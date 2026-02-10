AFC ban hành án phạt kỷ luật đối với tuyển Futsal Việt Nam; Chủ tịch CLB Barca bất ngờ tuyên bố từ chức

Đương kim vô địch Nam Định lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 9 trận không thắng; Tiền đạo Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của CLB Trung Quốc sau kỳ tích U23 châu Á; Jack Grealish lỡ hẹn World Cup 2026 do chấn thương nặng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (10/2).

AFC ban hành án phạt kỷ luật đối với tuyển Futsal Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa công bố các quyết định kỷ luật nhắm vào tuyển Futsal Việt Nam sau VCK châu Á 2026. Cụ thể, VFF bị phạt 2.000 USD do Ban huấn luyện và các quan chức làm hư hỏng tài sản tại phòng thay đồ sau trận thắng Kuwait. Đây là án phạt mang tính cảnh cáo về trách nhiệm ứng xử của các thành viên trong đoàn.

Futsal Việt Nam bị AFC xử phạt.

Về cá nhân, cầu thủ Dương Ngọc Linh bị phạt 1.000 USD và treo giò một trận do nhận thẻ đỏ gián tiếp trong trận gặp Lebanon. Án treo giò này đã được thực hiện ở trận gặp Thái Lan.

Tại VCK futsal châu Á 2026, tuyển Việt Nam thua chủ nhà Indonesia với tỷ số 2-3 và dừng bước ở tứ kết.

Đương kim vô địch Nam Định lún sâu vào khủng hoảng với chuỗi 9 trận không thắng

Tối 9/2, Thép Xanh Nam Định tiếp tục gây thất vọng khi để Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Thiên Trường tại vòng 13 V-League.

Nam Định bị gỡ hòa phút cuối. Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định.

Dù sớm vươn lên dẫn trước nhờ công của Percy Tau ngay từ phút thứ 4 và kiểm soát hoàn toàn thế trận, sự vô duyên của các chân sút cùng bàn thắng bị từ chối của Xuân Son đã khiến đội bóng thành Nam không thể gia tăng cách biệt. Bi kịch ập đến ở phút 90+8 khi Balotelli đánh đầu gỡ hòa, khiến Nam Định nối dài mạch 9 trận liên tiếp toàn hòa và thua.

Kết quả này đẩy nhà đương kim vô địch xuống vị trí thứ 12, chỉ còn hơn đội cuối bảng đúng 1 điểm. Lối chơi thiếu sức sống cùng khả năng kết liễu kém đang khiến giấc mơ bảo vệ ngôi vương của Nam Định dần tan biến, thay vào đó là cuộc chiến trụ hạng đầy cam go.

Tiền đạo Đình Bắc lọt vào tầm ngắm của CLB Trung Quốc sau kỳ tích U23 châu Á

Tờ 163 (Trung Quốc) đưa tin CLB Guangxi Hengchen đang lên kế hoạch chiêu mộ Nguyễn Đình Bắc, ngôi sao vừa giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026. Đội bóng vừa thăng hạng giải Hạng Nhì Trung Quốc này đánh giá rất cao tiềm năng của chân sút 21 tuổi, khi anh ghi 4 bàn thắng và có 2 kiến tạo giúp U23 Việt Nam đứng hạng ba chung cuộc.

Tờ 163 (Trung Quốc) cho rằng CLB Guangxi Hengchen là bến đỗ lý tưởng cho Đình Bắc (Ảnh: AFC).

Mức giá 300.000 euro của Đình Bắc được xem là “món hời” so với các cầu thủ cùng đẳng cấp như Sato Ryunosuke. Dù có những ý kiến trái chiều cho rằng Đình Bắc nên tìm đến các giải đấu cao hơn như J-League hay K-League, giải Hạng Nhì Trung Quốc vẫn được coi là môi trường phù hợp để một cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm và duy trì phong độ.

Jack Grealish lỡ hẹn World Cup 2026 do chấn thương nặng

Tiền vệ Jack Grealish vừa xác nhận mùa giải 2025/26 của anh đã chính thức khép lại sau ca phẫu thuật chấn thương bàn chân thành công.

Grealish phẫu thuật thành công.

Đây là tổn thất cực lớn cho Everton, nơi cầu thủ 30 tuổi đang thi đấu thăng hoa theo dạng cho mượn từ Man City với vai trò nhạc trưởng. Trong 24 lần ra sân, Grealish đã đóng góp 2 bàn thắng và 6 kiến tạo, trở thành nhân tố không thể thay thế trong đội hình của HLV David Moyes.

Việc phải nghỉ thi đấu dài hạn cũng đồng nghĩa với việc Grealish chính thức mất cơ hội cùng đội tuyển Anh tham dự World Cup 2026. Dù bày tỏ sự thất vọng sâu sắc, cựu sao Aston Villa vẫn giữ tinh thần lạc quan và gửi lời tri ân đến người hâm mộ Everton, đồng thời quyết tâm trở lại mạnh mẽ hơn trong mùa giải tới.

Chủ tịch CLB Barcelona bất ngờ tuyên bố từ chức

Ngày 9/2/2026, ông Joan Laporta đã chính thức nộp đơn từ chức Chủ tịch CLB Barcelona cùng 8 thành viên ban điều hành.

Chủ tịch Joan Laporta nộp đơn xin từ chức ở Barcelona (Ảnh: Barcelona FC).

Quyết định này không phải do khủng hoảng mà là bước đi chiến lược nhằm tuân thủ Điều lệ CLB, bắt buộc đương kim chủ tịch phải rời ghế nếu muốn tham gia tái tranh cử. Cuộc bầu cử mới dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026 với sự góp mặt của các ứng viên nặng ký như Victor Font và Marc Ciria.

Trong giai đoạn chuyển giao, Phó Chủ tịch Rafa Yuste được chỉ định làm Chủ tịch lâm thời đến hết ngày 30/6. Mặc dù có biến động lớn ở thượng tầng, bộ máy điều hành của Barcelona vẫn cam kết duy trì sự ổn định cho đội bóng trong giai đoạn quan trọng của mùa giải.

HS