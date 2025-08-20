Khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025

Ngày 20/8, tại phường Tĩnh Gia, Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam tổ chức hội nghị khảo sát công trình được đề xuất xét giải “Khuyến học - Tự học thành tài” 2025 đối với công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia.

“Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” của tác giả Nguyễn Mạnh Hùng, thương binh 1⁄4 tại tiểu khu 5, phường Tĩnh Gia, có chức năng sử dụng màng lọc để lọc tạp chất (xác ong, phấn hoa...).

Về nguyên lý hoạt động, mật ong được đưa vào thùng thứ nhất, máy vừa khuấy vừa ủ ấm 40 độ C gây bốc hơi nước nhằm tách thủy phần trong mật. Cùng với đó, hệ thống tia UV được chiếu vào mật để khử khuẩn nhưng vẫn không làm mất đi hàm lượng dinh dưỡng và các enzyme có lợi. Sau đó mật được tự động chuyển sang thùng làm lạnh, thổi oxy và đánh khuấy tạo thành hệ thống bọt li ti kéo theo những tạp chất nổi lên trên. Số ít phần mật lẫn tạp chất bị tách ra vẫn có thể tận dụng làm thức ăn cho ong.

Chiếu theo các quy chuẩn hiện hành, hàm lượng nước trong mật ong sau khi sơ chế bằng máy của ông Nguyễn Mạnh Hùng thấp hơn nhiều chỉ số 18,5%. Các thành phần tạp chất, cả những chất mịn không nhìn thấy bằng mắt cũng cơ bản được loại bỏ. Mật sau khi được lọc hầu như không bị lên men, đậm đặc hơn, vẫn giữ nguyên màu cánh gián mà không dần chuyển đen như trước kia.

Qua khảo sát thực tế, Hội Khuyến học Việt Nam ghi nhận công trình “Máy tinh lọc mật ong NH 10/70” bước đầu đã mang lại hiệu quả cho xã hội, trên cơ sở đó Hội sẽ báo cáo Hội đồng Giải thưởng Nhân tài đất Việt xét giải vào cuối năm 2025.

Sỹ Thành (CTV)