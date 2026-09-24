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Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

NL
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Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

Vietjet ký kết thoả thuận với Starlink để đưa Internet tốc độ cao lên bầu trời. Theo đó, Vietjet cung cấp miễn phí cho hành khách trên tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không mang thương hiệu Vietjet.

Vietjet ký kết với Starlink đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay toàn cầu của hãng

Vietjet và SpaceX trao thỏa thuận hợp tác đưa internet tốc độ cao lên các chuyến bay của hãng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao và doanh nghiệp hai nước.

Ngày 23/9/2026, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 và thực hiện các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Vietjet/Galaxy Holdings-Telecom và Starlink - dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển và vận hành đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược, đưa Wi-Fi tốc độ cao, miễn phí đến hành khách trên các chuyến bay Vietjet.

Thoả thuận được trao trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, lãnh đạo cấp cao, doanh nghiệp hai nước của Việt Nam và Hoa Kỳ. Việc ký kết này đã đánh dấu một bước tiến mới trong hợp tác công nghệ cao giữa hai nước.

Trong giai đoạn đầu, Starlink sẽ được lắp đặt trên 120 tàu bay Vietjet, gồm 100 tàu bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 tàu bay Airbus A330. Vietjet cũng sẽ trang bị dịch vụ internet tốc độ cao trên các tàu bay tiếp nhận trong tương lai, phủ sóng toàn mạng bay nội địa và quốc tế .

Với tốc độ cao, độ trễ thấp và khả năng phủ sóng trên đại dương, vùng cực cùng những khu vực hẻo lánh, Starlink giúp hành khách có thể làm việc, liên lạc, giải trí và xem nội dung trực tuyến ngay trong hành trình. Vietjet hướng tới đưa Wi-Fi tốc độ cao từ một tiện ích cao cấp trở thành hạ tầng số thiết yếu, dễ tiếp cận trên những chuyến bay hằng ngày.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet, chia sẻ: “Với Starlink, hành trình trên không sẽ không còn là khoảng ngắt kết nối. Hành khách Vietjet có thể tiếp tục làm việc, giải trí và giữ liên lạc như khi ở mặt đất. Đây là tinh thần tiên phong của Vietjet đưa những thành tựu công nghệ hàng đầu thế giới đến thẳng với mọi người dân.”

Ông Tim Hughes, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Kinh doanh toàn cầu và Quan hệ Chính phủ của SpaceX, cho biết: “Việc đưa Starlink lên các chuyến bay Vietjet sẽ tiếp nối dịch vụ Internet tốc độ cao, ổn định mà Starlink đang cung cấp cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trên mặt đất tại Việt Nam. Chúng tôi rất phấn khởi được mang trải nghiệm kết nối này đến với Vietjet và hành khách của hãng, giúp mỗi hành trình trở nên tốt hơn, liền mạch và thú vị hơn gấp bội.”

Vietjet sẽ cung cấp internet tốc độ cao miễn phí tới hành khách trên các chuyến bay trong nước và quốc tế. Thoả thuận hợp tác với Starlink là bước khởi đầu cho quan hệ hợp tác công nghệ dài hạn giữa Vietjet và SpaceX. Cùng với đội tàu bay hiện đại, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và nguồn nhân lực chất lượng cao, Vietjet đang kiến tạo một hệ sinh thái hàng không số, kết nối hàng triệu hành khách với thế giới trên mọi hành trình.

NL

Từ khóa:

#Vietjet #Starlink #Tốc độ cao #Nguyễn Thị Phương Thảo #Chuyến bay #Internet #hành khách #Đại hội đồng liên hợp quốc #ký kết #Toàn cầu

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