Đông đảo tài năng trẻ so tài tại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Sáng 22/7, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 chính thức khai mạc.

Lễ khai mạc Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 diễn ra sáng 22/7 tại Cụm sân Pickleball Việt Hùng.

Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức, quy tụ gần 100 vận động viên trẻ đến từ nhiều địa phương trong tỉnh tranh tài ở các nhóm tuổi U11, U13, U15 và U17.

Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa cùng Công ty Cổ phần Dịch vụ Thể thao Việt Hùng tổ chức.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng phát hiện và tuyển chọn những gương mặt triển vọng bổ sung cho đội tuyển Pickleball Thanh Hóa tham dự các giải đấu quốc gia.

Ông Lưu Văn Mạnh, Chủ tịch Việt Hùng Group, Phó Trưởng Ban Tổ chức giải, mong muốn giải đấu trở thành sân chơi thường niên, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện và thi đấu pickleball trong thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khai mạc.

Những trận đấu đầu tiên diễn ra ngay sau lễ khai mạc.

Những pha bóng hấp dẫn thu hút sự quan tâm theo dõi của đại biểu, Ban Tổ chức và đông đảo khán giả.

Các vận động viên thi đấu với tinh thần quyết tâm, cống hiến nhiều pha bóng hấp dẫn trong ngày tranh tài đầu tiên.

Giải diễn ra trong ngày 22/7 và dự kiến bế mạc, trao thưởng vào lúc 16 giờ 30.

Hoàng Sơn