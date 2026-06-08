Tìm kiếm tài năng trẻ thông qua Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026

Chiều 8/6, Ban Tổ chức Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hoá năm 2026 đã tổ chức hội nghị nhằm rà soát công tác chuẩn bị và thống nhất kế hoạch triển khai giải đấu.

Toàn cảnh hội nghị.

Đây là lần đầu tiên, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa và Công ty cổ phần phát triển Việt Hùng phối hợp tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở 5 nhóm tuổi gồm: U11, U13, U15, U17 và U19, mỗi nhóm tuổi đều có 5 nội dung thi đấu gồm: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Nguyễn Huy Long cho biết: “Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa sẽ tích cực tuyên truyền trước, trong và sau giải trên tất cả các nền tảng số.

Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa được tổ chức nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước và của tỉnh trong năm 2026, đồng thời tìm kiếm và phát hiện các tài năng trẻ bổ sung vào đội tuyển Pickleball của tỉnh tham dự các giải đấu cấp quốc gia trong thời gian tới.

Ông Lưu Văn Mạnh, Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Việt Hùng cho biết: đơn vị sẽ đảm bảo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị để giải đấu diễn ra an toàn và thành công.

Tại cuộc họp, các thành viên ban tổ chức đã tham gia đóng góp ý kiến, đề xuất các phương án về địa điểm thi đấu, công tác trọng tài, chuyên môn và tuyên truyền để giải đấu diễn ra thành công.

Cụm 9 sân Pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành là nơi sẽ diễn ra các trận đấu tại Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026.

Theo kế hoạch, Giải Pickleball các nhóm tuổi tỉnh Thanh Hóa năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 18 đến ngày 19/7 tại cụm sân Pickleball Việt Hùng, phường Hạc Thành.

Duy Tính