Man City ngược dòng lịch sử tại Anfield; Địa chấn tại Thống Nhất và Hàng Đẫy

Sân Trống Đồng lên báo Anh, được so sánh với Old Trafford; Real Madrid thắng trận thứ 7 liên tiếp, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Barca; Điều kiện để Carrick làm HLV chính thức của MU... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (9/2).

Vòng 13 V.League: Địa chấn tại Thống Nhất và Hàng Đẫy, HAGL hồi sinh mạnh mẽ

Tối 8/2, V.League chứng kiến hàng loạt kết quả bất ngờ.

Tiến Linh có một buổi tối kém duyên (Ảnh: CLB Công an TPHCM).

Tại Thống Nhất, dù được đánh giá cao hơn, CLB Công an TPHCM đã để thua 1-2 trước Thanh Hóa sau cú đúp siêu phẩm của tiền đạo người Lào Damoth Thongkhamsavath.

SLNA vượt qua Thể Công Viettel (Ảnh: Đỗ Minh Quân).

Trong khi đó, Thể Công Viettel gây thất vọng lớn khi thảm bại 1-4 trước SLNA ngay trên sân nhà, dù vẫn tạm giữ vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng.

Quang Kiệt và hàng thủ HAGL đã có trận đấu rất hay trước Ninh Bình FC.

Điểm sáng khác ở vòng đấu thuộc về HAGL khi đội bóng phố Núi giành chiến thắng thứ hai liên tiếp bằng việc hạ gục “thiếu gia” Ninh Bình 2-1. Sự tỏa sáng của các tài năng trẻ như Minh Tâm cùng phong độ ổn định của Marciel giúp HAGL vươn lên vị trí thứ 8 với 14 điểm.

Trung vệ cao 1,95m Đinh Quang Kiệt khẳng định tinh thần ngoan cường và khả năng chuyển trạng thái sắc bén là chìa khóa giúp đội bóng giành trọn 6 điểm quý giá trước kỳ nghỉ Tết.

Sân Trống Đồng lên báo Anh, được so sánh với Old Trafford

Truyền thông Anh, tiêu biểu là tờ Daily Mail, vừa đưa tin về dự án xây dựng sân vận động Trống Đồng tại Hà Nội với quy mô chấn động.

Sân vận động Trống Đồng sẽ trở thành biểu tượng quốc gia của Việt Nam.

Với sức chứa dự kiến lên tới 135.000 chỗ ngồi, công trình này sẽ vượt qua sân Rungrado 1st of May để trở thành sân vận động lớn nhất thế giới, gấp gần hai lần thánh địa Old Trafford của Manchester United.

Lấy cảm hứng từ trống đồng Đông Sơn, dự án có tổng mức đầu tư tổ hợp khoảng 28 tỷ bảng, sở hữu mái che đóng mở lớn nhất hành tinh cùng công nghệ xanh hiện đại. Đây được kỳ vọng là biểu tượng quốc gia mới, nâng tầm vị thế Việt Nam tương tự như sân Wembley hay Tổ Chim.

Theo kế hoạch, sân sẽ hoàn thành vào năm 2028, sẵn sàng phục vụ các sự kiện thể thao và văn hóa tầm cỡ quốc tế.

Man City ngược dòng lịch sử tại Anfield, phá dớp trước Liverpool

Rạng sáng 9/2, Manchester City đã tạo nên màn lội ngược dòng ngoạn mục 2-1 ngay trên sân Anfield của Liverpool.

Man City lần đầu thắng Liverpool tại Anfield kể từ tháng 2/2021.

Dù bị thủng lưới trước sau siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai ở phút 76, bản lĩnh của nhà ĐKVĐ đã lên tiếng đúng lúc với hai pha lập công của Bernardo Silva và Erling Haaland trong 10 phút cuối trận.

Chiến thắng này giúp Man City thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 6 điểm, đồng thời thiết lập cột mốc lần đầu tiên thắng Liverpool cả hai lượt trận trong một mùa giải Premier League. Trong khi đó, Liverpool tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng khi mất người do thẻ đỏ của Szoboszlai và bị nhóm dự Champions League bỏ xa.

Real Madrid thắng trận thứ 7 liên tiếp, phả hơi nóng vào ngôi đầu của Barca

Tối 8/2, dù thiếu vắng cặp đôi Vinicius và Rodrygo, Real Madrid vẫn giành chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Valencia tại vòng 23 La Liga. Hậu vệ Alvaro Carreras tiếp tục là “cái gai” trong mắt CĐV Valencia khi ghi bàn mở tỷ số ở phút 65, trước khi Kylian Mbappe ấn định thắng lợi vào phút bù giờ.

Carreras mừng bàn mở tỷ số trận Valencia 0-2 Real ở vòng 23 La Liga tối 8/2. Ảnh: AS

Kết quả này giúp đội quân của HLV Arbeloa duy trì mạch 7 trận toàn thắng, rút ngắn khoảng cách với kình địch Barcelona xuống chỉ còn 1 điểm. Ngược lại, thất bại khiến Valencia lún sâu vào khủng hoảng ở vị trí thứ 17, đối mặt với nguy cơ xuống hạng và làn sóng đòi sa thải HLV Corberan.

Điều kiện để Carrick làm HLV chính thức của MU

Sau chuỗi 4 trận thắng liên tiếp đầy ấn tượng trước các đối thủ lớn như Man City, Arsenal và Tottenham, Michael Carrick đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ Sir Jim Ratcliffe và ban lãnh đạo Man Utd. Dưới sự dẫn dắt của HLV tạm quyền này, “Quỷ đỏ” không chỉ cải thiện lối chơi mà còn củng cố vững chắc vị trí trong top 4 Premier League.

Với Carrick, lựa chọn lý tưởng nhất là gắn bó với sân Old Trafford.

Điều kiện then chốt để Carrick nhận bản hợp đồng dài hạn là duy trì phong độ ổn định và giúp MU giành suất tham dự Champions League mùa tới. Dù ban lãnh đạo vẫn đang trong quá trình đánh giá toàn diện, nhưng nếu tiếp tục đáp ứng tốt cả về thành tích lẫn kết quả thi đấu, Carrick gần như chắc chắn sẽ trở thành thuyền trưởng chính thức tại Old Trafford.

