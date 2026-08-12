Hơn 500 võ sinh tranh tài tại Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng

Giải Vovinam các Câu lạc bộ (CLB) tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026 với sự tham gia của 32 CLB trong và ngoài tỉnh không chỉ mang tới cho người hâm mộ những cuộc so tài đỉnh cao, mà hơn thế, đó chính là cơ hội để Vovinam tiếp nối sứ mệnh của mình: Lan tỏa ngày càng sâu rộng trong đời sống người dân các địa phương trong cả nước.

Các đại biểu dự lễ khai mạc.

Sáng 12/8, tại Nhà Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông tổ chức khai mạc Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026.

Dự buổi lễ có Võ sư Trần Văn Mỹ, Chánh chưởng quản môn phái Vovinam Việt Võ Đạo, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Việt Nam; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện Bộ môn Vovinam Thanh Hóa; các thành viên Ban Tổ chức giải; trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài và các vận động viên của các CLB Vovinam trong và ngoài tỉnh.

Hơn 500 võ sinh đến từ các 26 CLB trong tỉnh và 6 CLB ngoài tỉnh sẽ tranh tài ở các nội dung thi quyền và các hạng cân đối kháng ở các nhóm tuổi 7-11, 12-15, 16-18 và 19-25. Giải có tổng số 42 bộ huy chương gồm: 64 huy chương vàng, 64 huy chương bạc và 92 huy chương đồng.

Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa, Trưởng Ban Tổ chức giải Nguyễn Hồng Phong phát biểu khai mạc giải.

Phát biểu khai mạc giải, đại diện Ban Tổ chức giải cho biết: Không chỉ là sân chơi đỉnh cao của môn võ Việt, Giải Vovinam các CLB tỉnh Thanh Hóa mở rộng - Cúp Tiến Nông năm 2026 còn là nơi truyền lửa đam mê, giữ gìn bản sắc văn hóa võ học dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc qua từng thế võ, đường quyền. Đồng thời góp phần lan tỏa tinh thần thượng võ và quảng bá bản sắc văn hóa xứ Thanh tới bạn bè trong nước.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV.

Tại lễ khai mạc, đại diện các vận động viên và tổ trọng tài đã thực hiện nghi thức tuyên thệ, thể hiện quyết tâm thi đấu, điều hành giải với tinh thần trung thực, đoàn kết, cao thượng, công tâm, khách quan; chấp hành nghiêm điều lệ và luật thi đấu, góp phần vào thành công chung của giải.

Ban Tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho các đoàn VĐV, tiếp thêm khí thế cho các võ sĩ bước vào tranh tài với quyết tâm cao, phát huy tinh thần fair-play, đoàn kết, trung thực, cao thượng, cống hiến những trận đấu hấp dẫn, góp phần làm nên một mùa giải thành công và giàu ý nghĩa.

Giải là cơ hội phát hiện, bồi dưỡng các vận động viên có triển vọng chuẩn bị lực lượng tham dự các giải khu vực và toàn quốc; thúc đẩy phong trào tập luyện môn Vovinam trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh; đánh giá công tác đào tạo vận động viên của các CLB Vovinam trong toàn tỉnh.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở các nội dung đối kháng và quyền biểu diễn, thu hút đông đảo khán giả và người hâm mộ đến xem, cổ vũ.

Giải dự kiến bế mạc vào ngày 13/8.

Anh Tuân