Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

Khởi công dự án sửa chữa đường tỉnh 515C đoạn qua xã Triệu Sơn, Thọ Phú

Thùy Linh.
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 19/11, UBND xã Triệu Sơn tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Đu - Thọ Vực - Thị trấn Triệu Sơn (đường tỉnh 515C).

Chiều 19/11, UBND xã Triệu Sơn tổ chức lễ khởi công Dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước đường Đu - Thọ Vực - Thị trấn Triệu Sơn (đường tỉnh 515C).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công.

Dự lễ khởi công có đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng, Ban quản lý bảo trì công trình giao thông và điều hành hoạt động vận tải hành khách công cộng, lãnh đạo xã Triệu Sơn, Thọ Phú.

Các đại biểu tham dự lễ khởi công.

Dự án có tổng chiều dài 4,3 km, trong đó, đoạn từ Km10+900 - Km11+960; Km12+650 - Km13+490, dài 1,9km thuộc địa phận xã Thọ Phú (xã Thọ Dân và Thọ Tân cũ); đoạn từ Km17+300 - Km19+700, dài 2,4km thuộc địa phận xã Triệu Sơn (xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn cũ), do UBND xã Triệu Sơn làm chủ đầu. Tổng mức đầu tư 28 tỷ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh. Dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng vào cuối năm 2026.

Toàn cảnh lễ khởi công.

Tuyến đường Đu - Thọ Vực - Thị trấn Triệu Sơn thuộc tuyến đường tỉnh 515C. Đây là trục giao thông huyết mạch, phục vụ nhu cầu đi lại, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn các xã Thọ Phú, Triệu Sơn và các vùng lân cận. Trong nhiều năm qua, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng, mặt đường bong tróc, nhiều ổ trâu, sình lầy, chưa có hệ thống thoát nước gây ứ đọng, mất an toàn giao thông.

Dự án được thực hiện sẽ hoàn thiện mạng lưới giao thông trên địa bàn xã Triệu Sơn, cải thiện điều kiện đi lại của Nhân dân, tạo điều kiện để tiếp cận với trung tâm kinh tế - chính trị của xã, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và phát triển kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn Vũ Văn Ba phát biểu tại lễ khởi công.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND xã Triệu Sơn Vũ Văn Ba đề nghị các đơn vị liên quan và chủ đầu tư phối hợp triển khai dự án đảm bảo chất lượng, tiến độ như đã cam kết, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường; không được để quá trình thi công xây dựng ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sinh hoạt của nhân dân khu vực lân cận dự án và các quy định của pháp luật có liên quan.

Thùy Linh.

