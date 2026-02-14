U23 Việt Nam không dự giải giao hữu tại Trung Quốc; Carlo Ancelotti gia hạn dẫn dắt Brazil đến năm 2030

Hotgirl Esports Thái Lan bị bắt giữ vì gian lận trong trận đấu với Việt Nam; MU tính gây sốc với kế hoạch đưa “người cũ” Scott McTominay trở lại Old Trafford; Tottenham bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền cứu vãn mùa giải... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (14/2).

U23 Việt Nam không dự giải giao hữu tại Trung Quốc, tập trung rèn quân trong nước

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), đội tuyển U23 Việt Nam sẽ không tham dự giải giao hữu Tứ hùng tại Tây An vào cuối tháng 3 như những đồn đoán trước đó. Thay vào đó, chủ nhà Trung Quốc đã xác định được 3 đội bóng khách mời chất lượng là U23 Thái Lan, U23 Iran và U23 Triều Tiên để cọ xát cho chiến dịch Asiad 2026.

Ba đội U23 Iran, U23 Thái Lan và U23 Triều Tiên sẽ tham dự giải đấu ở Trung Quốc vào tháng 3 (Ảnh: Asean Football).

Nguyên nhân sự vắng mặt này là do trong năm 2026, U23 Việt Nam không có giải đấu chính thức nào lớn, đồng thời VFF đã có chủ trương cử đội U21 tham dự Asiad vào tháng 9 tới. Dự kiến, các cầu thủ trẻ sẽ chỉ tập trung tập luyện và thi đấu giao hữu với các CLB V-League trong nước.

U23 Việt Nam không tham dự giải đấu ở Trung Quốc (Ảnh: Getty).

Mọi sự tập trung của bóng đá nước nhà hiện đang đổ dồn vào Đội tuyển Việt Nam với hai trận đấu quan trọng gặp Bangladesh và đặc biệt là trận đại chiến với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Hotgirl Esports Thái Lan bị bắt giữ vì gian lận trong trận đấu với Việt Nam

Cảnh sát Thái Lan (CIB) vừa bắt giữ Wasarin (biệt danh Tokyogurl) cùng đồng phạm Cheerio vì hành vi gian lận tại SEA Games 33.

Cheerio (phải) thừa nhận tiếp tay cho Naphat Warasin gian lận tại môn Liên quân Mobile ở SEA Games 33.

Trong trận thua 0-3 trước tuyển Liên Quân Mobile Việt Nam, Wasarin đã sử dụng phần mềm bên thứ ba để nhờ người thi đấu hộ từ xa. Dù kế hoạch gặp sự cố kỹ thuật và bị trọng tài phát hiện, vụ việc vẫn cấu thành tội hình sự theo Luật tội phạm máy tính.

Wasarin hiện đã bị cấm thi đấu trọn đời, chấm dứt hợp đồng với đội chủ quản và đối mặt với án tù dự kiến tuyên vào ngày 17/3. Đây được xem là bê bối chấn động nhất lịch sử Esports Thái Lan.

MU tính gây sốc với kế hoạch đưa “người cũ” Scott McTominay trở lại Old Trafford

Manchester United đang cân nhắc đưa tiền vệ Scott McTominay trở lại Premier League sau hai năm anh tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Napoli.

MU tính gây sốc với McTominay. Ảnh: Reuters.

Trong bối cảnh đội hình chuẩn bị chia tay Casemiro, sự tiến bộ vượt bậc của tuyển thủ Scotland với 10 bàn thắng mùa này đã khiến ban lãnh đạo “Quỷ đỏ” đặc biệt quan tâm. Dù Napoli đang nắm lợi thế với hợp đồng đến năm 2028, rào cản tài chính tại Serie A có thể mở ra cơ hội cho các đội bóng Anh.

Thương vụ này hiện gây ra nhiều tranh cãi về mức phí chuyển nhượng, nhưng sức hút từ việc McTominay chơi tốt ở vai trò tiền vệ tấn công sở trường đang khiến MU cân nhắc nghiêm túc.

Tottenham bổ nhiệm Igor Tudor làm HLV tạm quyền cứu vãn mùa giải

Tottenham Hotspur vừa chính thức bổ nhiệm chiến lược gia người Croatia, Igor Tudor, vào vị trí HLV tạm quyền thay thế Thomas Frank đến hết mùa giải 2025/2026. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh Spurs đang khủng hoảng trầm trọng khi tụt xuống thứ 16 tại Ngoại hạng Anh, chỉ còn cách nhóm xuống hạng 5 điểm.

Igor Tudor nhận nhiệm vụ vực dậy Spurs tức thì. Ảnh: Reuters.

Tudor, người từng dẫn dắt Juventus và Lazio, được kỳ vọng sẽ mang lại sự kỷ luật để vực dậy đội bóng sau chuỗi thành tích nghèo nàn.

Thử thách cực đại sẽ đến ngay trong trận ra mắt của ông vào ngày 22/2 tới, khi Tottenham đối đầu với kình địch Arsenal. Đây được xem là giải pháp tình thế trước khi CLB thực hiện cuộc tái thiết lớn vào mùa hè tới.

Carlo Ancelotti gia hạn dẫn dắt Brazil đến năm 2030

HLV Carlo Ancelotti đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF), tiếp tục dẫn dắt đội tuyển xứ Samba thêm 4 năm cho đến năm 2030. Chiến lược gia người Italy, HLV ngoại đầu tiên trong lịch sử bóng đá Brazil, đã giúp đội tuyển vượt qua vòng loại World Cup 2026 với những kết quả khả quan.

HLV Ancelotti trong trận Brazil hạ Paraguay 1-0 trên sân Corinthians, Sao Paulo, Brazil ngày 10/6/2025. Ảnh: Imago

Với bề dày thành tích 5 chức vô địch Champions League, Ancelotti được kỳ vọng sẽ mang lại sự ổn định và vinh quang cho Brazil trong hành trình chinh phục World Cup 2026 sắp tới tại Mỹ. Hiện tại, các điều khoản cuối cùng đang được hoàn tất để chính thức công bố bản hợp đồng lịch sử này.

HS