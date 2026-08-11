ĐT Việt Nam chưa từng thắng Malaysia ở bán kết ASEAN Cup; Lionel Messi tạm ngưng thi đấu

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Kuala Lumpur ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026; Jose Mourinho từng đồng ý thay thế Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man Utd; Mikel Arteta trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất Premier League... là những tin có trong bản tin thể thao sáng nay (11/8).

Tuyển Việt Nam sẽ thi đấu trên sân Kuala Lumpur ở lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026

Tại trận bán kết lượt đi ASEAN Cup 2026 diễn ra vào lúc 20h ngày 16/8 tới, đội tuyển Malaysia đã quyết định lựa chọn sân Kuala Lumpur (sức chứa 18.000 chỗ ngồi) thay vì “chảo lửa” Bukit Jalil làm nơi tiếp đón thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Sân Kuala Lumpur được chọn tổ chức trận lượt đi bán kết ASEAN Cup 2026 giữa Malaysia - Việt Nam vào ngày 16/8.

Việc chuyển sang sân có quy mô nhỏ hơn được xem là lựa chọn hợp lý trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang trong giai đoạn tái thiết và nhận được ít sự quan tâm hơn trước từ người hâm mộ sau bê bối nhân sự.

Trong quá khứ, các chuyến làm khách tại Bukit Jalil thường mang đến kỷ niệm không mấy ngọt ngào cho Việt Nam, do đó sự thay đổi địa điểm lần này được kỳ vọng sẽ giúp “Những chiến binh sao vàng” thuận lợi hơn trong việc hướng tới kết quả có lợi trước trận lượt về tại Mỹ Đình.

ĐT Việt Nam chưa từng thắng Malaysia ở bán kết ASEAN Cup

Dù sở hữu thành tích đối đầu áp đảo với 9 chiến thắng trong 10 trận gần nhất, đội tuyển Việt Nam lại mang nỗi ám ảnh lịch sử mỗi khi gặp Malaysia tại bán kết ASEAN Cup (tiền thân là AFF Cup).

Đội tuyển Việt Nam chưa từng thắng Malaysia ở bán kết ASEAN Cup. Ảnh: Hoàng Linh

Trong cả hai lần chạm trán ở vòng bán kết vào các năm 2010 và 2014, đoàn quân áo đỏ đều phải dừng bước đầy tiếc nuối dù từng được đánh giá rất cao. Trận thua 0-2 tổng tỷ số năm 2010 và thất bại ngược 4-5 khó tin năm 2014 đã tạo nên rào cản tâm lý vô hình trước đối thủ này tại ngưỡng cửa chung kết.

Trước thềm trận bán kết ASEAN Cup 2026, thống kê này trở thành lời nhắc nhở quan trọng để thầy trò HLV Kim Sang-sik giữ vững sự tập trung, quyết tâm phá bỏ dớp lịch sử kéo dài 14 năm để giành tấm vé vào chơi trận đấu cuối cùng.

Jose Mourinho từng đồng ý thay thế Sir Alex Ferguson dẫn dắt Man Utd

Trong bộ phim tài liệu mới của Netflix, HLV Jose Mourinho tiết lộ ông từng ký hợp đồng để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Man Utd do Sir Alex Ferguson để lại vào năm 2013.

Mourinho từng đồng ý thay Sir Alex dẫn dắt Man Utd.

Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã gọi điện từ chối trong nước mắt để giữ lời hứa quay lại dẫn dắt Chelsea.

Cùng với câu chuyện này, bộ phim cũng hé lộ nhiều góc khuất đáng chú ý trong sự nghiệp của Mourinho, bao gồm giai đoạn đầy rẫy mâu thuẫn đỉnh điểm với thủ quân Iker Casillas tại Real Madrid và những bất đồng chuyên môn với tỷ phú Roman Abramovich trong thời gian ông làm việc tại Stamford Bridge.

Mikel Arteta trở thành huấn luyện viên hưởng lương cao nhất Premier League mùa giải 2026/27

Theo thống kê từ tờ Touchline, HLV Mikel Arteta của Arsenal hiện dẫn đầu danh sách những nhà cầm quân hưởng lương cao nhất Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 với mức đãi ngộ 15 triệu euro mỗi năm.

Arteta dẫn đầu thu nhập các HLV tại Premier League.

Xếp ngay sau Arteta là bộ đôi tân huấn luyện viên Oliver Glasner (Nottingham Forest) và Xabi Alonso (Chelsea) với cùng mức lương khoảng 13 triệu euro mỗi năm. Hai vị trí tiếp theo trong top 5 thuộc về Enzo Maresca tại Man City và Roberto De Zerbi tại Tottenham, với mức thu nhập khoảng 12 triệu euro mỗi năm.

Mức đãi ngộ khủng này đồng thời đặt lên vai HLV Arteta áp lực và kỳ vọng rất lớn trong hành trình bảo vệ ngôi vương Premier League của Arsenal.

Lionel Messi tạm ngưng thi đấu

Trước nỗi đau mất cha là ông Jorge Messi vừa qua đời cuối tuần trước ở tuổi 68, siêu sao Lionel Messi đã quyết định tạm ngưng thi đấu trong thời gian tới để ở bên cạnh người thân tại quê nhà Rosario (Argentina).

Messi chọn ở bên gia đình trong thời điểm nhạy cảm.

Thay vì lập tức hội quân cùng Inter Miami tại Mỹ, tiền đạo 39 tuổi chọn tập trung vượt qua cú sốc tinh thần lớn này. Hiện phía Inter Miami chưa đưa ra thông báo cụ thể về ngày chân sút chủ lực trở lại, buộc ban huấn luyện phải gấp rút chuẩn bị phương án nhân sự thay thế cho chặng đường sắp tới.

Sự ra đi của người cha kiêm điểm tựa lớn trong sự nghiệp để lại mất mát vô cùng to lớn đối với Messi.

HS