhấn mạnh: Việc phát triển du lịch bốn mùa không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Trong đó, vai trò của doanh nghiệp là rất quan trọng trong việc tạo ra sản phẩm và trải nghiệm cho du khách.

Tuy nhiên, để khẩu hiệu “Hương sắc bốn mùa” thực sự trở thành thương hiệu mạnh, “ngành công nghiệp không khói” của tỉnh vẫn còn nhiều việc phải làm. Trước hết là tiếp tục hoàn thiện hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đa dạng hóa sản phẩm... đặc biệt là phát triển các sản phẩm đặc thù theo mùa. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp để tạo ra những chuỗi trải nghiệm hấp dẫn. Bên cạnh đó, cần sự hưởng ứng và tham gia tích cực của cộng đồng. Khi người dân trở thành chủ thể trong hoạt động du lịch, họ không chỉ góp phần tạo ra sản phẩm mà còn là những “đại sứ” lan tỏa hình ảnh điểm đến.

Từ một khẩu hiệu mang tính định hướng, “Hương sắc bốn mùa” đang dần được hiện thực hóa bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Những khu nghỉ dưỡng hiện đại ven biển, những bản làng yên bình giữa đại ngàn, những lễ hội rộn ràng hay những sự kiện thể thao tầm cỡ... tất cả đang cùng nhau tạo nên một Thanh Hóa giàu bản sắc, đa trải nghiệm.

Bài và ảnh: Hoài Anh