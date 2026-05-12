Khó khăn xây dựng điểm trưng bày, bán sản phẩm OCOP tại các điểm du lịch

Thanh hóa hiện nay có gần 700 sản phẩm OCOP, đứng thứ 3 toàn quốc về số lượng. Tuy nhiên, tại các điểm du lịch trong tỉnh hầu như không có điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP.

Cửa hàng “Quà xứ Thanh” tại Sầm Sơn chủ yếu bày bán các loại nông sản vùng miền.

Sầm Sơn được biết đến là khu du lịch biển hấp dẫn, đón gần 10 triệu lượt khách mỗi năm. Do vậy, nhu cầu mua quà tặng của du khách cũng khá lớn. Tuy nhiên, trên địa bàn phường Sầm Sơn, số cửa hàng bán quà lưu niệm khá ít, trong đó, cửa hàng chuyên về sản phẩm OCOP rất khiêm tốn, quy mô nhỏ lẻ.

Chưa đến 10 sản phẩm OCOP Thanh Hóa được bán ở cửa hàng “Quà xứ Thanh”.

Đến thăm cửa hàng “Quà xứ Thanh”- gian hàng lớn nhất khu du lịch Sầm Sơn, hầu như chỉ bày bán các sản phẩm vùng miền trong cả nước. Riêng sản phẩm OCOP trưng bày chưa đến 10 sản phẩm, chủ yếu là nước mắm. Theo đại diện cửa hàng, khách đến đây phần lớn lựa chọn những sản phẩm quà vặt, đồ chế biến sẵn. Còn sản phẩm OCOP thì khách mua cũng ít hơn nên cửa hàng không nhập về nhiều.

Bà Nguyễn Thị Út, du khách đến từ TP Hải Phòng cho biết: “Tôi đến Sầm Sơn nhiều lần rồi, về thì có mua quà là nem chua Thanh Hóa, còn sản phẩm OCOP tôi không thấy cửa hàng nào.”

Tại khu du lịch biển Hải Tiến, dù đã được đầu tư quy hoạch nhiều điểm tham quan, nghỉ dưỡng, lượng khách đến đây khá nhiều nhưng hiện nay không có cửa hàng nào bày bán sản phẩm OCOP. Được biết, những năm trước đây, một số chủ thể, hộ kinh doanh đã đầu tư mở cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP, tuy nhiên do lượng khách mua ít nên các cửa hàng đã đóng cửa. Hiện nay, chỉ còn một vài chủ thể OCOP tự mở cửa hàng tại nơi sản xuất trên địa bàn xã, kết nối với các khách sạn giới thiệu cho du khách.

Phòng nuôi trồng đông trùng hạ thảo của anh Lê Trương Trường, xã Hải Tiến.

Anh Lê Trương Trường, chủ thể sản phẩm OCOP 3 sao Đông trùng hạ thảo Minh Trường cho biết: “Tôi đã chủ động đấu mối với các nhà hàng, khách sạn tại khu du lịch Hải Tiến quảng bá sản phẩm được 3 năm nay. Tuy vậy, sản lượng bán ra vẫn rất hạn chế. Tôi mong có một cơ sở trưng bày sản phẩm OCOP quy mô ở điểm trung tâm để có thể đưa sản phẩm đến với du khách nhiều hơn".

Thanh Hóa có nhiều điểm du lịch nổi tiếng, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng. Cùng với các hoạt động vui chơi, giải trí, các khu du lịch cũng đã quan tâm đầu tư phát triển đa dạng loại hình dịch vụ đáp ứng nhu cầu của khách. Tuy nhiên, việc xây dựng cửa hàng trưng bày, bán sản phẩm OCOP làm quà tặng cho du khách vẫn rất ít. Hầu như các sản phẩm OCOP chỉ trưng bày xen lẫn trong các cửa hàng, hoặc một số ít chủ thể chủ động làm gian hàng quy mô nhỏ tại hộ gia đình.

Gian hàng bán sản phẩm OCOP của ông Trương Duy Văn, phường Sầm Sơn quy mô khá nhỏ, chưa hấp dẫn du khách.

Theo đại diện chính quyền một số địa phương, việc quảng bá sản phẩm OCOP đã được thực hiện nhiều năm qua, nhưng để xây dựng cửa hàng quy mô thì chưa có. Việc kêu gọi các doanh nghiệp, chủ thể đầu tư cũng rất khó khăn. Nguyên nhân chính là do nguồn kinh phí đầu tư lớn, trong khi các điểm du lịch chỉ hoạt động theo mùa nên hiệu quả kinh doanh không cao.

Ông Hoàng Thăng Vích, cơ sở sản xuất nước mắm Vích Phương, phường Sầm Sơn chia sẻ: “Từ khi sản phẩm nước mắm Vích Phương đạt chuẩn OCOP, lượng hàng hóa bán ra thị trường nhiều hơn. Tôi đã có định hướng mở cửa hàng tại điểm trung tâm khu du lịch Sầm Sơn để bán, quảng bá sản phẩm. Nhưng qua tìm hiểu thì mặt bằng thuê khá cao, từ 50-70 triệu đồng/tháng, chưa kể đầu tư ban đầu làm cửa hàng khoảng gần 200 triệu. Đối với một chủ thể như chúng tôi, đó là cả một vấn đề lớn, rất khó khăn nên không thể làm”.

Qua tìm hiểu, trước đây, nhiều gian hàng OCOP đã được xây dựng tại một số điểm du lịch trong tỉnh nhưng việc gắn kết giữa các chủ thể sản phẩm OCOP và doanh nghiệp du lịch còn hạn chế, tự phát, thiếu quy hoạch tổng thể. Chất lượng gian hàng còn thấp, nhiều điểm trưng bày mang tính thời vụ, quy mô nhỏ, chưa tạo được điểm nhấn để thu hút du khách. Chính vì vậy, các gian hàng chỉ hoạt động được một thời gian lại phải đóng cửa.

Ngày 8/5/2026, UBND Tỉnh Thanh Hóa ban hành công văn về việc chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trước mắt Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh phối hợp cùng các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương có điểm du lịch đẩy mạnh công tác quảng bá sản phẩm OCOP. Đây được xem là điều kiện để đưa sản phẩm OCOP đến gần hơn với các du khách khi đến với Thanh Hóa, qua đó kích cầu tiêu thụ sản phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các chủ thể OCOP.

Hương Hạnh