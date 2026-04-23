“Khoác áo mới” cho những tuyến đường ở Sầm Sơn

Chuẩn bị đón mùa du lịch hè 2026, phường Sầm Sơn đang bước vào giai đoạn cao điểm chỉnh trang đô thị, trọng tâm là làm mới diện mạo các tuyến đường. Không chỉ đảm bảo mỹ quan, đây còn là bước chuyển trong cách tổ chức không gian du lịch theo hướng văn minh, chuyên nghiệp.

Tuyến đường Hồ Xuân Hương được chỉnh trang sạch đẹp chuẩn bị đón mùa du lịch hè 2026.

Dọc tuyến đường Hồ Xuân Hương những ngày này, cảm nhận rõ nhất không phải là tiếng máy móc hay nhịp thi công khẩn trương, mà là sự thay đổi dần hiện hữu qua từng chi tiết. Những nắp hố ga cũ kỹ, xuống cấp được thay mới; vạch kẻ đường được sơn lại rõ nét; hệ thống chiếu sáng được rà soát, chỉnh sửa, bảo đảm đồng bộ. Sự chỉn chu ấy đủ để nhận ra rằng, đô thị biển Sầm Sơn đang được chăm chút lại từ những điều rất nhỏ. Theo thông tin từ UBND phường Sầm Sơn, các dự án cải tạo, sửa chữa hạ tầng, chỉnh trang đô thị đang được phường triển khai có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng. Đây không chỉ là con số, mà thể hiện quyết tâm thay đổi chất lượng đô thị du lịch biển một cách thực chất.

Điều đáng nói là, việc “khoác áo mới” không dừng ở những gì dễ nhìn thấy. Ẩn dưới lớp mặt đường là cả một quá trình khắc phục những “điểm nghẽn” tồn tại lâu nay.

Hệ thống thoát nước ven biển được nạo vét, khơi thông tại nhiều cửa xả; các vị trí ga, cống xuống cấp được xử lý đồng loạt. Trạm bơm Nguyễn Hồng Lễ được sửa chữa, nâng cấp nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước. Những công việc vốn ít khi được chú ý lại chính là yếu tố quyết định để giữ cho đô thị không bị “đuối sức” mỗi khi thời tiết bất lợi hay lượng khách tăng đột biến.

Trên các tuyến Lê Lợi và Nguyễn Du, việc sửa chữa vỉa hè được triển khai với yêu cầu cao hơn về mỹ quan và công năng sử dụng. Vỉa hè không chỉ để đi bộ, mà còn phải đủ rộng, thông thoáng để phục vụ nguồn khách lớn trong mùa cao điểm hè. Những khoảng không gian trước đây bị lấn chiếm nay được trả lại, tạo nên sự liền mạch cho toàn tuyến, đồng thời mở ra tầm nhìn rộng rãi hơn hướng ra biển.

Nếu như hạ tầng là “khung xương” của đô thị, thì trật tự đô thị chính là “diện mạo”. Lực lượng chức năng của phường đã tuyên truyền, giải tỏa hơn 20 hộ dân dựng lều quán lấn chiếm ven biển khu vực chân đền Độc Cước. Đồng thời tổ chức lực lượng đồng loạt ra quân trên địa bàn phường, tập trung trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực phức tạp về trật tự công cộng, trật tự đô thị gồm: Hồ Xuân Hương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Du, Tô Hiến Thành, Thanh Niên, Lê Hoàn, Lê Thánh Tông, Nguyễn Văn Cừ, Tống Duy Tân và Lê Văn Hưu.

Thực tế, với một đô thị du lịch biển đón hàng triệu lượt khách mỗi năm như Sầm Sơn, áp lực lên hạ tầng và không gian công cộng là rất lớn. Chỉ cần một “điểm nghẽn” nhỏ cũng có thể kéo theo nhiều bất cập như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan. Vì vậy, cùng với thiết lập lại trật tự, phường Sầm Sơn cũng xây dựng phương án cụ thể về tổ chức giao thông và dịch vụ. Các điểm dừng, đỗ phương tiện được bố trí hợp lý, vừa tạo thuận lợi cho du khách, vừa giảm áp lực lên các tuyến đường chính. Hệ thống biển báo cho xe điện được cắm bổ sung, kết hợp với việc sơn kẻ bãi đỗ xe, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động vận chuyển du lịch.

Đáng chú ý, hệ thống hubway ven biển phía đông đường Hồ Xuân Hương cũng đã được phường Sầm Sơn giao cho nhà thầu chỉnh trang, xây dựng phương án vận hành theo hướng chuyên nghiệp. Dự kiến, các loại hình dịch vụ triển khai tại đây gồm: bar-cafe, giải khát, đồ ăn nhẹ, dịch vụ phục vụ tắm biển và các tiện ích cơ bản. Cùng với đó, phường cũng khuyến khích đơn vị kinh doanh phát triển các hoạt động trải nghiệm, giải trí trên bãi cát như: team building, vẽ tranh cát, giải thể thao phong trào...

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị UBND phường Sầm Sơn, Đặng Anh Đức cho biết: “Trong đợt cao điểm ra quân thiết lập và chỉnh trang đô thị, chuẩn bị cho du lịch hè 2026, phòng sẽ chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các hành vi xâm phạm kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời kiến nghị các biện pháp quy hoạch hợp lý nơi buôn bán, đỗ xe, tạo điều kiện cho người dân chấp hành đúng quy định và phù hợp với thực tiễn tình hình. Tất cả hướng tới mục tiêu chung là nâng cao trải nghiệm của du khách khi đến với Sầm Sơn”.

Điều dễ nhận thấy là cùng với sự vào cuộc của chính quyền, ý thức cộng đồng cũng đang có những chuyển biến tích cực. Phong trào vệ sinh môi trường được phát động đến 61/61 tổ dân phố, tạo nên sự lan tỏa rõ rệt. Những tuyến đường sạch sẽ, không rác thải, không lấn chiếm đang dần hiện hữu. Sự thay đổi ấy tuy chưa đồng đều, nhưng là tín hiệu đáng mừng cho một đô thị du lịch biển đang hướng tới sự an toàn, văn minh, chuyên nghiệp.

Có thể chưa phải mọi không gian đô thị, mọi tuyến đường đều được “khoác áo mới”, nhưng cách làm bài bản, có trọng tâm đang giúp phường Sầm Sơn từng bước tháo gỡ những hạn chế cố hữu. Khi hạ tầng giao thông được cải thiện, không gian được sắp xếp lại và trật tự đô thị được thiết lập, giá trị của một trọng điểm du lịch sẽ từng bước được nâng lên. Trong sự chuyển mình ấy, mỗi tuyến đường được chăm chút hôm nay sẽ góp phần tạo nên ấn tượng tốt đối với du khách và sự phát triển của du lịch xứ Thanh ngày mai.

Bài và ảnh: Hoài Anh