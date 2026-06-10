Khát vọng mới ở vùng đất biển

Xã Hoằng Tiến sau khi mở rộng địa giới hành chính không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn khơi dậy một tầm nhìn dài hạn về kinh tế, văn hóa và du lịch. Những tuyến đường được đầu tư khang trang, các công trình hạ tầng từng bước hoàn thiện, những cánh đồng được tổ chức lại theo hướng sản xuất hàng hóa, cùng với sự chuyển biến trong tư duy và cách làm của người dân... tất cả đang hội tụ, tạo nên một diện mạo mới năng động và giàu sức sống.

Khu Du lịch biển Hải Tiến, xã Hoằng Tiến là điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách. Ảnh: Việt Hương

Mùa hè năm 2025 đánh dấu bước ngoặt lớn khi xã Hoằng Tiến được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 xã ven biển của huyện Hoằng Hóa cũ, gồm: Hoằng Hải, Hoằng Yến, Hoằng Tiến và Hoằng Trường. Diện tích tự nhiên được nâng lên gần 24 km2 với gần 30.000 người. Xã hội tụ đầy đủ các dạng địa hình, có cả vùng núi để phát triển kinh tế lâm nghiệp, vùng triều nuôi trồng thủy sản, vùng ven biển khai thác hải sản và phát triển du lịch biển, vùng đồng rộng lớn cho phát triển nông nghiệp. Đây là xã trung tâm trong Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, lại kế thừa những thành quả từ các chương trình phát triển kinh tế - xã hội các giai đoạn trước nên có nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ đô thị hóa nhanh và sự đa dạng trong phát triển ngành nghề trở thành điểm lợi thế nổi trội không phải địa phương ven biển nào cũng có được. Giai đoạn 2020-2025, tốc độ tăng trưởng bình quân tại địa phương này đạt 7,1%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 77,6 triệu đồng.

Tại thôn Kim Sơn - một trong 12 thôn NTM kiểu mẫu ở xã Hoằng Tiến, ấn tượng đầu tiên của sự đổi mới là với những tuyến đường rộng rãi, sạch sẽ, hàng cây thẳng tắp, những ngôi nhà khang trang xen lẫn cửa hàng thương mại dịch vụ nhộn nhịp. Một làng quê nhưng không còn dáng vẻ thuần nông truyền thống. Ông Lê Văn Tư, Trưởng thôn Kim Sơn, tự hào: "Thôn có hơn 210 hộ, hơn 900 nhân khẩu. Điểm đáng chú ý trong những năm gần đây là đời sống người dân đã thay đổi rõ rệt. Từ sản xuất nhỏ lẻ, nay đã chuyển sang liên kết trồng ngô ngọt, khoai tây theo vùng hàng hóa. Thu nhập ổn định hơn, tư duy cũng thay đổi. Hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ với hơn 3km đường thảm nhựa; thủy lợi bảo đảm sản xuất; các ngành nghề dịch vụ phát triển song hành, góp phần đưa Kim Sơn trở thành một trong những thôn có mức thu nhập cao trong xã".

Khu vực cầu cảng - điểm check-in hấp dẫn du khách khi đến với biển Hải Tiến.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của thôn Kim Sơn nói riêng và xã Hoằng Tiến nói chung chính là hệ thống hạ tầng được quan tâm đầu tư đồng bộ, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, tổng nguồn vốn huy động đạt tới 697 tỷ đồng với 502 công trình, dự án được triển khai, nhiều dự án đã phát huy hiệu quả rõ nét, trở thành lực đẩy quan trọng trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần định hình diện mạo mới cho địa phương.

Động lực tăng trưởng rõ nét nhất tại vùng ven biển này đến từ du lịch biển. Sự phát triển nhanh chóng của gần 100 cơ sở lưu trú với hàng nghìn phòng nghỉ chất lượng, cùng hệ thống khu vui chơi, trung tâm hội nghị đã từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch tương đối hoàn chỉnh. Với hơn 6,18 triệu lượt khách trong giai đoạn 2020-2025, doanh thu đạt khoảng 7.400 tỷ đồng, Hải Tiến đang dần khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn trên bản đồ du lịch khu vực. Trên cơ sở đó, xã Hoằng Tiến xác định rõ hướng đi lấy kinh tế biển gắn với dịch vụ - du lịch làm trụ cột tăng trưởng, đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một đô thị biển văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

Nhiệm vụ cốt lõi được đặt ra đó là phát triển kinh tế xã, nông nghiệp tuần hoàn, thương mại điện tử và du lịch bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Sau gần một năm chính quyền xã mới đi vào hoạt động, việc phân công trách nhiệm rõ ràng, quyết liệt trong các hành động đã tạo những chuyển động tích cực ở nhiều lĩnh vực. Với kế hoạch triển khai 75 dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030, tổng kinh phí hơn 360 tỷ đồng, cùng quyết tâm cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, công khai minh bạch quy hoạch, rút ngắn thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh... Hoằng Tiến đang từng bước tạo dựng nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong lĩnh vực du lịch, bước vào mùa hè 2026, địa phương đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm siết chặt quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn và thân thiện. Địa phương đang tập trung triển khai sắp xếp, tổ chức lại các thôn trên địa bàn theo hướng tinh gọn, hiệu quả, dự kiến giảm từ 27 thôn xuống còn 12 thôn. Đây không chỉ là yêu cầu về mặt hành chính, mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực quản lý, giảm đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở cơ sở.

Định hướng đã được xác lập rõ ràng với mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt 12%. Đây không chỉ là một chỉ tiêu phát triển, mà còn là “phép thử” thực sự đối với năng lực điều hành, tinh thần đổi mới và khát vọng bứt phá của một địa phương ven biển đang vươn mình mạnh mẽ.

Việt Hương