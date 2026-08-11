Sẵn sàng cho vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia tại Thanh Hóa

Vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 sẽ diễn ra tại Quảng trường Hàm Rồng, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa từ ngày 22 đến 23/8 với sự góp mặt của 25 tay đua xuất sắc nhất cả nước.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chiều 11/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu, triển khai nhiệm vụ, công tác chuẩn bị cho vòng chung kết Giải đua ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 (PVOIL VGC 2026).

Giải do Liên đoàn Ô tô Thể thao Việt Nam tổ chức, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa và Công ty Cổ phần OTV Truyền thông thực hiện.

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) là nhà tài trợ chính của giải.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Nguyễn Duy Tự phát biểu khai mạc họp báo.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết: “Thông qua việc kết hợp giữa một giải thể thao ô tô cấp quốc gia và chuỗi hoạt động dành cho công chúng, Ban Tổ chức mong muốn PVOIL VGC không chỉ là nơi các vận động viên tranh tài, mà còn trở thành điểm hẹn của cộng đồng yêu ô tô và thể thao, thu hút du khách và cộng đồng người sử dụng xe ô tô đến với tỉnh Thanh Hóa”.

Gymkhana là bộ môn thể thao ô tô đòi hỏi vận động viên kết hợp tốc độ với khả năng kiểm soát xe, ghi nhớ sa hình, lựa chọn quỹ đạo và thực hiện các thao tác kỹ thuật với độ chính xác cao. Giải đua Ô tô Gymkhana Vô địch Quốc gia PVOIL Cup 2026 đánh dấu mùa giải vô địch quốc gia thứ ba của bộ môn Gymkhana tại Việt Nam và là lần thứ hai chặng Vô địch Quốc gia được tổ chức tại Quảng trường Hàm Rồng, Thanh Hóa.

Đại biểu dự buổi họp báo.

Bên cạnh các nội dung tranh tài chính thức, PVOIL VGC 2026 được tổ chức theo hướng một ngày hội thể thao ô tô dành cho cộng đồng, với nhiều hoạt động trải nghiệm như: Gymkhana Car Game - chương trình trải nghiệm kỹ năng lái xe dành cho khán giả; Gymkhana Kid đưa tinh thần của bộ môn Gymkhana đến với các em nhỏ...

Điểm nhấn tại sự kiện là mô hình trạm cấp phát nhiên liệu di động PVOIL ZONE - giải pháp tiếp nhiên liệu linh hoạt, hiện đại, phục vụ trực tiếp cho các phương tiện thi đấu, góp phần đảm bảo điều kiện vận hành xuyên suốt cho giải đấu.

Tại buổi họp báo, nhà báo, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã có nhiều ý kiến trao đổi với Ban Tổ chức về công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Anh Tuân