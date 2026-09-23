Thanh Hóa đã giải ngân hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

Thi công Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2. Ảnh: Tùng Lâm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 17/9/2026, cả nước giải ngân 540.597,2 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 16.783,6 tỷ đồng so với một tuần trước.

Đáng chú ý, Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Theo số liệu cập nhật đến ngày 10/9, tỉnh đã giải ngân 8.124,2/15.752,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa đang được tập trung đẩy mạnh, với quy mô vốn giải ngân thuộc nhóm lớn trong các địa phương.

Trong những tháng cuối năm, việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Hải Đăng