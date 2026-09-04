Khi nông sản xứ Thanh “lên sàn”, “lên sóng”

Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thương lái, hay các kênh phân phối truyền thống, nhiều nông dân xứ Thanh đã chủ động đưa sản phẩm “lên sóng” thông qua hình thức livestream bán hàng. Đây không chỉ là cách làm sáng tạo mang đến những “vòng đời” mới cho nông sản mà còn đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy làm kinh tế của người nông dân.

Xã Cổ Lũng tổ chức chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ vịt thương phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Ảnh: Tiến Đông

Một nắng hai sương với khoảng 5ha trồng sen ở khu vực đồng Sùng (tổ dân phố Tân Hồ, phường Đông Tiến), chị Lê Thị Thu trước đây chưa từng nghĩ có một ngày mình lại trở thành một “Tiktoker” chính hiệu. Hình ảnh chị Thu vừa thoăn thoắt tay hái từng bông sen tươi, vừa tỉ mỉ giới thiệu quy trình tách hạt, sấy khô, bó hoa... ngay trước ống kính điện thoại đã không còn xa lạ với cộng đồng yêu hoa sen trong, ngoài tỉnh. Không cầu kỳ kịch bản, chính sự chân chất, nụ cười rạng rỡ cùng những câu chuyện mộc mạc đã giúp phiên livestream của chị thu hút hàng ngàn lượt xem. Từ những bông sen tươi ngát hương, hạt sen sấy dẻo cho đến trà tâm sen thanh mát - tất cả đều “nổ đơn” liên tục, chốt bán hàng trăm đơn mỗi ngày và theo các chuyến xe tỏa đi khắp mọi miền Tổ quốc. Chị Thu cho biết: “Livestream đưa sản phẩm trực tiếp lên “sóng” là một cách làm mới, không chỉ hỗ trợ người bán hàng tiếp cận thị trường không giới hạn mà còn giúp người mua hàng hiểu, cảm nhận chân thực nhất về quy trình sản xuất, thông tin về sản phẩm. Thông qua các buổi livestream, sản phẩm về sen của chúng tôi được tiêu thụ nhiều hơn, gấp 2 - 3 lần thậm chí hàng chục lần so với bán truyền thống”.

Nhằm hỗ trợ người chăn nuôi tiêu thụ sản phẩm, quảng bá nông sản đặc trưng của địa phương và thúc đẩy chuyển đổi số, cuối tháng 6 vừa qua, UBND xã Cổ Lũng đã đưa nông sản địa phương “lên sóng” bằng việc tổ chức chương trình livestream quảng bá và kết nối tiêu thụ vịt Cổ Lũng thương phẩm trên các nền tảng mạng xã hội. Tại phiên livestream, người xem được theo dõi trực tiếp hình ảnh từ các cơ sở chăn nuôi vịt, tìm hiểu quy trình chăm sóc, phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và quy trình bảo đảm an toàn thực phẩm... Cách làm này giúp rút ngắn khoảng cách và là cầu nối giữa người sản xuất với người tiêu dùng, đồng thời tăng tính minh bạch, tạo niềm tin đối với khách hàng cũng như mở ra hướng tiêu thụ hiệu quả, phù hợp với xu thế tiêu dùng mới.

Chị Lương Thị Liên ở thôn Mới, xã Cổ Lũng chia sẻ: “Chưa bao giờ tôi có thể nghĩ một người nông dân chăn nuôi như mình lại trở thành nhân vật xuất hiện trong một chương trình trực tiếp giới thiệu về nông sản, đặc sản địa phương. Và cũng chưa bao giờ chúng tôi chia sẻ về sản phẩm của mình qua “sóng” như vậy; chúng tôi bán được hàng trăm đơn hàng sau buổi livestream của xã. Tới đây, tôi sẽ tìm hiểu, học hỏi cách bán hàng trên nền tảng số để có thể bán hàng mọi lúc, mọi nơi và tương tác trực tiếp với khách hàng”.

Trong phiên livestream do UBND xã Cổ Lũng tổ chức, đã có hàng chục nghìn lượt xem và đem về 1.234 đơn hàng từ nhiều tỉnh, thành phố, giúp tiêu thụ thành công 1.856 con vịt Cổ Lũng cho bà con trong xã. Con số này cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của hình thức bán hàng trực tuyến khi được đầu tư bài bản về nội dung và cách tiếp cận.

Chị Lê Thị Thu (tổ dân phố Tân Hồ, phường Đông Tiến) livestream giới thiệu các sản phẩm từ sen.

Thực tế cho thấy, đưa nông sản “lên sàn, lên sóng” khác với lối bán hàng truyền thống. Bởi nó là cuộc chơi của giá trị trải nghiệm; thông qua chia sẻ của người dẫn dắt, người tiêu dùng có thể cảm nhận được quy trình sản xuất, chất lượng và cả những giọt mồ hôi, sự tâm huyết của người nông dân trên sản phẩm. Chị Hoàng Thị Hậu, xã Cẩm Thạch - KOL “Hậu Mường”, cho biết: “Trong các phiên livestream, vai trò của người dẫn dắt rất quan trọng, bởi người tiêu dùng không chỉ mua quả cam, chai nước mắm... mà họ mua câu chuyện đằng sau đó. Vì vậy, khi được chuẩn bị nội dung kỹ thì hiệu quả của các phiên livestream sẽ tăng lên rõ rệt”.

Theo thống kê, thông qua việc hỗ trợ, thúc đẩy tiêu thụ nông sản và sản phẩm OCOP, đến nay, Thanh Hóa đã có 87.272 sản phẩm nông nghiệp được tiêu thụ lên sàn thương mại điện tử postmart.vn. Trong đó 216 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, hơn 500 sản phẩm là thế mạnh địa phương và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Ngoài ra, thông qua sự phối hợp giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh và Sở Khoa học và Công nghệ đã có 404 sản phẩm OCOP còn thời hạn được tích hợp trên ứng dụng công dân số Thanh Hóa, và hàng chục sản phẩm được quảng bá trên các màn hình lớn tại sân bay, trung tâm thương mại trên cả nước.

Bài và ảnh: Lê Hòa