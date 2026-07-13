Khảo sát thực địa phục vụ thẩm định hồ sơ Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng

Đoàn công tác của các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức khảo sát thực địa tại Nhà máy Thủy điện Trung Sơn và khu vực dự kiến triển khai Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng để phục vụ công tác thẩm định hồ sơ do Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) trình cấp có thẩm quyền xem xét.

Toàn cảnh Nhà máy Thủy điện Trung Sơn và khu vực dự kiến triển khai dự án mở rộng.

Trong chương trình làm việc, đoàn đã khảo sát thực địa khu vực dự kiến đầu tư, nghe đơn vị tư vấn và TSHPCo báo cáo phương án nghiên cứu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật cũng như các nội dung liên quan đến sử dụng đất, hạ tầng, môi trường, an toàn công trình và sự phù hợp với các quy hoạch hiện hành.

Các thành viên trong đoàn đã trao đổi, đánh giá thực tế hiện trường, đồng thời ghi nhận các ý kiến chuyên môn thuộc phạm vi quản lý của từng cơ quan để phục vụ công tác thẩm định hồ sơ theo quy định.

Đoàn công tác các sở, ngành tỉnh Thanh Hóa khảo sát thực địa tại khu vực dự kiến triển khai Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng.

Qua khảo sát, các sở, ngành đánh giá việc khảo sát thực địa đã giúp làm rõ hiện trạng khu vực dự kiến thực hiện dự án, tạo cơ sở để các cơ quan chuyên môn tổng hợp ý kiến, hoàn thiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh Thanh Hóa xem xét quyết định chủ trương đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với TSHPCo, công tác khảo sát thực địa là bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị đầu tư Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng. Công ty đã chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, bố trí nhân lực và điều kiện phục vụ đoàn công tác, đồng thời cung cấp các thông tin cần thiết nhằm hỗ trợ quá trình thẩm định được thực hiện khách quan, đầy đủ và đúng tiến độ.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch kiêm Giám đốc TSHPCo báo cáo với đoàn công tác về hồ sơ và phương án đầu tư

Dự án hủy điện Trung Sơn mở rộng.

Dự án Thủy điện Trung Sơn mở rộng được nghiên cứu trên cơ sở khai thác tối ưu hạ tầng và hồ chứa hiện có của Nhà máy Thủy điện Trung Sơn. Khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận và triển khai đầu tư, dự án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả khai thác nguồn nước, tăng sản lượng điện sạch bổ sung cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, đồng thời đóng góp tích cực vào mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trung Sinh (CTV)