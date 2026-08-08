“Làng Du lịch cộng đồng hàng đầu” ở xứ Thanh

Danh hiệu “Làng Du lịch cộng đồng hàng đầu” tại VITA Awards 2026 không chỉ là sự ghi nhận những nỗ lực phát triển của Làng Du lịch Yên Trung (xã Yên Trường), mà còn khẳng định sức hút của một điểm đến khi giá trị cảnh quan, bản sắc nơi đó được phát huy để tạo nên giá trị khác biệt. Đây cũng là động lực để du lịch cộng đồng xứ Thanh tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Không gian bên trong ngôi nhà mái ngói Bắc bộ được gìn giữ tại Làng Du lịch Yên Trung.

Sau hơn 6 năm đi vào hoạt động, Làng Du lịch Yên Trung từng bước khẳng định sức hút với nhiều phân khúc du khách, từ những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần, trải nghiệm trong ngày đến các đoàn khách đông người. Điều tạo nên sức hấp dẫn bền vững của điểm đến không chỉ ở hệ thống dịch vụ, mà còn ở việc gìn giữ được không gian làng quê Bắc bộ giữa nhịp sống hiện đại. Những cánh đồng xanh, hàng rào chè mạn, hồ nước, mái nhà mang dấu ấn thời gian... cùng bầu không khí trong lành mang đến cảm giác yên bình, gần gũi. Đặc biệt, làng du lịch còn tái hiện rõ nét những không gian sinh hoạt truyền thống, các trò chơi dân gian, để mỗi chuyến tham quan của du khách không chỉ là hành trình nghỉ dưỡng mà còn là dịp tìm hiểu những giá trị văn hóa “Nơi thời gian ở lại”. Chính những giá trị ấy đã tạo nên bản sắc riêng cho Làng Du lịch Yên Trung, giúp điểm đến khẳng định vị thế giữa nhiều mô hình du lịch cộng đồng trên cả nước.

Cuối tháng 7 vừa qua, Lễ hội Làng Du lịch Yên Trung đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách tham gia. Không gian làng quê vốn yên bình trở nên rộn ràng với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và giải trí. Điểm nhấn là màn bắn pháo hoa nghệ thuật cùng những màn trình diễn mô tô nước, ván phản lực trên dòng Mã giang tạo nên bầu không khí sôi động. Cùng với đó là các chương trình giao lưu văn hóa - văn nghệ, đốt lửa trại, trình diễn thể thao sông nước, trò chơi dân gian, không gian hội chợ và trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân và du khách. Không đơn thuần là một sự kiện quảng bá, lễ hội đã trở thành dịp để người dân giới thiệu những giá trị văn hóa quê hương, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi và chân thực về đời sống nông thôn xứ Thanh.

Chị Đặng Minh Cúc, du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Gia đình tôi đến Làng Du lịch Yên Trung đúng dịp diễn ra lễ hội nên có cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động đặc sắc, từ trò chơi dân gian đến thưởng thức ẩm thực địa phương. Đặc biệt, được chứng kiến thời khắc làng du lịch đón nhận danh hiệu “Làng Du lịch cộng đồng hàng đầu” khiến chuyến đi của chúng tôi càng thêm ý nghĩa”.

Cùng với lễ hội và cảnh quan đặc trưng, Làng Du lịch Yên Trung đã từng bước hoàn thiện hệ thống dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Hiện làng có 30 phòng lưu trú với nhiều loại hình như villa, bungalow, nhà thuyền; hội trường với sức chứa khoảng 300 khách, cùng hệ thống nhà hàng phục vụ 400 - 500 thực khách. Với không gian rộng lớn, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm ngoài trời như: team building, chèo thuyền, xem phim ngoài trời, thưởng thức ẩm thực bên hồ... hay dạo bước giữa những con đường rợp bóng cây. Đáng chú ý, mọi hạng mục đều được bố trí hài hòa với cảnh quan, giữ nguyên vẻ mộc mạc của làng quê Bắc bộ.

Theo ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam: “Danh hiệu “Làng Du lịch cộng đồng hàng đầu” là sự ghi nhận những nỗ lực của điểm đến trong việc bảo tồn giá trị văn hóa, cảnh quan sinh thái và phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch bền vững. Mô hình Làng Du lịch Yên Trung cho thấy, khi bản sắc truyền thống được gìn giữ và khai thác đúng hướng sẽ trở thành nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế địa phương”.

Làng Du lịch Yên Trung hôm nay đã trở thành điểm hẹn của những du khách tìm đến trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa. Danh hiệu “Làng Du lịch cộng đồng hàng đầu” không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đã qua, mà còn mở ra kỳ vọng về một mô hình du lịch cộng đồng phát triển bền vững, góp phần làm phong phú thêm bản đồ du lịch xứ Thanh.

Bài và ảnh: Lê Anh