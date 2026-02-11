Bóng đá Việt Nam có suất đặc cách tham dự Asiad 2026; Man Utd thoát hiểm kịch tính

Chuyên gia cảnh báo rủi ro chấn thương ở lứa tuổi U23 Việt Nam; Lukaku đá hỏng luân lưu, Napoli dừng bước cay đắng tại Coppa Italy; Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (11/2).

Bóng đá Việt Nam có suất đặc cách tham dự Asiad 2026

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa thông báo tin vui: toàn bộ 16 đội bóng nam và 12 đội bóng nữ tham dự vòng chung kết (VCK) châu lục năm 2026 sẽ được đặc cách tham dự Asiad 20 tại Nhật Bản. Nhờ thành tích giành hạng 3 tại giải U23 châu Á vừa qua, đội tuyển nam Việt Nam đã chắc suất góp mặt tại Á vận hội vào tháng 9 tới.

Bóng đá Việt Nam có suất đặc cách dự Asiad 20 năm 2026, nhờ thành tích của đội U23 Việt Nam (Ảnh: AFC).

Nhằm chuẩn bị dài hạn cho Olympic 2028, VFF quyết định cử đội tuyển U21 Việt Nam tham dự, với những gương mặt nòng cốt như thủ môn Cao Văn Bình và tiền đạo Nguyễn Lê Phát.

Bên cạnh đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng sớm giành vé dự Asiad 20 sau khi lọt vào VCK giải nữ vô địch châu Á 2026. Đây là cơ hội quý báu để các tài năng trẻ cọ xát và khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam trên bản đồ châu lục.

Chuyên gia cảnh báo rủi ro chấn thương ở lứa tuổi U23 Việt Nam

Tình trạng các cầu thủ trẻ như Thái Sơn, Hiểu Minh liên tiếp dính chấn thương nặng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về giới hạn thể chất của lứa tuổi U23.

Tâm lý hưng phấn cũng là lý do khiến các cầu thủ thi đấu thiếu sự tiết chế. Ảnh: AFC.

Theo bác sĩ đội tuyển Trần Huy Thọ, nhóm cầu thủ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện hệ cơ - gân - xương, nên khả năng chịu tải chưa ổn định bằng các đàn anh. Việc phải cày ải với mật độ dày đặc tại các giải đấu lớn, cộng thêm áp lực thi đấu ngay khi trở về CLB khiến cơ thể dễ rơi vào tình trạng quá tải tích lũy.

Bên cạnh yếu tố sinh lý, bác sĩ Trần Anh Vũ nhấn mạnh tâm lý hưng phấn thiếu tiết chế và sự thiếu kinh nghiệm khi va chạm với các đối thủ dày dạn tại V.League cũng là nguyên nhân chính.

Để bảo vệ sự nghiệp lâu dài cho các tài năng trẻ, sự phối hợp quản lý cường độ tập luyện giữa đội tuyển và CLB là vô cùng cấp thiết.

Ngoại hạng Anh vòng 26: Man Utd thoát hiểm kịch tính, Chelsea và Tottenham gây thất vọng

Tâm điểm rạng sáng 11/2 đổ dồn về London, nơi Manchester United kéo dài chuỗi 9 trận bất bại bằng trận hòa 1-1 đầy kịch tính trên sân của West Ham.

Bàn gỡ quý giá của chân sút người Slovenia.

Bị dẫn bàn từ đầu hiệp hai, đoàn quân của HLV Michael Carrick tưởng chừng phải trắng tay thì đúng vào phút bù giờ thứ sáu (90+6), Benjamin Sesko đã tỏa sáng rực rỡ với pha chạm bóng tinh tế để níu lại 1 điểm quý giá, qua đó giúp “Quỷ đỏ” giữ vững vị trí trong top 4.

Joao Pedro (áo xanh) lốp bóng mở tỷ số trong trận Chelsea hòa Leeds 2-2 ở vòng 26 Ngoại hạng Anh. (Ảnh: Premier League).

Trái ngược với niềm vui của MU, Chelsea gây thất vọng lớn khi để Leeds cầm hòa 2-2 dù đã dẫn trước hai bàn nhờ công của Joao Pedro và Cole Palmer.

Trong khi đó, Tottenham Hotspur tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng sau thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Newcastle, khiến chiếc ghế của HLV Thomas Frank lung lay dữ dội trước làn sóng phản đối từ người hâm mộ.

Fan cuồng MU gần 500 ngày chưa được cắt tóc

Trận hòa 1-1 trước West Ham rạng sáng 11/2 không chỉ khiến Man Utd lỡ cơ hội bứt phá mà còn khiến CĐV nổi tiếng Frank Ilett (The United Strand) vỡ mộng cắt tóc. Trước đó, anh tự đặt thử thách chỉ cắt tóc khi MU thắng liền 5 trận.

Biểu cảm thất vọng của The United Strand khi MU đứt mạch thắng.

Dù Benjamin Sesko ghi bàn gỡ hòa kịch tính ở phút bù giờ, nhưng kết quả này đã chấm dứt mạch 4 trận thắng liên tiếp của “Quỷ đỏ”. Với việc thử thách phải quay lại vạch xuất phát, Frank Ilett sẽ phải chờ ít nhất đến cuối tháng 3 để hy vọng được cắt tóc nếu MU toàn thắng 5 vòng đấu tới.

Lukaku đá hỏng luân lưu, Napoli dừng bước cay đắng tại Coppa Italy

Rạng sáng 11/2, Napoli chính thức bị loại khỏi Coppa Italy sau thất bại 6-7 trên loạt sút luân lưu trước Como tại vòng tứ kết.

Napoli gây thất vọng khi bị loại khỏi Coppa Italy.

Dù được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân của HLV Antonio Conte gặp nhiều khó khăn do bão chấn thương và bị dẫn trước trong hiệp một. Dù Antonio Vergara đã gỡ hòa 1-1 ở đầu hiệp hai, Napoli vẫn không thể dứt điểm trận đấu trong thời gian thi đấu chính thức.

Trong loạt đấu súng cân não, tiền đạo Romelu Lukaku gây thất vọng khi sút hỏng lượt của mình, trực tiếp đẩy Napoli vào thế khó. Thắng lợi kịch tính này đưa thầy trò Cesc Fabregas vào bán kết đối đầu với Inter Milan, đồng thời phơi bày sự thiếu hụt về chiều sâu lực lượng của Napoli mùa này.

HS