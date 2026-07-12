Khoảng trống hình ảnh của tân Lãnh tụ tối cao và những thách thức của Iran

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Sự vắng mặt của tân Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei trước công chúng kể từ khi nhậm chức đang thu hút sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, trong bối cảnh Iran tiếp tục đối mặt nhiều thách thức về an ninh và đối ngoại.

Hình cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei (trái) và Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei tại Tehran, Iran, ngày 2/7/2026. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Mojtaba Khamenei không xuất hiện tại lễ an táng cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei ngày 10/7, đồng thời cũng không gửi thông điệp hoặc công bố hình ảnh mới. Đây là lần đầu tiên Iran tổ chức một sự kiện lớn như vậy mà người đứng đầu đất nước không tham dự.

Reuters dẫn lời các nguồn tin cấp cao tại Iran cho biết, ông Mojtaba Khamenei bị thương trong cuộc không kích hồi cuối tháng 2 và vẫn đang trong quá trình hồi phục. Các nguồn tin cho hay ông vẫn xử lý công việc điều hành, song chưa thể xuất hiện trước công chúng do tình trạng sức khỏe và các yêu cầu về bảo đảm an ninh.

Thông tin chính thức gần đây nhất về tình trạng của ông Mojtaba Khamenei được Tổng thống Masoud Pezeshkian đưa ra hồi tháng 5. Khi đó, ông cho biết đã gặp nhà lãnh đạo và khẳng định sức khỏe của ông đang tiến triển tích cực.

Lá cờ in chân dung Lãnh tụ tối cao đương nhiệm Mojtaba Khamenei (trái) và cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei trong lễ tang ông Ali Khamenei tại thủ đô Tehran, ngày 6/7/2026. Ảnh: AFP.

Theo Reuters, việc tân Lãnh tụ tối cao chưa xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran với Mỹ và Israel tiếp tục leo thang đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận Iran. Một số chuyên gia được Reuters dẫn lời nhận định sự vắng mặt kéo dài có thể ảnh hưởng đến hình ảnh của bộ máy lãnh đạo, trong khi nhiều người dân mong muốn nhà lãnh đạo sớm xuất hiện để trấn an dư luận.

Giới phân tích cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc duy trì hoạt động của bộ máy nhà nước. Tuy nhiên, vai trò, phong cách lãnh đạo và định hướng điều hành của ông Mojtaba Khamenei sẽ tiếp tục là tâm điểm được theo dõi trong thời gian tới.

Thanh Hằng

Nguồn: Reuters.