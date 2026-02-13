Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng ủng hộ Đông Á Thanh Hóa vượt khó; Arsenal sẩy chân, cuộc đua vô địch thêm căng thẳng

U17 Việt Nam rộng cửa dự World Cup sau kết quả bốc thăm giải châu Á 2026; “Chàng thợ mộc” Franjo von Allmen gây địa chấn với 3 HCV tại Olympic 2026; J-League gây sốc khi loại bỏ tỷ số hòa, áp dụng thể thức tính điểm mới... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (13/2).

U17 Việt Nam rộng cửa dự World Cup sau kết quả bốc thăm giải châu Á 2026

Chiều 12/2, kết quả bốc thăm vòng chung kết U17 châu Á 2026 đã đưa U17 Việt Nam vào bảng C cùng Hàn Quốc, UAE và Yemen.

Kết quả bốc thăm giải U17 châu Á (Ảnh: AFC).

Đây được coi là “cơ hội vàng” cho thầy trò HLV Cristiano Roland bởi FIFA đã nâng số suất dự World Cup U17 của châu Á lên 8 đội. Điều này đồng nghĩa với việc chỉ cần đứng trong hai vị trí đầu bảng, U17 Việt Nam sẽ chính thức giành vé tới đấu trường thế giới.

Dư luận châu Á đưa ra nhiều phản ứng trái chiều, trong đó các CĐV khu vực đánh giá Việt Nam, UAE và Yemen có trình độ ngang ngửa, hứa hẹn tạo nên cuộc đua kịch tính. Với hành trang là thành tích giữ sạch lưới ở vòng loại và sự hưng phấn từ thành công của lứa đàn anh U23, người hâm mộ đang rất kỳ vọng đội bóng áo đỏ sẽ làm nên lịch sử tại giải đấu diễn ra vào tháng 5 tới tại Saudi Arabia.

Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng ủng hộ Đông Á Thanh Hóa vượt khó

Trong bối cảnh CLB Đông Á Thanh Hóa rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng, nợ lương kéo dài và lực lượng sứt mẻ, giới quần đùi áo số đã có những nghĩa cử cao đẹp.

Tiến Linh để lại bình luận trên trang Bóng đá Thanh Hóa.

Tối 12/2, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (CLB Công an TP HCM) gây bất ngờ khi ủng hộ 50 triệu đồng cho đội bóng xứ Thanh. Cùng lúc, thủ môn Bùi Tiến Dũng cũng đăng tải thông điệp hướng về “nơi bắt đầu” để khích lệ tinh thần đội bóng quê hương.

CLB Thanh Hóa hòa Nam Định, thắng CLB Công an TP HCM trong hoàn cảnh khó khăn chất chồng.

Dù thiếu hụt nhân sự và kinh phí, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp vẫn thi đấu đầy quả cảm với 2 trận bất bại liên tiếp tại V-League. Những khoản quyên góp từ người hâm mộ và các nhà hảo tâm là nguồn động viên kịp thời giúp các cầu thủ có thêm kinh phí về quê ăn Tết, đồng thời thắp lên hy vọng về một cuộc “giải cứu” dài hạn cho đội bóng giàu truyền thống này.

J-League gây sốc khi loại bỏ tỷ số hòa, áp dụng thể thức tính điểm mới

Ban tổ chức giải VĐQG Nhật Bản (J-League) vừa công bố quyết định táo bạo khi chính thức loại bỏ kết quả hòa ở mùa giải tới.

Giải J-League loại bỏ kết quả hòa ở mùa giải tới (Ảnh: J-League).

Theo quy định mới, nếu hai đội bất phân thắng bại sau 90 phút, trận đấu sẽ lập tức bước vào loạt sút luân lưu. Đội thắng trong thời gian chính thức vẫn nhận 3 điểm; tuy nhiên, nếu thắng bằng luân lưu sẽ chỉ nhận 2 điểm và đội thua nhận 1 điểm.

Cải cách này sẽ được thử nghiệm trong giai đoạn chuyển tiếp từ tháng 2 đến tháng 6/2026 nhằm tăng tính cạnh tranh và giá trị giải trí. Đây là giai đoạn cầu nối khi bóng đá Nhật Bản thay đổi lịch thi đấu để đồng bộ với mô hình châu Âu (khởi tranh vào tháng 8 và kết thúc vào tháng 5 năm sau).

Nếu thành công, mô hình này có thể tạo ra một cuộc cách mạng lớn, làm thay đổi tư duy bóng đá hiện đại trên toàn thế giới.

Atletico Madrid hủy diệt Barcelona 4-0 tại bán kết Copa del Rey

Rạng sáng 13/2, Atletico Madrid đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Barcelona với tỷ số 4-0 ở trận bán kết lượt đi Copa del Rey.

Yamal bất lực trong ngày Barcelona thảm bại.

Tận dụng sai lầm sớm của Eric Garcia, đoàn quân HLV Simeone liên tiếp ghi bàn nhờ công của Griezmann, tân binh Lookman và Alvarez ngay trong hiệp một. Đây là thất bại nặng nề nhất của Barca trước đối thủ kể từ mùa giải 1942/43.

Trái ngược với sự thăng hoa của Atletico, Barca trải qua đêm thảm họa khi Eric Garcia nhận thẻ đỏ và bàn thắng của Cubarsi bị VAR từ chối. Kết quả này giúp Atletico đặt một chân vào chung kết, đồng thời khiến cơ hội bảo vệ ngôi vương của thầy trò Hansi Flick gần như khép lại.

Arsenal sẩy chân trên sân của Brentford, cuộc đua vô địch thêm căng thẳng

Tại vòng 26 Ngoại hạng Anh, đội đầu bảng Arsenal đã trải qua 90 phút đầy nhọc nhằn và bị Brentford cầm chân với tỷ số hòa 1-1.

Brentford tìm được bàn gỡ công nhờ pha bay người đánh đầu của Lewis-Potter.

Sau hiệp một bế tắc, “Pháo thủ” khai thông thế bế tắc ở phút 61 nhờ cú đánh đầu hiểm hóc của Madueke từ quả tạt của Hincapie. Tuy nhiên, niềm vui của thầy trò HLV Arteta ngắn chẳng tày gang khi chỉ 10 phút sau, Lewis-Potter đã bay người dứt điểm gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Dù tung Odegaard vào sân nhằm tìm kiếm sự khác biệt, Arsenal vẫn thi đấu lúng túng và suýt phải nhận bàn thua thứ hai ở những phút cuối. Trận hòa này khiến Arsenal lỡ cơ hội bứt phá, tạo điều kiện cho Man City áp sát ngôi đầu.

“Chàng thợ mộc” Franjo von Allmen gây địa chấn với 3 HCV tại Olympic 2026

Vận động viên 24 tuổi người Thụy Sĩ, Franjo von Allmen, đang trở thành tâm điểm của kỳ Thế vận hội mùa Đông Milan-Cortina 2026 khi giành tới 3 HCV ngay trong lần đầu tham dự. Đáng chú ý, Von Allmen vốn là một thợ mộc chuyên nghiệp và từng phải làm việc trên các sườn núi vào mùa hè để tích góp chi phí thi đấu.

Ở tuổi 24, VĐV người Thụy Sĩ trở thành vận động viên thứ hai trong lịch sử giành ba HCV ngay tại kỳ Olympic mùa Đông đầu tiên.

Sự bứt phá thần tốc từ vị trí thứ 46 tại World Cup 2023 đến ngôi vô địch Olympic giúp anh sánh ngang với những huyền thoại như Toni Sailer hay Jean-Claude Killy. Với ý chí kiên cường và nền tảng từ một người lao động bình dị, Von Allmen đã vươn mình trở thành biểu tượng mới của thể thao Thụy Sĩ và thế giới.

HS