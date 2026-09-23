Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Kinh tế

Thanh Hóa đã giải ngân hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Hải Đăng
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

Thanh Hóa đã giải ngân hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước.

Thanh Hóa đã giải ngân hơn 8.100 tỷ đồng vốn đầu tư công

Thi công Dự án Đại lộ Nam sông Mã giai đoạn 2. Ảnh: Tùng Lâm

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, lũy kế đến hết ngày 17/9/2026, cả nước giải ngân 540.597,2 tỷ đồng vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước, đạt 52,9% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tăng 16.783,6 tỷ đồng so với một tuần trước.

Đáng chú ý, Thanh Hóa tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt từ mức bình quân chung cả nước. Theo số liệu cập nhật đến ngày 10/9, tỉnh đã giải ngân 8.124,2/15.752,3 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 51,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Kết quả trên cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Thanh Hóa đang được tập trung đẩy mạnh, với quy mô vốn giải ngân thuộc nhóm lớn trong các địa phương.

Trong những tháng cuối năm, việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu và hoàn thiện hồ sơ thanh toán là yêu cầu quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương tiếp tục quyết liệt triển khai các giải pháp thúc đẩy giải ngân, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Hải Đăng

Từ khóa:

#Thủ tướng chính phủ #Thanh hóa #Ngân sách nhà nước #Kế hoạch #Bộ tài chính #Địa phương #Đẩy nhanh tiến độ #giải ngân vốn đầu tư công #Thanh toán #Triển khai

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Khi doanh nghiệp mở cửa cho người tái hòa nhập

Khi doanh nghiệp mở cửa cho người tái hòa nhập

Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Với người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, có việc làm và thu nhập ổn định là điều kiện quan trọng để sớm ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái phạm. Tại xã Nga Thắng, một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã trực tiếp tiếp nhận, dạy...
Giám sát chặt tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp

Giám sát chặt tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp

Đại biểu với cử tri
(Baothanhhoa.vn) - Giám sát tình hình thu hút đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện và hoạt động của các cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020-2025, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu phát triển CCN phải gắn với hiệu quả thực...
Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài

Kinh tế
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thay mặt Chính phủ ký Nghị quyết số 280/NQ-CP ngày 22/9/2026 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 08/6/2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (Kế hoạch).
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh