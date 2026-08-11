U9 Việt Hùng Thanh Hóa vào bảng đấu nhiều thử thách tại Giải U9 toàn quốc 2026

Tại Giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2026, đội bóng U9 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng đấu được đánh giá không hề dễ thở.

Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm chia bảng Giải Bóng đá U9 toàn quốc năm 2026.

Ngày 11/8, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Nhi đồng toàn quốc năm 2026 tiến hành bốc thăm, chia bảng.

Giải đấu diễn ra từ ngày 12 đến 25/8 tại Nhà thi đấu Trường Liên cấp Thành phố giáo dục Quốc tế Quảng Ngãi (IEC), với sự góp mặt của 28 đội bóng.

Theo kết quả bốc thăm, U9 Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở bảng F cùng với T&T Nghệ An, HVL Sơn La và Tiến Đạt Ngọc Hùng. Đây được xem là bảng đấu nhiều thử thách khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị nghiêm túc và kinh nghiệm thi đấu tại các giải trẻ toàn quốc.

Theo điều lệ, 28 đội được chia thành 7 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Sau vòng bảng, 7 đội đứng đầu, 7 đội đứng thứ hai và 2 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 1/8.

Như vậy, với tổng cộng 16 suất vào vòng đấu loại trực tiếp, mỗi trận đấu tại vòng bảng đều có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với những đội nằm trong các bảng đấu cân bằng. Một chiến thắng ở trận ra quân sẽ tạo lợi thế đáng kể cho U9 Việt Hùng Thanh Hóa trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Thầy trò U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ đối mặt với nhiều thử thách tại giải đấu năm nay.

Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm sẽ bắt đầu hành trình tại Quảng Ngãi bằng cuộc đối đầu với U9 HVL Sơn La lúc 14 giờ ngày 13/8.

15 giờ ngày 15/8, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ bước vào trận đấu được dự báo khó khăn nhất vòng bảng khi chạm trán U9 T&T Nghệ An - đối thủ được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn và là một trong những đội bóng đáng chú ý của bảng đấu.

14 giờ ngày 17/8, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ hoàn tất vòng bảng bằng cuộc đối đầu với U9 Tiến Đạt Ngọc Hùng. Đại diện đến từ phía Nam có bề dày tham dự các giải U9, U11 toàn quốc, và những năm gần đây ngày càng cho thấy sự bản lĩnh, lì lợm tại các giải đấu trẻ.

Với mục tiêu tiến sâu tại giải, U9 Việt Hùng Thanh Hóa sẽ phải giành kết quả có lợi ngay từ vòng bảng. Đây sẽ là thử thách không nhỏ với thầy trò HLV Hà Hoàng Đảm.

Hoàng Sơn