CLB Công an Hà Nội giành quyền dự Cúp C1 châu Á 2026/2027; Maresca nói lý do không để Haaland làm đội trưởng Man City

Indonesia tự tin hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà và sự hậu thuẫn từ FIFA; Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 67; HLV Enzo Maresca hé lộ lý do hài hước khi không trao băng đội trưởng Man City cho Erling Haaland... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (12/8).

CLB Công an Hà Nội tạo địa chấn, giành quyền dự Cúp C1 châu Á 2026/2027

Trong trận play-off AFC Champions League Elite diễn ra chiều 11/8 tại Australia, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã tạo nên cú sốc lớn khi đánh bại chủ nhà Adelaide United với tỷ số 2-0.

CLB CAHN xuất sắc đánh bại Adelaide United. Ảnh: AFC

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mano Polking, đại diện Việt Nam thể hiện lối chơi kỷ luật và phản công sắc bén. Các bàn thắng của David Henen ở phút 41 và Koko Perea ở phút 64 đã giúp đội bóng ngành công an chính thức ghi tên mình vào vòng bảng đấu trường danh giá nhất châu lục.

Đây là thành tích lịch sử của một CLB Việt Nam tại sân chơi này. HLV Polking bày tỏ sự tự hào về tinh thần đoàn kết của toàn đội, khẳng định đây là cơ hội quý giá để đội bóng và nền bóng đá nước nhà khẳng định vị thế trước các đối thủ hàng đầu châu Á.

Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam Phan Thanh Hùng qua đời ở tuổi 67

Vào lúc 21h05 ngày 11/8/2026, cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông Phan Thanh Hùng, đã qua đời tại quê nhà Đà Nẵng ở tuổi 67 sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật.

HLV Phan Thanh Hùng là một trong những chiến lược gia kì cựu nhất của bóng đá Việt Nam.

Sự ra đi của ông để lại niềm tiếc thương vô hạn cho gia đình, người hâm mộ và toàn thể nền bóng đá nước nhà. Khi còn là cầu thủ, ông từng giành chức vô địch quốc gia năm 1992 và khoác áo Đội tuyển Việt Nam.

Trên cương vị huấn luyện viên, ông để lại dấu ấn đậm nét qua các danh hiệu vô địch V.League cùng Hà Nội T&T, dẫn dắt nhiều câu lạc bộ lớn và đóng góp quan trọng vào thành công của các đội tuyển quốc gia ở vai trò trợ lý.

Indonesia tự tin hướng tới chức vô địch FIFA ASEAN Cup 2026 nhờ lợi thế sân nhà và sự hậu thuẫn từ FIFA

Dù vừa phải nhận thất bại cay đắng ngay từ vòng bảng ASEAN Cup 2026, giới chức và các cầu thủ Indonesia vẫn tỏ ra vô cùng tự tin, đặt mục tiêu đăng quang tại giải đấu sắp tới nhờ sự hậu thuẫn lớn từ FIFA.

FIFA rất coi trọng thị trường đông dân như Indonesia.

Lợi thế của đội chủ nhà Indonesia đến từ việc giải đấu diễn ra trong dịp FIFA Days giúp họ triệu tập đầy đủ lực lượng cầu thủ nhập tịch chất lượng cao đang thi đấu ở nước ngoài. Tuy nhiên, truyền thông và dư luận đặt nhiều nghi vấn về sự minh bạch của FIFA khi phân chia bảng đấu có phần thiên vị, đẩy 2 đối thủ mạnh là Việt Nam và Thái Lan vào cùng một bảng, đồng thời lựa chọn các đội khách mời yếu như Pakistan.

Việc sắp xếp này vô tình tạo ra con đường thuận lợi giúp Indonesia dễ dàng tiến sâu và hướng tới ngôi vương, qua đó giúp FIFA khai thác tối đa thị trường bóng đá tiềm năng tại xứ sở vạn đảo.

HLV Enzo Maresca hé lộ lý do hài hước khi không trao băng đội trưởng Man City cho Erling Haaland

HLV Enzo Maresca vừa đưa ra lời giải thích đầy hài hước về việc vì sao chân sút chủ lực Erling Haaland không phải là lựa chọn cho chiếc băng đội trưởng mới của Man City.

Maresca nói bông đùa về khả năng làm đội trưởng của Haaland. Ảnh: SunSport

Theo chiến lược gia người Italia, ông áp dụng quy tắc đặc biệt yêu cầu đội trưởng phải chạy về khu vực kỹ thuật để nhận chỉ đạo chiến thuật mỗi khi đội ghi bàn thay vì đi ăn mừng. Do đó, nếu Haaland làm đội trưởng - với hiệu suất săn bàn khủng khiếp cùng 162 pha lập công qua 4 mùa giải - đội bóng sẽ gặp “vấn đề lớn” vì tiền đạo này liên tục phải chạy về biên.

Ruben Dias nhiều khả năng sẽ được tin tưởng trao chiếc băng thủ quân, bên cạnh các ứng viên trong nhóm thủ lĩnh như Rodri hay Phil Foden khi Man City bước vào mùa giải mới dưới triều đại của Maresca.

HS