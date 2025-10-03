“Kháng sinh” cho người dân vùng lũ

Nước lũ tràn về nhấn chìm tất cả. Cơn bão số 10 và hoàn lưu bão quá khủng khiếp. Vậy nhưng sự khủng khiếp ấy cũng có thể xem là một “phép thử” về khả năng ứng phó với thiên tai của chính quyền địa phương 2 cấp và lực lượng chức năng. Đây cũng là lúc để chúng ta thêm nhìn rõ hơn sự lấp lánh tình người.

Những nỗ lực cứu hộ, cứu nạn được các lực lượng triển khai nhanh chóng, khẩn trương nhất có thể. Những chiến sĩ công an, bộ đội, đoàn viên thanh niên được tổ chức trong các đội hình xung kích. Nhưng cũng rất nhiều người dù chẳng đại diện cho lực lượng hay tổ chức nào, song họ đã cùng nhau tình nguyện trong một đội hình tiến về vùng lũ, dầm trong mưa rát, ngâm mình trong nước xiết, bằng mọi cách có thể và nhanh nhất tiếp cận các địa bàn bị cô lập. Trên các trang mạng xã hội, người kêu gọi xuồng, người kêu gọi lương thực, nước uống, người gửi thông tin kết nối... Tất cả đều hướng về vùng lũ bằng một sự khẩn trương và trách nhiệm cao nhất.

Cuộc sống cũng có nhiều lợi ích, tính toán, nhưng trong những lúc đau thương, mất mát như thế này thì sẽ chẳng còn lợi ích, hay tính toán nào bằng sự an toàn, mạng sống của đồng bào. Những bức ảnh, những thước phim, những dòng tin mà chúng ta có thể gặp ở bất cứ mạng xã hội hay trang báo nào trong những ngày qua đều cho thấy điều đó. Tiên phong trên mặt trận cứu nạn, cứu hộ là những người lính, những đoàn viên thanh niên. Còn phụ nữ, người già thì lo những suất ăn kịp thời và an toàn. Lo những vật dụng thiết yếu để vận chuyển vào vùng lũ. Nước lũ trắng ruộng đồng, trắng khu dân cư, mỗi người đều chạy đua với thủy tặc, cố gắng chiến đấu và chiến thắng giặc nước. Đã có những người phải nằm xuống trong khi thực thi nhiệm vụ, nhưng chẳng có ai sợ hãi lùi bước cả. Đội hình cứ thế tiến vào vùng lũ.

Không chỉ thế, ở nhiều địa bàn nước rút đến đâu các lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và nhiều tổ chức, đoàn thể xã hội lại cùng Nhân dân khẩn trương tái thiết cuộc sống đến đó. Nhà cửa, trường học, công sở, điểm sinh hoạt cộng đồng... được dọn dẹp, tu sửa. Và cả những hạt mầm cho mùa mới rồi sẽ được gieo lại trong nay mai. Công tác xử lý môi trường, chuẩn bị cho sản xuất sau mưa bão đang được ngành y tế, nông nghiệp và môi trường tiến hành một cách khẩn trương.

Để cuộc sống sớm tái thiết, đâu chỉ cần chỗ che nắng, ngăn mưa, đâu chỉ cần những vật dụng thường ngày, mà xa hơn phải là một môi trường sống an toàn không dịch bệnh, phải là những mùa thu hoạch. Những việc ấy không thể thiếu được.

Đất nước ta đã trải qua biết bao đau thương, mất mát, từ chiến tranh, thiên tai, dịch họa, đều là những điều khó tránh. Nhưng đáng nói là, dù trong hoàn cảnh nào thì truyền thống đoàn kết, tương trợ vẫn luôn được phát huy trở thành bức tường thành vững chãi, giúp chúng ta có thêm sức mạnh để vượt lên nghịch cảnh. Vết thương mà bão số 10 gây ra biết là quá lớn, quá sâu, cần phải có thời gian để kín miệng. Những gì mà người dân vùng lũ ở các xã khu vực Nông Cống, Thạch Thành cũ và nhiều địa bàn khu vực miền núi Thanh Hóa nhận được trong những ngày qua và còn trong những ngày tiếp theo thông qua các đợt quyên góp, ủng hộ vật chất, có thể xem là thứ “kháng sinh” đặc hiệu để vết thương sớm tái tạo da non, cuộc sống mới trên vùng lũ sớm được tái thiết.

Như thường lệ, bão lũ rồi sẽ đi qua, còn tình người thì đọng lại.

Lam Vũ