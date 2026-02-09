HLV CLB Thanh Hoá: “Bóng đá là của nhân dân, làm người hâm mộ hạnh phúc là điều ý nghĩa nhất”

Phát biểu tại buổi họp báo sau chiến thắng 2-1 trước CLB Công an TP HCM tối 8/2, HLV trưởng Đông Á Thanh Hóa Mai Xuân Hợp không giấu được sự xúc động khi nhắc đến tinh thần thi đấu của các học trò cũng như tình cảm của người hâm mộ xứ Thanh.

HLV trưởng Mai Xuân Hợp cùng các học trò giành trọn 3 điểm trước CLB Công an TP HCM trên sân Thống Nhất vào tối 8/2. (Ảnh: VPF).

“Chúng tôi ra sân với tinh thần chiến đấu vì người hâm mộ xứ Thanh”

Nhà cầm quân này cho biết đội chỉ có khoảng một tuần chuẩn bị cho trận đấu, nhưng toàn đội đã thể hiện được tinh thần đoàn kết và quyết tâm rất lớn. Ông gửi lời cảm ơn tới cộng đồng người Thanh Hóa xa quê đã luôn sát cánh cùng đội bóng trong giai đoạn khó khăn, đồng thời khẳng định chiến thắng này là món quà dành cho tập thể đội bóng và hơn 4 triệu người dân Thanh Hóa.

CLB Đông Á Thanh Hoá dành tặng chiến thắng cho người hâm mộ. (Ảnh: Ngọc Chương)

“Chúng tôi ra sân với tinh thần chiến đấu. Bóng đá là của nhân dân. Khi làm được điều gì đó khiến người hâm mộ hạnh phúc, đó là điều ý nghĩa nhất với chúng tôi”, HLV Mai Xuân Hợp chia sẻ.

Đánh giá về màn trình diễn của Damoth Thongkhamsavath - cầu thủ lập cú đúp siêu phẩm trong trận đấu, HLV trưởng Đông Á Thanh Hóa cho rằng tiền vệ này đã đáp ứng tốt yêu cầu chiến thuật, không chỉ trong tấn công mà còn hỗ trợ phòng ngự hiệu quả.

HLV Mai Xuân Hợp dành lời khen ngợi đặc biệt cho Ngọc Mỹ và Damoth.

Theo ông, điều tích cực nhất ở Damoth là tinh thần khát khao và sự nỗ lực không ngừng khi ra sân.

“Tôi chỉ có 14 cầu thủ... chấn thương thêm thì lấy đâu ra người đá”

HLV Mai Xuân Hợp đặc biệt nhấn mạnh những khó khăn về lực lượng mà đội bóng đang phải đối mặt. Theo ông, hiện tại Thanh Hóa chỉ có khoảng 14 cầu thủ đủ thể trạng ra sân, trong khi vẫn còn 2-3 cầu thủ đang gặp vấn đề chấn thương.

Ông tiết lộ bản thân luôn phải tính toán rất kỹ để tránh rủi ro về nhân sự: “Tôi không dám mạo hiểm. Nếu thêm một cầu thủ chấn thương nữa thì tôi lấy đâu ra người đá”.

HLV CLB Thanh Hoá lo lắng cho thể trạng của Ngọc Mỹ và các học trò, trong bối cảnh toàn đội chỉ có khoảng 14 người đủ thể lực ra sân. (Ảnh: Đình Viên)

Nhà cầm quân xứ Thanh cũng chia sẻ về trường hợp của Ngọc Mỹ - cầu thủ đã thi đấu với mật độ dày đặc ở các cấp độ đội tuyển. Ông cho biết luôn nhắc học trò nếu cảm thấy quá mệt có thể chủ động giảm nhịp độ thi đấu, thậm chí đi bộ để giữ thể trạng, bởi mục tiêu quan trọng nhất là tránh chấn thương.

Một chi tiết đáng chú ý khác được HLV Mai Xuân Hợp nhắc tới là sự thiếu hụt nhân sự khiến ban huấn luyện buộc phải tính đến mọi phương án. Ông cho biết trong trường hợp cần thiết, thủ môn Xuân Hoàng hoàn toàn có thể được đẩy lên đá tiền đạo - điều mà ông xem là bình thường trong hoàn cảnh hiện tại của đội bóng.

Thủ môn Xuân Hoàng (giữa) đã chuẩn bị sẵn áo đấu để thi đấu ở vị trí tiền đạo khi cần. (Ảnh: Ngọc Chương)

Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, HLV Mai Xuân Hợp cũng cho biết ban huấn luyện đã làm việc với lãnh đạo CLB, đồng thời mong muốn nhận được thêm sự hỗ trợ để đội bóng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt trong bối cảnh Thanh Hóa chỉ còn khoảng hai tuần chuẩn bị trước giai đoạn lượt về và các vấn đề liên quan đến án phạt quốc tế vẫn chưa được tháo gỡ.

Về phía CLB Công an TP HCM, HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá cao tinh thần thi đấu của Thanh Hóa, đồng thời cho rằng đội chủ nhà đã tạo ra nhiều cơ hội nhưng thiếu may mắn trong khâu dứt điểm. Theo ông, bóng đá đôi khi được quyết định bởi khoảnh khắc, và ở trận đấu này Thanh Hóa đã tận dụng tốt hơn.

HLV Huỳnh Đức (CLB Công an TP HCM) đánh giá cao sự nỗ lực của đội bóng xứ Thanh. (Ảnh: VPF).

Chiến thắng trên sân Thống Nhất không chỉ mang ý nghĩa về điểm số với Đông Á Thanh Hóa, mà còn cho thấy tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của đội bóng xứ Thanh trong giai đoạn đội bóng này đang ở thế bị dồn vào chân tường.

Hoàng Sơn