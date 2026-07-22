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Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Hoàng Sơn
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(Baothanhhoa.vn) - Các trận chung kết hấp dẫn chiều 22/7 đã khép lại Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, qua đó xác định những nhà vô địch của giải đấu.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Các trận chung kết hấp dẫn chiều 22/7 đã khép lại Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, qua đó xác định những nhà vô địch của giải đấu.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ở nội dung đơn nam U11 và đơn nam U13, Văn Đình Chí Tài là cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất. Dù mới 11 tuổi, tay vợt trẻ này đã thi đấu đầy bản lĩnh và xuất sắc lần lượt vượt qua Lê Anh Nhật ở trận chung kết U11 và Bảo Phúc ở trận chung kết U13 để giành cú đúp huy chương vàng.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Nội dung đôi U15, trận chung kết diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Dù được đánh giá nhỉnh hơn, bộ đôi Ngọc Anh - Bảo Anh lại khởi đầu không thuận lợi trước Nhật Minh - Bảo Châu. Tuy nhiên, với sự ăn ý cùng bản lĩnh ở những thời điểm quyết định, Ngọc Anh - Bảo Anh đã giành huy chương vàng đầy thuyết phục.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ở nội dung đơn U15, Ngọc Anh tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng khi vượt qua Minh Quân trong trận chung kết, qua đó hoàn tất ngày thi đấu thành công với thêm một tấm huy chương vàng.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đơn U11.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đơn U13 nhận huy chương.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV giành thứ hạng cao ở nội dung đôi U13.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV đạt thành tích xuất sắc ở nội dung đôi U15.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV đoạt thành tích xuất sắc ở nội dung đơn U15

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Ban Tổ chức trao huy chương cho các VĐV đoạt thành tích xuất sắc ở nội dung đơn U17.

Khép lại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026, nhiều gương mặt triển vọng xuất hiện

Lần đầu tiên Giải Vô địch Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Việt Hùng tổ chức, đã tạo sân chơi bổ ích cho các VĐV trẻ được giao lưu, cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn. Giải đấu cũng góp phần phát hiện những nhân tố triển vọng, tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển Pickleball Thanh Hóa hướng tới các giải đấu quốc gia trong thời gian tới.

Hoàng Sơn

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