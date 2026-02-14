Khát khao cống hiến cho Vovinam

Ở tuổi 26, võ sĩ Vovinam Trương Văn Tuấn đã sở hữu bộ sưu tập huy chương đồ sộ, trong đó nổi bật nhất là tấm Huy chương Vàng (HCV) Vovinam thế giới năm 2019. Tuy nhiên, trên con đường vinh quang đó, anh đã phải trải qua một hành trình dài khổ luyện, thấm đẫm mồ hôi và nước mắt.

VĐV Trương Văn Tuấn (bên phải) mang trong mình khát khao chiến thắng mãnh liệt.

Trương Văn Tuấn sinh ra trong một gia đình thuần nông tại xã Vĩnh Lộc. Anh cũng là người duy nhất trong 3 anh em trai theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp.

Tuấn bén duyên Vovinam khi đang học lớp 7, Trường THCS Vĩnh Hưng. Khi ấy, trong đợt tuyển chọn vận động viên (VĐV) của Trường Cao đẳng TDTT tỉnh, huấn luyện viên (HLV) Hoàng Thị Huệ đã về các địa phương để tìm kiếm nhân tố mới. Qua những bài test chuyên môn, cô nhìn thấy được tiềm năng của Tuấn, cậu học sinh dù thể hình vẫn đang trên đà phát triển nhưng lại có gương mặt sáng, sức bền tốt và phản xạ nhanh. Vậy là từ đầu năm 2013, Tuấn khăn gói, xa gia đình, xuống ăn tập tại Trường Cao đẳng TDTT tỉnh.

Đến năm 2015, Tuấn vào đội tuyển Vovinam của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh. Từ đó, anh bắt đầu một hành trình thực sự khắt khe với chuỗi ngày rèn luyện cường độ cao, tuân thủ giáo án và chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt.

“Tôi đến với thể thao rất tình cờ, tuy nhiên qua quá trình rèn luyện, học tập trong môi trường chuyên nghiệp, đến nay thể thao là hơi thở của tôi. Đặc biệt khi tôi đang theo đuổi Vovinam, môn võ Việt đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh tinh thần quyết tâm lập thành tích cao tại cuộc tranh tài, mục tiêu của tôi là phải nêu cao tinh thần cao thượng, phô diễn nét đẹp của võ Việt”, Tuấn chia sẻ.

Với tố chất thể thao thiên phú cùng sự nỗ lực không ngừng, năm 2016 tại giải vô địch trẻ Vovinam toàn quốc, Trương Văn Tuấn đã xuất sắc giành HCV ở nội dung đối kháng, hạng cân 68kg nam. Liên tiếp các năm sau đó, anh giành hàng loạt thành tích cao tại các giải đấu quốc gia, quốc tế được tham dự. Giai đoạn từ năm 2017-2022 anh giành 9 HCV tại các giải đấu hàng đầu như: Đại hội Thể thao toàn quốc, giải vô địch, vô địch trẻ Vovinam toàn quốc, Cúp các đội mạnh Vovinam toàn quốc...

Đáng nhớ nhất trong sự nghiệp của Trương Văn Tuấn đến thời điểm này chính là chiếc HCV tại giải vô địch Vovinam thế giới 2019, tổ chức tại Campuchia. Mặc dù lần đầu tham dự giải nhưng anh đã thi đấu cực kỳ xuất sắc để vượt qua các đối thủ đến từ Thái Lan, Ấn Độ ở vòng loại. Tại trận chung kết, võ sĩ của Thanh Hóa gặp đối thủ đến từ Algeria và đã giành chiến thắng hoàn toàn thuyết phục. Ký ức chiến thắng đến giờ vẫn vẹn nguyên trong anh.

“Trận chung kết năm ấy tôi chưa có nhiều kinh nghiệm vì tuổi đời trẻ mà thi đấu bởi khát vọng của thanh niên. Đối thủ từ Algeria đã chơi tấn công dồn dập phủ đầu khiến tôi thua điểm trước. Quyết tâm vì màu cờ sắc áo, tôi đã vùng lên ghi được đòn chân 4 điểm, rồi dẫn lại đối thủ 7 - 1, cuối cùng khiến đối thủ thua cuộc”, Tuấn chia sẻ về kỷ niệm đáng nhớ của mình.

Trương Văn Tuấn thi đấu ở nội dung đối kháng, cần có sức mạnh và thể lực cực tốt. Với nội dung này, võ sĩ sẽ thể hiện trình độ kỹ thuật qua tất cả công phu luyện tập: thể lực, đòn thế, sáng tạo trong tấn công và phòng thủ, sử dụng những đòn hợp lực, tránh né và phản đòn. Với thời gian, nội dung huấn luyện khắt khe, quá trình thi đấu cường độ cao, chấn thương cũng trở thành một phần không thể thiếu của nam VĐV này.

Ở SEA Games 32, năm 2023, trong trận bán kết với đối thủ Campuchia, Tuấn đã dính chấn thương ở vai nhưng vẫn nén đau để giành chiến thắng và bước vào trận chung kết. Đáng tiếc do thể lực không còn đảm bảo, anh chỉ giành được HCB. Chấn thương ấy cũng khiến Tuấn bỏ lỡ các giải đấu quan trọng trong các năm 2024, 2025. Đến nay, khi đã hoàn toàn bình phục chấn thương, anh quyết tâm luyện tập với quyết tâm cao nhất để chuẩn bị cho các giải đấu của năm 2026, trọng tâm là “gặt” vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, diễn ra vào cuối năm.

Khi được hỏi về bí quyết để vượt qua những khó khăn, áp lực, chấn thương trên hành trình theo đuổi thể thao chuyên nghiệp, Tuấn chia sẻ: "Không riêng gì Vovinam mà tất cả các môn thể thao khác, muốn thành công, muốn chạm đến vinh quang thì đều phải khổ luyện, có khát khao và quyết tâm cháy bỏng. Quyết tâm ấy đến từ mong muốn đóng góp vinh quang cho thể thao tỉnh nhà nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung. Tôi vẫn còn nhớ mãi khoảnh khắc khi đứng trên đỉnh vinh quang tại các đấu trường khu vực và thế giới, cầm trên tay tấm HCV và giai điệu tự hào của bài Quốc ca Việt Nam vang lên khiến mình vô cùng tự hào, xúc động”.

Là người theo sát từng bước tiến của võ sĩ Trương Văn Tuấn trong nhiều năm qua, HLV trưởng đội tuyển Vovinam Thanh Hóa Lê Văn Tiến nhận định: “Không chỉ là một VĐV có chuyên môn tốt, Tuấn còn được đánh giá cao ở tinh thần thi đấu, sự nghiêm túc trong tập luyện và thái độ cầu thị khi học hỏi. Những phẩm chất ấy đã giúp Tuấn vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, chấn thương và áp lực thành tích để tiếp tục theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Thành công của Tuấn đến từ quá trình luyện tập bền bỉ và được dồn nén bởi khát vọng chiến thắng mãnh liệt. Chính bản thân tôi cũng rất nể phục ý chí chiến đấu và quyết tâm nỗ lực không ngừng của em”.

Từ những bước đi đầu tiên cùng Vovinam đến những dấu ấn trên các đấu trường, Trương Văn Tuấn vẫn đang viết tiếp câu chuyện đẹp về một VĐV sống trọn với đam mê, lý tưởng cùng môn thể thao cổ truyền của dân tộc.

Bài và ảnh: Anh Tuân