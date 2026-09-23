UNIQLO chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa vào tháng 10/2026

UNIQLO, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản, công bố cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chính thức mở cửa đón khách từ ngày 15 tháng 10 năm 2026, đánh dấu sự hiện diện đầu tiên của UNIQLO tại Thanh Hóa.

Thanh Hóa - Điểm đến chiến lược trong hành trình mở rộng

Chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng của UNIQLO đến Thanh Hóa diễn ra trong bối cảnh thị trường thương mại và bán lẻ tại đây ghi nhận những bước chuyển mình mạnh mẽ. Bức tranh tiêu dùng duy trì đà tăng trưởng, trong khi tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ thương mại trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng 22% so với cùng kỳ. Song song với sự phát triển của thị trường tiêu dùng, Thanh Hóa cũng là một trong những địa phương có mối liên kết kinh tế đáng chú ý với Nhật Bản. Tính đến cuối năm 2025, Nhật Bản là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Thanh Hóa, chiếm hơn 82,5% tổng vốn FDI của tỉnh, góp phần tạo môi trường lý tưởng để các thương hiệu Nhật mở rộng và gắn bó lâu dài.

Ngày 15/10/2026, UNIQLO sẽ chính thức·khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, mang đến không gian mua sắm hiện đại với chất lượng và dịch vụ tiêu chuẩn Nhật Bản. Đây là cửa hàng thứ 33 của UNIQLO tại Việt Nam, tiếp tục hành trình đưa LifeWear đến gần hơn với khách hàng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chia sẻ về cột mốc khai trương cửa hàng mới, ông Akiyama Naoki - Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam cho biết: “Sau bảy năm phát triển tại Việt Nam, chúng tôi rất trân trọng khi LifeWear ngày càng hiện diện gần gũi hơn trong đời sống của khách hàng trên cả nước. Việc khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thanh Hóa có ý nghĩa với UNIQLO, bởi đây không chỉ là một thị trường mới, mà còn là địa phương đã có sự kết nối với hành trình LifeWear tại Việt Nam nhiều năm qua. UNIQLO mong muốn đồng hành lâu dài cùng Thanh Hóa và Việt Nam thông qua các hoạt động kinh doanh, tạo thêm cơ hội việc làm, phát triển nguồn nhân lực bán lẻ và đóng góp những giá trị thiết thực cho cộng đồng. Đây cũng là cam kết mà chúng tôi sẽ theo đuổi trong chặng đường phát triển tiếp theo tại Việt Nam.”

Tọa lạc tại tầng 1 của Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hóa (phường Quảng Phú), cửa hàng UNIQLO có diện tích sàn bán hàng khoảng 1000 m2, giới thiệu đa dạng các trang phục LifeWear thiết yếu dành cho nam, nữ và trẻ em. LifeWear là triết lý thời trang của UNIQLO, hướng đến việc tạo nên những trang phục chất lượng cao, thiết kế đơn giản, mang tính ứng dụng cao và không ngừng được cải tiến. Tại UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, khách hàng sẽ được trải nghiệm các bộ sưu tập mới nhất theo mùa, phù hợp với mọi điều kiện thời tiết tại địa phương. Bên cạnh đó, UNIQLO cam kết mang đến một không gian mua sắm, nghệ thuật trưng bày và chất lượng dịch vụ đồng nhất với hệ thống cửa hàng UNIQLO trên toàn thế giới.

Tôn vinh bản sắc địa phương qua các trải nghiệm sáng tạo

Nhân dịp khai trương UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa, UNIQLO mang đến bộ sưu tập áo thun UTme! lấy cảm hứng từ nhịp sống và món ăn đặc trưng của địa phương, như bãi biển Sầm Sơn, nem chua Thanh Hóa. Qua các thiết kế trẻ trung và gần gũi, UNIQLO mong muốn góp phần lan tỏa những nét văn hóa bản địa.

Bên cạnh đó, bản đồ địa phương giới thiệu những điểm đến văn hóa, khu vui chơi, ẩm thực tiêu biểu của Thanh Hóa cũng sẽ được trưng bày tại cửa hàng, góp phần mang đến trải nghiệm mua sắm gần gũi, tăng kết nối khách hàng với đời sống cộng đồng tại địa phương.

Chào đón khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa vào sáng ngày 15 tháng 10 năm 2026

UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa sẽ chào đón những khách hàng đầu tiên với màn biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản đặc sắc. Đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành những khách hàng đầu tiên trải nghiệm những ưu đãi giới hạn hấp dẫn cùng quà tặng độc đáo khi đến tham quan, mua sắm trong dịp khai trương cửa hàng.

Trong 04 ngày đầu khai trương, từ ngày 15 đến 18 tháng 10 năm 2026:

Lưu ý: Số lượng quà tặng giới hạn nên chương trình có thể kết thúc trước thời hạn.

THÔNG TIN CHUNG VỀ CỬA HÀNG MỚI: Tên cửa hàng: UNIQLO AEON MALL Thanh Hóa Địa chỉ: Gần cửa số 5 và sảnh Đông Sơn - Tầng 1, TTTM AEON MALL Thanh Hóa - Lô 16, Khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Diện tích bán hàng: Khoảng 1.000 m2. Khai trương Ngày 15 tháng 10 năm 2026. Mọi thông tin khác về UNIQLO Việt Nam, vui lòng truy cập: www.uniqlo.com/vn Trang Instagram chính thức UNIQLO Vietnam: www.instagram.com/uniqlovnam/ Trang Facebook chính thức UNIQLO Vietnam: www.facebook.com/uniqlovnam Trải nghiệm cửa hàng UNIQLO online qua ứng dụng tại: https://bit.ly/UNIQLOVN-App

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