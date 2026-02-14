Cổ động viên tặng quà đặc biệt cho Đông Á Thanh Hóa trước thềm Tết Bính Ngọ

Chiều 13/2, đại diện Hội cổ động viên bóng đá Thanh Hóa đã trao tận tay ban huấn luyện và các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa số tiền hơn 372 triệu đồng, nhằm tiếp sức tinh thần cho đội bóng trong giai đoạn khó khăn về tài chính. Đây là khoản tiền được quyên góp từ cộng đồng người hâm mộ trên khắp cả nước, thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa đội bóng xứ Thanh và người hâm mộ.

Ông Nguyễn Hải Quan (áo vàng) đại diện các CĐV trao tận tay số tiền hơn 372 triệu đồng cho đội bóng xứ Thanh.

Đáng chú ý, nhiều cầu thủ chuyên nghiệp cũng tham gia đóng góp, trong đó có Nguyễn Tiến Linh ủng hộ 50 triệu đồng và Tô Văn Vũ ủng hộ 10 triệu đồng. Sự chung tay này không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn đối với toàn đội.

Ý tưởng kêu gọi ủng hộ được khởi xướng sau chiến thắng của Đông Á Thanh Hóa trước Công an Hà Nội FC tại vòng 13 V.League. Một cổ động viên lâu năm đã lập tài khoản riêng để kêu gọi quyên góp, mong muốn hỗ trợ thầy trò huấn luyện viên Mai Xuân Hợp trong bối cảnh đội bóng gặp nhiều khó khăn.

Thời gian qua, đội bóng xứ Thanh chịu ảnh hưởng nặng nề do nguồn tài chính bị đình trệ, khiến lương thưởng của cầu thủ và cán bộ, nhân viên bị chậm nhiều tháng. Bên cạnh đó, đội còn đối mặt với khủng hoảng lực lượng khi hai vòng đấu gần đây chỉ đăng ký 17 cầu thủ, trong đó có tới 3 thủ môn.

Ở trận đấu gần nhất, cả ba thủ môn của đội bóng đều phải chuẩn bị áo thi đấu thứ 2 để sẵn sàng đá ở vị trí tiền đạo nếu cần thiết.

Đông Á Thanh Hóa đang thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường trong giai đoạn khó khăn.

Dù vậy, Đông Á Thanh Hóa vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường khi giành 4 điểm trước các đối thủ mạnh, gồm trận hòa với Thép Xanh Nam Định và chiến thắng 2-1 trước Công an TP Hồ Chí Minh.

Chính tinh thần vượt khó ấy đã thắp lên làn sóng ủng hộ mạnh mẽ từ người hâm mộ. Nhiều cổ động viên chỉ đóng góp 50.000 – 100.000 đồng nhưng gửi gắm tình cảm lớn lao dành cho đội bóng quê hương.

Đội bóng xứ Thanh chính thức bước vào kì nghỉ Tết từ hôm nay 14/2.

Tiền vệ Lê Quốc Phương chia sẻ: “Số tiền này sẽ giúp các anh em cầu thủ, khối văn phòng của đội bóng có một cái Tết đủ đầy hơn”. Cùng với khoản hỗ trợ 300 triệu được “bầu” Đệ hứa thưởng trước đó, cầu thủ và cán bộ công nhân viên đội bóng sẽ có khoảng 700 triệu đồng để chuẩn bị Tết.

Sự chung tay của cộng đồng người hâm mộ không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin để Đông Á Thanh Hóa tiếp tục hành trình ở giai đoạn lượt về mùa giải, với mục tiêu duy trì hình ảnh một tập thể đoàn kết, giàu bản sắc và luôn nhận được sự đồng hành của người hâm mộ xứ Thanh.

Hoàng Sơn