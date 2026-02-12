CLB Đà Nẵng đối mặt nguy cơ xuống hạng; Cuộc đua vô địch và Top 4 Ngoại hạng Anh rực lửa sau vòng 26

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN thắng đậm 4-0 tại AFC Champions League Two; Tottenham sa thải HLV Thomas Frank sau chuỗi thành tích bết bát; Cuộc đua vô địch và Top 4 Ngoại hạng Anh rực lửa sau vòng 26... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (12/2).

Đại chiến Việt Nam - Malaysia tại Thiên Trường: Lịch thi đấu và kênh phát sóng

Trận cầu tâm điểm bảng F vòng loại Asian Cup 2027 giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 31/3/2026 trên sân vận động Thiên Trường.

Đây là trận đấu mang ý nghĩa danh dự sau khi Malaysia dính bê bối nhập tịch lậu và có nguy cơ bị xử thua trận lượt đi. HLV Kim Sang-sik dự kiến sẽ trình làng bộ khung mới kết hợp giữa dàn sao U23 và các cầu thủ nhập tịch chất lượng như Xuân Son, Hendrio (Hoàng Hên).

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp cuộc đối đầu này trên hệ thống FPT Play và các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam như VTV5, VTV Cần Thơ cùng ứng dụng VTVgo.

Đình Bắc tỏa sáng, CAHN thắng đậm 4-0 tại AFC Champions League Two

Tối 11/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) đã có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước Tampines Rovers trong khuôn khổ lượt đi vòng 1/16 AFC Champions League Two.

Đình Bắc ghi bàn đầu tiên sau giải U23 châu Á, CAHN thắng đậm Tampines (Ảnh: VNN)

Điểm nhấn của trận đấu là pha lập công ấn định tỷ số của tiền đạo trẻ Nguyễn Đình Bắc ở phút 90+2. Trước đó, Quang Hải đã lập cú đúp cùng bàn thắng của ngoại binh China giúp đội bóng ngành Công an làm chủ hoàn toàn thế trận.

Bàn thắng này mang ý nghĩa giải tỏa cực lớn cho Đình Bắc, đánh dấu pha lập công đầu tiên của “Vua phá lưới U23 châu Á” kể từ khi trở lại CLB. Màn trình diễn tự tin sau khi vào sân từ ghế dự bị không chỉ khẳng định giá trị chuyên môn của chân sút sinh năm 2004 mà còn giúp CAHN đặt một chân vào vòng tiếp theo.

CLB Đà Nẵng đối mặt nguy cơ xuống hạng khi V-League bước vào giai đoạn khốc liệt

Sau vòng 13, trong khi các đối thủ trực tiếp như HAGL, Thanh Hóa hay SLNA đều đồng loạt giành chiến thắng để bứt phá, CLB Đà Nẵng vẫn dậm chân tại chỗ ở đáy bảng xếp hạng.

CLB Đà Nẵng (áo trắng) sa sút trầm trọng.

Với vỏn vẹn 7 điểm sau 12 trận và chuỗi 5 tháng không biết mùi chiến thắng, đội bóng sông Hàn đang là một trong những tập thể có thành tích lượt đi tệ nhất lịch sử giải đấu.

Dù đã nỗ lực “sửa sai” bằng cách chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng như Quế Ngọc Hải hay Võ Nguyên Hoàng, lối chơi thiếu sức sống và tinh thần rệu rã vẫn là bài toán khó với HLV Lê Đức Tuấn. 4 vòng đấu tới, đặc biệt là các cuộc đối đầu trực tiếp với PVF-CAND và HAGL, sẽ là cơ hội cuối cùng để Đà Nẵng tự cứu mình trước khi “chuyến tàu ngược” về hạng Nhất chính thức lăn bánh.

Harry Kane tỏa sáng đưa Bayern Munich vào bán kết Cup Quốc gia Đức

Tối 11/2, Bayern Munich đã đánh bại Leipzig 2-0 để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia Đức sau 6 năm chờ đợi. Dù gặp nhiều khó khăn trong hiệp một trước sự phản kháng mạnh mẽ của đội khách,

Harry Kane ghi bàn phạt đền mở tỷ số. Ảnh: FC Bayern

“Hùm xám” đã bứt phá ở hiệp hai nhờ công của Harry Kane. Tiền đạo người Anh mở tỷ số trên chấm phạt đền ở phút 62, nâng thành tích cá nhân lên 39 bàn thắng mùa này. Chỉ 3 phút sau, Luis Diaz ấn định thắng lợi sau đường kiến tạo thứ 21 của Michael Olise.

Bayern sẽ cùng Leverkusen, Freiburg và Stuttgart bước vào vòng bán kết diễn ra vào tháng 4 tới. Chiến thắng này tiếp tục khẳng định vị thế thống trị của Bayern trước Leipzig với tổng cộng 13 bàn thắng sau 3 lần đối đầu mùa này.

Cuộc đua vô địch và Top 4 Ngoại hạng Anh rực lửa sau vòng 26

Rạng sáng 12/2, các đội bóng lớn đã đồng loạt ca khúc khải hoàn, khiến trật tự bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh có nhiều biến động.

Haaland ghi bàn trong trận gặp Fulham.

Man City phả hơi nóng vào ngôi đầu của Arsenal sau chiến thắng 3-0 trước Fulham. Erling Haaland tiếp tục đi vào lịch sử với bàn thắng thứ 153 cho CLB, đồng thời cùng Semenyo và O’Reilly giúp “The Citizens” rút ngắn khoảng cách với Pháo thủ xuống còn 3 điểm.

Ảnh: Reuters.

Trong khi đó, cuộc đua Top 4 cũng trở nên nghẹt thở. Liverpool vượt qua Sunderland 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Van Dijk, hiện chỉ còn kém Manchester United đúng 1 điểm.

James Milner (trái) chạm mốc 653 trận Premier League.

Tại Villa Park, Aston Villa may mắn giành thắng lợi 1-0 trước Brighton nhờ bàn phản lưới nhà của đối thủ, qua đó củng cố vị trí trong nhóm dự Champions League. Một cột mốc đáng nhớ khác cũng được thiết lập khi James Milner chính thức cân bằng kỷ lục 653 trận tại Premier League của Gareth Barry.

Tottenham sa thải HLV Thomas Frank sau chuỗi thành tích bết bát

Ngày 11/2, Tottenham chính thức sa thải HLV Thomas Frank chỉ sau chưa đầy 8 tháng nắm quyền. Thất bại 1-2 trước Newcastle ngay tại sân nhà là “giọt nước tràn ly” khi Spurs trải qua mạch 8 trận không thắng, rơi xuống vị trí thứ 16 và chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm.

HLV Thomas Frank chỉ đạo trong trận Tottenham thua Newcastle 1-2 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. Ảnh: Reuters

Với hiệu suất chỉ 1,29 điểm/trận, nhà cầm quân người Đan Mạch trở thành HLV có thành tích kém nhất tại Bắc London trong hơn hai thập kỷ qua. Tottenham hiện đang cân nhắc bổ nhiệm HLV tạm quyền trước khi bước vào trận derby căng thẳng với Arsenal vào ngày 22/2 tới.

